Vicent Marzà encapçala la llista de Compromís per Castelló en una candidatura unitària

Mentre la batalla en les primàries de Compromís se centra en Alacant i València, a les comarques del nord del País Valencià els diferents corrents han acordat una candidatura conjunta. L’exconseller d’Educació Vicent Marzà serà número u per la seua circumscripció per tercera vegada consecutiva i ha pactat un equip que incorpora diversos corrents de la coalició, ja dissenyada segons els criteris paritaris.

Seguint el format de llista cremallera, la número dos de l’equip serà la diputada Mònica Àlvaro, cap d’un dels corrents més crítics de Més en l’últim congrés. Àlvaro, portaveu adjunta amb Fran Ferri en les Corts Valencianes, s’ha encarregat de les comissions de Sanitat, Ocupació, Igualtat i Radiotelevisió Pública.

En el número 3 Marzà suma a l’equip la regidora de Memòria Democràtica de Castelló, Verónica Ruiz, que manté un pols amb associacions ultres, entre les quals Advocats Cristians, per la retirada de símbols franquistes en el municipi. La regidora, pertanyent a Iniciativa del Poble Valencià, és una de les representants més conegudes i més ben valorades a la província, responsable també de les polítiques d’Igualtat de gènere i LGTBI en el municipi. És l’única representant de la formació d’Aitana Mas en aquest projecte i forma part de l’executiva d’Iniciativa-Compromís.

En quart lloc l’exconseller incorpora el portaveu de Compromís i tinent d’alcalde a Borriana, Vicent Granel, també representant de Més, del qual valoren que dotara el partit d’estructura i representació en el municipi. L’equip el tanca el portaveu de Compromís a Almenara, Quique Castelló, que va ser secretari general de Joves PV, la branca juvenil de Més, seguint la línia de la coalició d’incorporar perfils joves en les candidatures. En les eleccions passades, Compromís va obtindre 4 escons per aquesta circumscripció.

L’exconseller d’Educació, responsable de l’estratègia política de Més des del congrés de refundació passat, ha confirmat la seua presentació tres dies després d’iniciar-se el procés de primàries, després d’uns quants mesos esquivant la pregunta. Marzà, amb un caràcter discret, venia negociant un equip que no donara lloc a divisions internes en les primàries. Fins hui, aquesta és l’única candidatura presentada a Castelló.

El dirigent ha expressat que fa el pas “després d’escoltar els col·lectius de Compromís i entitats i associacions” i posa en valor “un equip conformat per persones que han estat treballant en els seus municipis i que ara faran el pas per a continuar treballant en les Corts, així com per persones que ja tenen experiència” com a representants públics. Es tracta d’“un equip transversal, plural, de persones que coneixen bé la realitat dels municipis, de les persones i les comarques de Castelló i que han desenvolupat responsabilitats de govern i d’oposició en els seus municipis i en altres institucions”.