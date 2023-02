València supera les xifres de turisme prepandèmia, cosa que permetrà implantar la taxa turística el 2024

La ciutat de València podrà posar en marxa la taxa turística l’any 2024, almenys si es reedita una majoria progressista a l’Ajuntament. L’actual equip de govern municipal format per Compromís i pel PSPV és favorable a implantar-la, tal com va acordar en una moció aprovada en el ple del 18 de novembre de l’any passat.

Segons la proposta d’acord, el consistori es comprometia a “abordar la implantació de la taxa turística a la ciutat en el moment en què la recuperació de l’activitat turística de la ciutat siga una realitat i una vegada assolits, almenys, els resultats del 2019 en termes anuals”.

Les dades fetes públiques dimecres del tancament de l’exercici 2022 ja compleixen aquesta premissa. El regidor de Turisme, Emiliano García, va presentar el balanç i va comentar que “la xifra total de pernoctacions està molt pròxima a la del 2019 i els indicadors de rendibilitat creixen significativament”. Les previsions per a l’any 2023 són molt optimistes i s’espera que es mantinga el creixement sostingut.

Per al regidor, que va presentar en la seu de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) les dades de l’any 2022 de la ciutat de València, “la recuperació del sector és un fet”.

En aquest sentit, l’any 2022 va mostrar una tendència al creixement a partir del segon trimestre de l’any i amb una xifra de pernoctacions totals que se situa al voltant dels registres del 2019. “Si posem el focus en les pernoctacions només en hotels, se superen els registres previs a la pandèmia en un 2%”. Igualment, García va explicar que l’“element més destacable és el bon comportament dels indicadors de rendibilitat, que arriben al màxim històric en créixer el preu mitjà un 14,5%, fins a 97,96 euros, i el Revpar (mesurador utilitzat en la indústria hotelera per a valorar el rendiment financer) un 13,7%, fins a 76,01 euros”.

La taxa turística aprovada en el parlament valencià, d’aplicació voluntària per part de cada ajuntament, estableix una forqueta que oscil·la entre cinquanta cèntims i dos euros per pernoctació en funció del tipus d’allotjament. Per exemple, en el cas dels hotels de cinc i quatre estreles superior, la taxa serà de dos euros; en hotels de quatre estreles estàndard i tres estreles superior d’1,5 euros; en hotels de tres, dues i una estrela, d’1 euro; i en hostals i pensions de 0,5 euros.

En el cas dels apartaments turístics, oscil·larà entre 0,5 i 1,5 euros en funció de la categoria i en el dels càmpings i les àrees per a autocaravanes, serà de 0,5 euros. Els clients d’albergs abonaran 0,5 euros per nit i els de creuers, 1,5 euros.

D’aquesta manera, tenint en compte que el 2019 la ciutat de València va registrar un total de 5,2 milions de pernoctacions, la taxa turística reportaria a través dels visitants un màxim de 10,4 milions d’euros a les arques municipals. Només els creueristes, 435.000 el 2019, aportarien 652.500 euros.

Així doncs, mentre el PSPV i Compromís donen suport a la implantació de la taxa turística a València per a compensar d’alguna manera la despesa que genera el turisme quant a serveis públics com la seguretat o la neteja, el PP s’hi ha posicionat radicalment en contra.

Sobre aquest tema, el regidor d’Hisenda i portaveu dels socialistes a la ciutat de València, Borja Sanjuán, va demanar a la portaveu del PP i candidata popular a l’alcaldia, María José Catalá, que “deixe d’enganyar els veïns i veïnes de València i aclarisca d’una vegada per sempre quin és el seu projecte per a València, si és que en té, després que la seua ciutat de referència en matèria fiscal, Màlaga, haja desmuntat el discurs dels populars valencians contra la taxa turística en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)”.

Sanjuán va assegurar que en la comissió d’Hisenda de l’FEMP “l’Ajuntament de Màlaga, igual que la senyora Catalá i el PP ací a València posa sempre d’exemple en matèria fiscal, ha demanat aplicar el mateix model de taxa turística que la que el Partit Socialista vol per a la ciutat de València, una taxa voluntària per als municipis”.

Previsions per al 2023

D’altra banda, quant a les previsions del turisme per a l’any 2023, el regidor de Turisme, Emiliano García, va assegurar que “no podrien ser més optimistes”. En aquest sentit, el responsable de Turisme i Internacionalització va remarcar les previsions de capacitat aèria, tant a l’estiu com l’hivern, que ja superen els registres del 2019.

Així doncs, el 2023 hi haurà 2,3 milions de places aèries a l’hivern (davant els 2,07 milions de places el 2019) i quasi 3,3 milions de places aèries previstes per a l’estiu (davant els 2,7 milions del 2019 o els 2,9 milions del 2022).

“Si agafem com a referència dades consolidades, el mes de gener del 2023, amb 290.034 arribades aèries, es converteix en el millor mes de gener de tota la sèrie històrica de l’aeroport de València i supera en gairebé un 9% el nombre d’arribades del 2019”, va explicar García.

Quant als reptes a què s’enfronta enguany el turisme de la ciutat, l’edil va remarcar que “el 2023 ha de ser l’any de treballar per a recuperar mercats rellevants com pot ser Itàlia, consolidar mercats com el dels Estats Units, que ha crescut prop d’un 7% respecte del 2019, i avançar en la desestacionalització de la destinació”.