De Vila-real a Benicàssim, 23 quilòmetres de distància i una “odissea” per a aconseguir un transport adaptat

El president de l’associació Conquistando Escalones, Abrahán Guirao, ha viscut una “odissea” per a arribar des de Vila-real (Castelló) al festival Rototom Sunsplash, a Benicàssim, només a 23 quilòmetres, a causa de les traves per a aconseguir un transport adaptat.

Segons ha explicat a EFE Abrahán Guirao, feia una setmana que intentava aconseguir un taxi adaptat per arribar fins al Rototom, però els seus esforços han sigut debades.

El Rototom Sunsplash, que s’ha celebrat la setmana passada a Benicàssim, va triar les entitats Conquistando Escalones (que promou la investigació mèdica sobre la distròfia muscular de cintures 1F/D2 i el VIH, ja que els afectats per la primera són immunes al virus de la sida) i Casda (Associació Ciutadana contra la SIDA de Castelló), per a ser les beneficiàries de la campanya solidària de recaptació dels gots reutilitzables que els assistents al festival podran comprar en les barres per un euro i depositar, una vegada acabat l’ús, en contenidors especials.

Guirao estava citat dimarts passat, a les 11.00, a una reunió de coordinació d’aquesta acció solidària, però finalment no hi va poder assistir.

Després de set dies d’intents, des de l’altra banda del telèfon només obtenia de la funcionària responsable de l’àrea “una resposta mecànica, com d’un robot”, que li indicava sistemàticament que havia d’acudir a un transport de la seua àrea (Vila-real), en què “era impossible, cap m’oferia servei”.

Finalment, a través de l’associació Cocemfe i del seu expresident, el diputat socialista Carlos Laguna, que es va posar en contacte amb ell, Guirao va poder arribar a la nit al Rototom, però no vol deixar de transmetre la impotència i les dificultats a què s’enfronten les persones amb discapacitat davant aquestes traves davant i “la major part decideixen rendir-se”.

Abrahán Guirao es mou en cadira de rodes elèctrica i en aquest cas necessitava transport adaptat, un taxi, per a poder anar al Rototom i, més important encara, tornar a casa. El seu somni, assegura, “seria poder, com qualsevol altra persona, telefonar en el moment que vulga perquè un taxi em reculla”. Però, segons explica, “la realitat és més dura: ni intentant reservar amb dies d’antelació és possible”.

Guirao comenta que “a la província de Castelló són comptats els taxis adaptats que hi ha en l’actualitat”. En altres ciutats “s’alternen per oferir un servei de 24 hores com a qualsevol persona”, però ací, “la majoria treballen només de dia, per la qual cosa és difícil aconseguir disponibilitat”.

“Uns altres, directament, et diuen que de nit treballen, però, si els ix un servei d’un grup nombrós a Madrid o Barcelona, encara que no siga de persones amb discapacitat, l’accepten, perquè els ix més rendible”, ha afegit.

En el Rototom se suma un altre problema, el fet que la Delegació de Transports del Govern de Castelló “només autoritza la recollida d’assistents a taxistes del voltant de Benicàssim”.

Es tracta d’un servei “especial” que “no em presta ningú”, ha assenyalat, i conta el cas d’un taxi adaptat de Sant Joan de Moró que li ofereix el servei, però “a qui amenacen de multar si va a recollir-me”.

Això suposa que al final “t’obliguen a quedar-te castigat, aïllat o, a risc teu, si aconsegueixes transport per a l’anada, ja que no saps si podràs tornar a casa”.

Això del Rototom, ha assegurat, “és la gota que ha vessat el got, però és una situació que s’arrossega des de fa molts anys, a més de suportar moltes vegades preus abusius i vexacions”.

No obstant això, assegura estar “agraït als taxistes amb empatia que volen treballar i no els deixen, i que ens donen suport”.

Situació “inqualificable”

La Federació Provincial de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (Cocemfe Castelló), ha urgit a les autoritats autonòmiques a posar remei a la problemàtica a la qual s'enfronten les persones amb discapacitat a l'hora d'utilitzar el transport mitjançant taxis adaptats en la seua vida quotidiana. L'escassetat d'aquesta mena de vehicles i les restriccions que impedeixen als taxistes autoritzats prestar servei fora de l'àrea geogràfica que tenen assignada impedeix fer “efectiu” el dret a utilitzar aquest tipus de transport “en qualsevol lloc i hora”, com a denúncia el president de Cocemfe Castelló, Ramón Meseguer, qui anuncia que la Federació continuarà lluitant “fins a aconseguir erradicar aquest tipus de problemes, inadmissibles en una societat avançada”.

Així, el col·lectiu reclama a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat “soluciones per als qui necessiten utilitzar aquest tipus de serveis, per exemple introduint excepcions que permeten a un taxista d'una àrea treballar de manera excepcional en una altra, per a atendre un servei de vehicle adaptat”. Meseguer titlla de “inqualificable” que es continuen reproduint incidències com la patida per Abrahán Guirao i a qui se li va facilitar una solució per a aqueix cas puntual: “Es tracta únicament d'un pegat que no pot considerar-se una solució òptima per a un problema greu i que afecta sovint moltes persones amb discapacitat a la nostra província”.