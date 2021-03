Veïns del Carme a València protesten pels més de 1.000 apartaments turístics de Ciutat Vella

L’associació de veïns i veïnes Amics del Carme ha convocat una protesta dimecres en la cruïlla del carrer d’En Sendra amb la plaça de Viriat per reivindicar “el dret dels veïns de Ciutat Vella a viure dignament a sa casa” i per exigir “a l’Ajuntament de València una vigilància més estricta sobre els apartaments turístics”.

Segons ha informat l’entitat veïnal, com a exemple, fa dos anys que els veïns denuncien el soroll i les vibracions que ocasiona un equip de climatització col·locat en el desllunat compartit amb un edifici contigu: “Aquest edifici es va rehabilitar com a residencial. Ara està dedicat íntegrament a habitatge turístic il·legal, malgrat que manca de llicència d’habitabilitat, malgrat les denúncies veïnals i malgrat no haver esmenat les objeccions que en diverses visites hi van fer els inspectors municipals”.

Les mateixes fonts han detallat que “en aquest immoble hi ha famílies que tenen un gran aparell de climatització a menys d’un metre de la seua finestra que amb prou faenes poden obrir”. A més, “les vibracions i el soroll fan impossible que en el seu habitatge es puga agafar el son o, senzillament, gaudir d’una cosa semblança a la tranquil·litat”.

Segons els veïns, “s’han fet una desena de denúncies a l’Ajuntament, amb personació de la Policia Local. Fins i tot el Síndic de Greuges ha demanat explicacions a l’Ajuntament per tant d’abandó. Fa 15 dies, després de dos llargs anys de patiments, l’Ajuntament ha dictat una resolució que obliga els propietaris a retirar els equips i cessar l’activitat dels apartaments turístics. Però les molèsties hui continuen”.

Des de l’associació han assegurat que “no és un fet aïllat. No és un problema solament d’un veí o dos, o d’un sol edifici. Aquesta és una de les principals causes de la gentrificació a Ciutat Vella. Situacions com aquesta forcen no pocs residents a abandonar els seus domicilis i buscar millor sort en una altra banda”.

Per a Amics del Carme aquesta situació té responsables, té culpables, i no són només “els propietaris desaprensius” que, “encegats pel lucre, especulen amb habitatges residencials”. També, han assegurat, “l’Ajuntament, i en concret el Servei d’Urbanisme, hauria de ser més diligent, atent i sensible quan passen aquestes coses. El sofriment de tants i tants veïns podria evitar-se”.

Per aquest motiu l’associació de veïns i veïnes Amics del Carme, i els col·lectius Veïnat en Perill d’Extinció i Amics de Velluters s’han donat cita al carrer per reivindicar el dret dels veïns de Ciutat Vella a viure dignament a sa casa i exigir a Ajuntament una vigilància correcta i més estricta sobre “la xacra dels apartaments turístics”.

L’entitat exigeix a l’Ajuntament “l’aplicació de mesures immediates de policia, precintament de l’aparell de climatització al carrer d’En Sendra, 7, precintament dels apartaments turístics il·legals, requeriment exprés del certificat de compatibilitat urbanística a tots els apartaments turístics, publicitat i transparència d’aquests certificats de compatibilitat i permetre l’eixida al mercat com a habitatges d’ús residencial”.

Segons han afirmat, “més de 1.000 habitatges del centre històric s’utilitzen com a activitat econòmica d’ús terciari. Això explica el notable increment dels lloguers en els últims anys (un 40% entre el 2015 i el 2019) i que la població de Ciutat Vella estiga estancada una dècada”.