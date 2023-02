La Policia Local de València implantarà patrulles en els carrils bici en duplicar-se en tres anys els accidents en patinet

“Estem ja en la fase final de l'estudi per a implementar unitats de Policia Local que patrullen pels carrils bici de la ciutat de València”. Aquesta és una de les mesures anunciades aquest dilluns pel regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, davant l'increment dels accidents de patinets elèctrics. Segons va exposar, en 2019, any previ a la pandèmia, es van registrar 368 accidents, mentre que l'any passat es van comptabilitzar 816, la majoria per distraccions als carrers de Guillem de Castro, plaça de Saragossa amb avinguda d'Aragó, Passeig de l'Albereda i avinguda de Blasco Ibáñez.

A més, un estudi realitzat per la divisió de Seguretat Viària proposa eliminar la fase semafòrica taronja intermitent dels girs de les grans vies per a la resta del trànsit rodat. “Una mesura” que, tal com ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano “no té cap cost econòmic i aconseguiria reduir el 70% de la sinistralitat en aqueixos punts”.

Una altra de les mesures que es proposaran des de la regidoria que dirigeix Aarón Cano és la d'intercanviar als conductors de patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP), la primera sanció per un curs de seguretat viària, que seria impartit per membres del cos policial municipal. També es crearà una secció, dins de la Unitat de Seguretat Viària, encarregada de vetlar per la seguretat en els carrils bici, i posar uns senyals en les interseccions dels carrils bici que alerten als ciclistes i altres usuaris de l'obligació de depassar aquests encreuaments “a pas humà”.

Cano va explicar aquestes mesures i altres dades de sinistralitat a la ciutat de València, en la roda de premsa de presentació del Congrés d'Investigació de Sinistres Vials que organitza la Fundació Protegir VLC, que tindrà lloc en el complex Cultural Petxina el dijous i divendres d'aquesta mateixa setmana “que convertirà València en el gran centre nacional de l'estudi de la seguretat viària, com ha ocorregut amb altres temes com la seguretat ciutadana, la convivència, la proximitat o la prostitució”.

A continuació, el regidor va explicar les principals dades i conseqüències que llança el balanç de sinistralitat viària a la ciutat de València de l'any 2022, que ens mostren, en primer lloc, com la sinistralitat va aproximant-se a les dades anteriors a la pandèmia, després del descens que es va produir l'any 2020 i 2021 motivades pel confinament i les diferents restriccions a la mobilitat.

En 2022 hi ha hagut 7.448 sinistres (sense ferits i amb ferits lleus, greus, molt greus i morts), un 4%menys que en el 2019, en el qual es van produir 7.623. Quant al nombre total de víctimes, s'observa que pràcticament s'igualen les dades de 2019. En 2022 han sigut 3.862 les persones que han patit danys, de les quals 3.525 han sigut lleus, 299 greus, 23 molt greus i 15 van morir. En el 2019 les víctimes van ser 3.871. “Aquestes dades justifiquen que les mesures que volem prendre vagen encaminades a protegir els usuaris més vulnerables de les vies”, va dir Cano.

L'estudi recull un mapa amb les zones de major sinistralitat de la ciutat que demostra “que se situen en la perifèria, i especialment en les grans vies i en les rondes” va indicar l'edil. Entre aquestes zones destaquen l'avinguda de Menorca amb Balears i de Peset Aleixandre amb el Camí de Moncada. A més l'estudi assenyala a l'avinguda de Blasco Ibáñez com el punt més complicat de la ciutat per a la seguretat viària, ja que en ella s'han produït 89 ferits lleus, 90 greus, 11 molt greus i 2 morts.

Referent als tipus de vehicles, l'estudi conclou que el turisme està darrere del 62% dels accidents, la motocicleta el 10%, el patinet el 6%, l'autobús i la bicicleta en el 4% i el vianant en el 3%. En canvi, si parlem dels accidente greus o molt greus, la motocicleta i ciclomotors són presents en el 42%, el vianant en el 22%, la bicicleta en el 12%, el patí en el 13% i els cotxes en tan sols el 5,41%. Segons Cano, “aquestes dades ens fan posar el focus en aquells que causen més accidents”. A més va afegir que “la seguretat viària ens presenta dos reptes, la seguretat i la sostenibilitat. Hem de buscar tindre zero víctimes i lluitar contra el canvi climàtic, aquests han de ser els nostres eixos de present i futur”.

El principal motiu d'accident de trànsit és la distracció, molt lligada a l'ús del mòbil, que està darrere de 157 sinistres, seguit de la velocitat, els girs incorrectes i la invasió de la calçada per part del vianant.

L'estudi fa un esment especial als VMP. Referent a això Cano ha destacat el fet que “el 95% dels accidents se salden amb danys lleus, així que no estem davant un vehicle que no causa ferides greus als seus conductors o a la resta d'usuaris de les vies”.

Després d'analitzar aquestes dades, el regidor va explicar les millores que es pretén implementar des de la Regidoria de Protecció Ciutadana, que seran remeses a les entitats municipals o autonòmiques que corresponga en cada cas, perquè puguen ser posades en marxa per les autoritats competents. A més, Cano va apuntar altres mesures com “el casc obligatori per a tots els conductors de VMP, així com el curs de formació, que és important perquè molts usuaris no tenen cap carnet i circulen per les vies sense cap coneixement previ”.

Per a concloure el responsable de Protecció Ciutadana va destacar que “l'objectiu de les nostres actuacions no és el de perseguir a ningú, sinó el d'intentar que tots els usuaris convisquen, però sempre tenint clar els reptes de la seguretat i la sostenibilitat”.