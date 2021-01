Veïns de Natzaret denuncien davant la Capitania Marítima de València la contaminació d’un altre vaixell d’MSC

L’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret ha presentat una queixa davant l’Autoritat Portuària de València (APV) perquè pose en coneixement de la Capitania Marítima de València la contaminació d’un altre vaixell de la companyia MSC, la filial de la qual, TIL, està a l’espera que se li adjudique la concessió de la construcció i gestió de la una nova macroterminal de contenidors en els futurs molls de la polèmica ampliació nord del port. Una adjudicació que s’ha ajornat tres mesos pels dubtes que desperta en el Govern el projecte.

L’aturada es deu al fet que Ports de l’Estat continua sense pronunciar-se sobre la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007, basada en un projecte radicalment diferent de l’actual.

L’entitat veïnal va rebre diferents queixes de ciutadans del barri en albirar dilluns a la nit una columna enorme de fum negre procedent d’un portacontenidors de la companyia i ha criticat una vegada més els problemes ambientals que han de suportar com a conseqüència de l’activitat portuària.

L’associació ja va denunciar el mes de setembre passat una situació molt semblant d’un altre dels vaixells d’MSC que va propiciar una inspecció de la Capitania Marítima de València en el vaixell de càrrega, encara que es va deslliurar d’una possible sanció perquè tenia un motor dièsel anterior a l’any 2000, cosa que fa que la normativa ambiental per la qual es regeix siga més laxa.

També el 8 de gener passat va presentar una altra queixa per un episodi similar, fet que ha derivat en un compromís per part de Capitania Marítima d’inspeccionar el vaixell MSC Albany el pròxim 24 de febrer, quan té previst fer la seua pròxima atracada a València.

La contaminació, tant d’aquests grans vaixells com dels creuers, és una de les principals preocupacions dels veïns del districte Marítim i un dels motius pels quals s’oposen a l’ampliació nord del port, per l’increment dels trànsits marítims i terrestres que implicarà i, per tant, de la contaminació ambiental.

El veïnat del barri mariner ha recordat que el port de València només té dos mesuradors de qualitat de l’aire (els mateixos que el de Castelló, dos menys que el d’Alacant i quatre menys que el de Barcelona) i un d’ells no recull totes les emissions dels vaixells.

L’APV ha anunciat la instal·lació de dues estacions d’immissió més a l’entorn del barri de Natzaret, encara que la ubicació exacta està pendent de determinar per tècnics de la CEAM.