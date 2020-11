Mobilitat Sostenible senyalitza set itineraris escolars al col·legi Sant Joan de Ribera de València

Mobilitat Sostenible ha iniciat els treballs de senyalització de set itineraris escolars al CEIP San Juan de Ribera, a l’Eixample, i ho ha fet amb set banderoles en forma de llapissera i imatge renovada, així com amb les 240 marques vials en forma de petjades sobre el terra que acabaran de pintar-se dilluns a la nit. La instal·lació de les set banderoles marca l’inici dels set itineraris escolars: l’encreuament del carrer de Xàtiva amb Bailén, Plaça de l’Ajuntament, Colón amb Hernán Cortés, Hernán Cortés amb Ciril Amorós, Alacant amb la Gran Via de les Germanies, Germanies amb el carrer de Russafa i avinguda del Regne de València amb el carrer de Martí.

Els estudis que ha du a terme el servici de Mobilitat Sostenible junt amb l’AMPA, professorat i alumnat dels centres educatius a través d’enquestes i jornades participatives, tenen com a objectiu diagnosticar els hàbits de mobilitat de la comunitat educativa i les necessitats al respecte. En el cas del CEIP San Juan de Ribera, esta es la primera de les mesures executades tenint en compte els resultats de l’estudi, però hi ha d’altres que aniran estudiant-se i executant-se pròximament, com és el procediment habitual.

"Amb este mesures no es tracta solament de visibilitzar les rutes escolars mitjançant marques vials, sinó que estos estudis serveixen també per a diagnosticar situacions de perillositat en la mobilitat cap als centres escolars i incloure accions per tal de reduir la velocitat de la circulació, millorar la visibilitat en els encreuaments i fer accessibles i segurs els itineraris de vianants, així com subsanar les deficiències que es requerisquen per tal de potenciar l’ús de mitjans de transport sostenibles en la mobilitat cap a i des del col·legi des d’una edat primerenca." recalca el regidor de Mobilitat Sostenible Giuseppe Grezzi.

La mobilitat escolar són els desplaçaments que fa l’alumnat, mares, pares i professorat per anar i tornar de l’escola. Normalment, sobretot en escoles públiques, estos desplaçaments són de proximitat i majoritàriament es fan a peu. L’objectiu de millorar la mobilitat escolar és aconseguir augmentar l’autonomia dels xiquets i xiquetes millorant l’espai urbà del barri, és a dir, possibilitat el fet que els escolars es desplacen de casa al col·legi sols i amb seguretat, i d’esta manera potenciar els desplaçaments sostenibles, saludables, autònoms i segurs.

Amb el curs escolar 2019-2020 pausat a causa de la situació de crisi sanitària per la covid-19, hi havia sis centres escolars en procés de realitzar els estudis respectius. El CEIP Sant Joan de Ribera és el primer d’estos sis centres que ja dóna forma als resultats adoptats i que ha reactivat els treballs, la resta són el CEIP Giner de los Ríos al districte de Campanar, el CEIP Alejandra Soler de Quatre Carreres, col·legi San Antonio Abad, el CEIP Max Aub al districte de La Saïdia i el CEIP 103 Albereda de Poblats Marítims. Amb la previsió, a més, que s’incorporen 19 centres escolars pròximament per a iniciar els seus respectius estudis.

Amb el CEIP Sant Joan de Ribera ja són, a dia de hui, 49 les rutes escolars en 14 centres educatius que la regidoria de Mobilitat Sostenible, junt amb la participació de tots els centres educatius, ha implantat a València.