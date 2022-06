València renaturalitza les seues avingudes: Pérez Galdós canvia el túnel per un bulevard verd i Germanies tindrà una mitjana enjardinada

La renaturalització de les grans avingudes s’ha convertit en un dels principals eixos d’acció de l’Ajuntament de València com a fórmula per a fer front a aquest efecte illa de calor.

La vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme, Sandra Gómez, va presentar fa poc el projecte que s’executaran en aquesta línia en les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta, mentre el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va fer el mateix amb una altra actuació en la de les Germanies, que se sumen a altres iniciatives similars ja presentades, com per exemple les futures reurbanitzacions de la plaça de l’Ajuntament, de l’eix dels carrers de Xàtiva i Guillem de Castro o de les avingudes del Port i d’Ausiàs March.

En concret, el projecte Arrels ha guanyat el concurs per a la reurbanització i la renaturalització de les avingudes de Pérez Galdós i Giorgeta a què s’han presentat 4 propostes diferents.

El disseny guanyador dibuixa una planta viària de dos carrils per sentit més un carril bici a la banda nord de les avingudes, un gran eix de biodiversitat i la cobertura del túnel així com la seua conversió en un depòsit hídric per a aigües pluvials. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, considera que “apostem per fer una reurbanització potent, valenta, una reurbanització que faça d’una avinguda estreta, antipàtica, insalubre i insegura un espai amable, saludable i accessible per a tota la ciutadania”.

Gómez creu que “aquesta reurbanització és una resposta decidida i valenta, perquè volem donar solució al que hui considerem que és una frontera entre barris, entre la Petxina, Nou Moles, Arrancapins, Patraix i la Raiosa”. En aquest sentit, la regidora subratlla que “a més, tots aquestes marges s’uniran i es permeabilitzaran també amb la supressió del túnel actual, que secciona i fa de frontera de bona part de l’avinguda”.

La vicealcaldessa destaca que “la proposta guanyadora és considerada pel jurat molt treballada quant a l’originalitat i la innovació, així com en la millora del paisatge urbà, perquè dota l’avinguda d’un gran eix de biodiversitat que permet la recuperació de l’espai públic per a les persones”.

Per a Sandra Gómez, “s’amplien les voreres prou per a generar espais d’estada i crear un recorregut ampli per a vianants que s’estén cap als equipaments vinculats als barris pròxims, proposa una secció de la calçada de dos carrils per sentit, planteja un carril bici dotat d’ombra i bidireccional, considera la prioritat dels vianants en les cruïlles i introdueix passos de vianants diagonals”.

Igualment, la regidora de Desenvolupament Urbà creu que “el disseny proposat reforça el caràcter de l’avinguda amb corredor verd i interconnecta dos grans parcs urbans com són el Jardí del Túria i el Parc Central, crea línies d’arbratge potents així com espais verds drenants i, quant al túnel, proposa la cobertura i el redissenya com a hidrodepòsit per a emmagatzemar-hi aigües pluvials acumulant les aigües provinents d’espais verds drenants de l’avinguda”.

Arrels

La planta viària del projecte guanyador preveu dos carrils de circulació per sentit, un carril bici de tres metres d’amplària i bidireccional a la part nord de les avingudes, una renaturalització de les dues vies amb la plantació de línies d’arbratge en voreres i mitjana, passos de vianants diagonals i el cobriment del túnel, que es convertirà en un depòsit per a aigües fluvials que dotarà de recursos hídrics les zones verdes de les vies.

El projecte guanyador rebrà un premi de 10.000 euros més IVA, a més de la redacció del projecte bàsic i d’execució i la direcció d’obra, pressupostada en 652.190 euros.

En segon lloc ha quedat el projecte anomenat Nexes, que rebrà 5.000 euros més IVA mentre que el projecte denominat “Creuar l’avinguda” ha quedat en tercera posició i rebrà 3.000 euros més IVA.

El projecte guanyador disposa de sis mesos per al disseny i la redacció del projecte definitiu i el termini estimat d’execució de les obres és de 18 mesos. Les obres tenen un pressupost provisional d’11.858.000 euros.

Zona verda en les Germanies

L’Ajuntament de València ha aprovat la contractació per a executar les obres de l’enjardinament de la mitjana de la gran via de les Germanies, en el barri de Russafa. El projecte, sorgit d’un procés de participació ciutadana, disposa d’un pressupost de 120.000 euros i permetrà la renaturalització d’una zona del barri de l’Eixample “molt afectada” pel trànsit. La intervenció reduirà un 11% les emissions de contaminació acústica i crearà un espai verd de 675 metres quadrats.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, subratlla “la rellevància d’aquesta licitació per a arboritzar la mitjana de la gran via de les Germanies, perquè implica un ”avanç en la renaturalització de la ciutat, en una zona molt afectada per la pol·lució acústica, a més, ha sigut una intervenció sol·licitada per la ciutadania mitjançant els pressupostos participatius. De fet, el soroll es reduirà entre un 11 i un 31%“. Es tracta d’una obra amb un pressupost ”molt destacable, perquè ha implicat l’elaboració d’un projecte molt especial, que ha tingut molt en compte la integració del refugi antiaeri davant del carrer Castelló“, argumenta Campillo.

Un 30% de reducció de la contaminació acústica

Les obres d’enjardinament de la mitjana de la gran via de les Germanies, el termini de les quals és d’un mes i mig, suposaran la supressió d’un dels carrils centrals de circulació per a crear una mitjana verda de 3,70 metres d’amplària i 260 metres de longitud. D’aquesta manera, s’aconseguirà crear una nova àrea verda de 675 metres quadrats.

Quant als habitatges, la renaturalització de la mitjana de la gran via de les Germanies preveu disminuir en un 31% els nivells de soroll actuals, ja que la vegetació arbustiva i l’arbratge baixaran un 20% addicional la contaminació acústica. La mitjana no serà lineal, sinó serpentejant i asimètrica, a pesar que seguirà el traçat actual dels carrils.

Millora de la continuïtat en el barri de Russafa

Aquesta intervenció també atenuarà l’efecte barrera de la gran avinguda en el barri de Russafa, tenint en compte que, en l’actualitat, disposa de nou carrils de circulació, amb una amplària total de 28 metres, voreres amples, d’onze metres a cadascun dels costats, però únicament un pas per a vianants al llarg dels 380 metres de longitud.

En conseqüència, per a afavorir la reintegració de les dues bandes del barri de Russafa, aquesta obra proposa l’ampliació del pas de vianants existent i la creació d’un altre. A més, també es millorarà l’amplitud amb una nova disposició del mobiliari urbà.

L’arbratge d’alineació en la gran via de les Germanies alternarà espècies de Pyrus calleryana i Zelkova serrata, arbrat fletxa –d’estructura natural– i de fulla caduca, que absorbirà les emissions acústiques cap als pisos alts de l’entorn. En tota la superfície de la mitjana es plantaran tanques de Pyracantha, de dues varietats de floració (coccinea i angustifolia), que absorbiran les emissions de baix nivell del redolament procedents dels vehicles amb l’asfalt.

Una sèrie d’arbustos singulars de port mitjà, de cinc espècies diferents, s’alternaran en la resta de la mitjana de 675 metres quadrats, amb la doble missió de contribuir al filtratge sonor i contribuir al paisatge urbà. Paral·lelament a l’atenció a la promoció de la biodiversitat, s’ha previst la disposició dels pendents de la mitjana per afavorir el desviament d’aigües cap a les zones de jardí.