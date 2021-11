Vicent Todolí qüestiona l’adquisició de les obres de Gerardo Rueda per part de l’IVAM

Vicent Todolí, ex-director artístic de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) en l’etapa de Carmen Alborch, ha afirmat pel que fa al presumpte frau en l’adquisició d’obres de Gerardo Rueda els anys 2004 i 2006, que un artista “ha de supervisar l’acabat de l’obra” i, en tot cas, aclarir la data de la fosa.

Todolí s’ha pronunciat així en la seua declaració en el judici que se segueix en l’Audiència de València contra l’exdirectora de l’IVAM Consuelo Císcar, l’ex-director economicoadministratiu del museu Juan Carlos Lledó, i el fill i hereu de l’artista, José Luis Rueda, per la peça 2 del cas IVAM, relativa a un presumpte frau milionari amb l’adquisició de reproduccions d’obres de l’escultor mort Gerardo Rueda.

La peça principal del procediment, centrada en presumptes irregularitats de Císcar per a promocionar la carrera artística del seu fill, Rafael Blasco, conegut com a Rablaci, va acabar al setembre amb una conformitat: Císcar va reconéixer que va malversar i va acceptar la pena d’un any i mig de presó –davant dels 12 que li demanaven.

En la peça de Rueda, la Fiscalia reclama per a Císcar la pena de sis anys de presó i multa de 144.000 euros per un delicte continuat de prevaricació administrativa, de falsedat en document oficial comesa per funcionari públic i malversació de cabals públics en la modalitat agreujada. Per a Lledó demana cinc anys i sis mesos de presó i multa de 63.000 euros; i per a Rueda, cinc anys per un delicte continuat de malversació. A més, sol·licita una indemnització per a l’IVAM de 3.456.876 euros.

El testimoni, en qualitat de perit, ha afirmat que no va participar en l’adquisició de les obres de Rueda i ha indicat, des del punt de vista genèric, que un museu privat pot adquirir obra d’un artista sense un informe previ, però un museu públic no. Ha de constar aquest informe amb els preus de mercat i el descompte aplicat.

Sobre les reproduccions d’obra, ha assenyalat que l’artista “ha de supervisar l’acabat final” i, si és posterior, s’ha d’aclarir la data de la fosa. “Si l’artista no dona l’OK final, no és el mateix i cal dir-ho, que és pòstum. No és obra única si hi ha set còpies davant de només dos. I cal indicar el número de la sèrie”, ha manifestat.