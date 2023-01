VÍDEO | Els ultres de Yomus es reactiven i es fan notar en la rebuda al València CF en l’aeroport de Manises

“Hui hem rebut l’equip per a expressar-los el nostre suport, nosaltres sempre estarem al costat de l’equip, però també esperem de la seua part que hi posen ganes i no arrosseguen el nostre escut. Sabem que els problemes venen de més amunt. Amb els nostres colors estarem sempre!”.

Un nou compte de Twitter de l’extinta penya ultra Yomus es va reivindicar diumenge amb aquest missatge acompanyat d’un vídeo en què es veuen uns quants dels seus històrics dirigents en l’arribada del València CF a l’aeroport de Manises després d’una altra derrota contra al Valladolid que deixa el club, el màxim accionista del qual és el magnat de Singapur Peter Lim, en una situació esportiva delicada.

En els diferents vídeos que han circulat per xarxes, entre els quals de la televisió pública valenciana À Punt, s’hi veu entre altres Ramón Castro (amb gorra i ulleres), àlies Levis, un vell líder extremista amb antecedents penals i simbologia neonazi tatuada, vinculat a grups d’extrema dreta com España 2000, Bastión Frontal i Old School, formació que en les seues xarxes socials defensa els agressors del 9 d’Octubre: “Força i lluita per als 28 del 9 d’octubre. Esperant un judici just. Perquè el circ mediàtic i polític ja està fent la seua i amb això està tot perdut. Ànim”, és un dels seus missatges de suport. A la seua esquerra, mirant fixament la càmera, està un dels aficionats que dirigeix la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919.

🚨⚽️🦇 @apunt_media ha captat en exclusiva l'arribada del @valenciacf_vale a l'aeroport. Un grup de seguidors esperava l'equip i l'entrenador per a donar-los suport. Gennaro Gattuso, presa dels nervis, ha tractat d'impedir que un equip el gravara. https://t.co/V87zucbrJo pic.twitter.com/PhqXK8ww6g — À Punt Esports (@apuntesports) 29 de enero de 2023

En la rebuda també hi havia altres aficionats i simpatitzants, fins i tot famílies amb xiquets, que hi van acudir per a donar alé a la plantilla. Tant els jugadors com el ja extècnic del club valencianista, l’històric exjugador italià del Milan Gennaro Gattuso, es van parar per agrair els ànims. L’exentrenador, fins i tot, es va acostar al grup capitanejat per Castro per tractar de donar explicacions i protegir els seus jugadors de les crítiques, instant en què es va produir un moment de tensió quan el tècnic va tractar d’apartar un càmera d’À Punt que gravava l’escena. Tant el club com Gattuso mateix es van disculpar després.

Fonts del València CF han marcat distància amb els membres de Yomus desplaçats a l’aeroport de Manises: “Ni els jugadors ni l’entrenador saben qui són aquestes persones, es van limitar a saludar els aficionats que en un moment molt complicat van anar a animar-los; allí hi havia molta més gent i va ser una reacció espontània de la plantilla parar-se i agrair el suport en aquests moments en què és més necessari que mai”.

⚽️🦇 Una vintena d'aficionats del @valenciacf_vale ha rebut l'equip a l'arribada a l'aeroport de Manises per a donar suport a la plantilla i a l'entrenador, després de la derrota a Valladolid. https://t.co/V87zucbrJo pic.twitter.com/BQ8mh1V7aC — À Punt Esports (@apuntesports) 29 de enero de 2023

Les mateixes fonts han insistit que “el club manté la seua política de tolerància zero davant qualsevol tipus d’expressió violenta i prova d’això és que a la graderia d’animació no pot accedir ningú amb antecedents o amb simbologia que incite a la violència i a l’odi, igual que tampoc es permeten càntics en aquest sentit”. A més, han recordat que el club va expulsar per a tota la vida un aficionat que va fer la salutació nazi en l’estadi de l’Arsenal i que davant qualsevol manifestació d’odi o violència en la graderia es procedirà de la mateixa manera.

Com va informar elDiario.es, una escissió de la dissolta penya ultra Yomus tracta de controlar de nou la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats, encara que de moment sense que hi haja constància d’altercats a l’interior de l’estadi.

La directiva del club va vetar fa anys els aficionats més radicals i de la vella escola que tingueren antecedents penals. A més, després de ser identificat entre els pretesos agressors, el president de la Curva Nord llavors, Javier Cervera, es va veure obligat a dimitir per haver estat present en la contramanifestació del 9 d’Octubre de 2017, malgrat que va afirmar que no va participar en les agressions.

Amb l’objectiu de recuperar la graderia d’animació, el club va modificar les condicions per a abonar-se a aquest sector situat darrere de la porteria del fons sud. Així doncs, el València CF va abaixar el preu d’uns 250 euros l’abonament a 198 euros amb la finalitat de promoure-la i es va apujar el límit d’edat fins als 30 anys. Els que ja hi estaven abonats no tenien límit d’edat.

Fonts coneixedores de la situació asseguren que “gent dels nous Yomus ja s’hi ha colat i està dirigint la graderia d’animació i, encara que dins tracten de passar desapercebuts, fora s’ajunten tots. De fet, després del partit contra l’Atlètic de Madrid un nazi va robar i va pegar un pare que anava amb el seu fill amb banderes del club matalafer”. Aquest incident va ser difós per les xarxes socials del grup, l’avatar del qual incorpora un nou escut dels Yomus.