Via lliure per a recuperar la gestió pública de l’hospital de Torrevella: els sindicats donen suport a la subrogació dels seus 1.400 empleats

La Mesa Sectorial de Sanitat, integrada pels sindicats més representatius del sector sanitari, reunida amb la directora general de recursos Humans, Carmen López, ha donat suport de manera unànime el projecte de decret del Consell que regula els efectes de l’extinció del contracte de gestió privada del departament de Torrevella en matèria de personal i fixa la nova condició dels treballadors com a empleats públics.

D’aquesta manera, una vegada acabe el contracte de gestió privada el pròxim 15 d’octubre, l’Administració se subrogarà com a ocupador, incorporarà els treballadors del departament de salut de Torrevella i mantindrà la seua relació laboral sota la nova condició de personal laboral a extingir, tal com va avançar elDiario.es.

Això suposa que continuarà exercint les seues tasques amb les mateixes condicions de treball contractuals, d’acord amb la normativa laboral aplicable vigent.

El decret garanteix la continuïtat de tots els treballadors, que deixaran d’estar lligats a l’empresa concessionària i passaran a prestar els seus serveis sota la dependència orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat.

A més, adverteix que “la contractació de nou personal o el canvi de naturalesa jurídica del contracte de treball subscrit inicialment per l’empresa Torrevieja Salud que s’haja produït entre l’1 de novembre de 2020 i el 15 d’octubre de 2021, que no dispose de l’informe favorable esmentat en l’apartat 2 d’aquest article, no vincula la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i no pot, per tant, ser objecte de la subrogació”.

Com va informar aquest diari, el mes de març passat l’empresa va llançar un anunci per xarxes socials per a incorporar personal de manera indefinida, cosa per a la qual ha de demanar permís a la conselleria, tal com estableixen les normes de reversió remeses a la companyia el mes d’octubre passat.

El decret suposa un pas més en el procés que està duent a terme la Conselleria de Sanitat destinat a garantir amb total seguretat jurídica la integració del departament de salut de Torrevella sota el model de gestió pública directa. Es tracta d’un full de ruta dissenyat amb previsió, transparència, planificació i diàleg amb totes les parts implicades.

A la reunió amb la directora general de Recursos Humans han assistit representants dels sindicats CC OO, SATSE, UGT, CEMS-SAE, CSI-F i Intersindical.

Sobre aquest tema, UGT ha acordat incloure el departament de Torrevella en la borsa, confrontar la llista de treballadors susceptibles de ser subrogats i la creació d’espais d’experts en negociació de conveni col·lectiu, sota l’empara de la mesa sectorial per a solucionar la problemàtica que comporta la convivència entre diferent personal.

En un altre ordre de coses, el sindicat ha sol·licitat que es nomene urgentment un comissionat per a l’hospital de Manises “que resolga les seues problemàtiques”, que es reforcen els equips d’atenció primària, que es faça un estudi de creació de places estructurals per a reforçar el sistema sanitari, que s’estudie la centralització del CICU, que es resolga la situació dels vehicles d’atenció primària i que es busque una solució per a la gestió de les ressonàncies magnètiques i de farmàcia hospitalària.