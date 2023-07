VÍDEO | L’alcaldessa del PP de Xiva es posa un mínim de 2.500 euros al mes com a complement, que podrà créixer: “Cada vegada que vinga ho cobraré”

“Jo en cap moment he dit en la campanya que estava ací solament pel poble, crec que, com bé has indicat, tots treballem per guanyar diners, això és més clar que l’aigua. I crec que el més digne que té una persona és cobrar per treballar. El que no seria digne és cobrar per no treballar i el meu compromís és fer el màxim d’assistències, però el que si que tinc clar és que cada vegada que vinga, cada vegada que assistisca, ho cobraré. El meu sou, el que jo cobraré sense que s’aplique cap retenció, serà 2.500 euros”.

La nova alcaldessa de Xiva del PP, Amparo Fort, va respondre així en el ple extraordinari del 19 de juliol passat (vegeu el vídeo) al portaveu municipal socialista, Ernesto Navarro, que li va retraure l’increment exagerat aprovat dels complements que paga l’Ajuntament als regidors que manquen de dedicació exclusiva. Per aquest motiu va proposar que s’establira un límit de 1.200 euros al mes, per regidor, com a límit de cobrament d’assignacions per assistències. No obstant això, aquesta qüestió va ser rebutjada per l’equip de govern liderat pel PP, amb Vox i Activa Chiva com a socis dins del Govern municipal.

La primera edil va argumentar en el ple: “Sabeu que em podia haver posat un sou com a alcaldessa, que si et fixes en els pobles de voltant, cap és inferior a 4.000 o 4.500 euros al mes. Jo per motius X he decidit renunciar a aqueix sou i estar solament per assistència”.

Tal com han explicat fonts socialistes a elDiario.es, els motius X són que Fort és extreballadora de la banca i està prejubilada. Per tant si cobrara de l’Ajuntament amb dedicació exclusiva (l’anterior alcalde de Compromís cobrava 44.000 euros a l’any) no podria percebre la seua prejubilació. D’aquesta manera, a més de percebre-la, cobrarà de l’Ajuntament sense tindre dedicació exclusiva almenys 2.500 euros mensuals per assistència al ple, a les juntes de govern i de coordinació i a les comissions, en total, 30.000 euros a l’any a què caldrà descomptar la retenció d’Hisenda corresponent.

El nou equip de Govern ha aprovat un augment de les quantitats que abona l’Ajuntament als regidors sense dedicació exclusiva, com és el seu cas, de 150 euros a 400 euros per assistència al ple, de 72 a 200 euros per assistència a cada junta de govern (sol haver-n’hi quatre al mes), de 150 a 200 per assistència a cada junta de coordinació (sol haver-n’hi quatre al mes) i de 75 a 100 euros per assistència a cadascuna de les cinc comissions, en què el PP té quatre membres en cadascuna.

El municipi de Xiva té 16.000 habitants. No obstant això, a València, amb 800.000 habitants, l’Ajuntament paga 223 per assistència al ple, 112 euros per assistència a cada junta de govern i 84 euros per cada comissió, tan sols als regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial.

A més, per als regidors amb dedicació exclusiva (dos del PP, un de Vox i un d’Activa Chiva) s’ha aprovat una pujada retributiva del 22%, que passa de 31.000 euros que cobraven en l’anterior mandat als actuals 37.800 euros.

Quant als regidors de l’oposició, cobraran per l’assistència als plens i a les comissions, ja que a les juntes de govern i de coordinació tan sols assisteixen els de l’equip de govern, que a més es dona el cas que en tots dos òrgans estan tots els que no tenen la dedicació exclusiva.

En opinió del portaveu socialista Ernesto Navarro “aquest sobresou encobert és almenys reprovable des del punt de vista ètic, ja que, com vam dir en la campanya, venim a treballar pel poble i no a enriquir-nos a costa dels xivans i xivanes”

Des del grup socialista entenen que les indemnitzacions s’estableixen pel perjudici que suposa l’assistència als òrgans esmentats, però en cap cas té sentit que servisquen de sucós complement retributiu als regidors del Govern i que, pel fet de no marcar, com fan la major part dels ajuntaments, uns límits raonables, que eviten l’abús d’assistències i, per tant, de cobraments per indemnitzacions, poden suposar una despesa per a les arques municipals la legalitat de la qual podria estar en dubte.

“Cal dir, que segons els càlculs fets, aquesta decisió pot costar a les arques municipals un increment en la partida corresponent d’Assignacions per assistència a sessions, fins més de dos-cents mil euros, tot i que en els pressupostos actuals està xifrada en huitanta mil euros”, adverteixen des del grup socialista.

Aquesta redacció ha tractat de contactar amb l'alcaldessa de Chiva per a obtindre la seua versió dels fets sense haver obtingut resposta a les diferents anomenades i missatges.