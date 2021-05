Vila-real celebra títol de l'Europa League al carrer al crit de "Europa és nostra!"

Vila-real va eixir al carrer aquest dijous al crit d'"Europa és nostra. Campions!" per a celebrar que el seu equip, el Vila-real CF, es va proclamar aquest dimecres campió de l'Europa League en guanyar al Manchester United en la final.

El club va decidir que la millor manera de celebrar aquest títol era fer una ruta amb autobús descapotable per les principals artèries de la ciutat, amb la idea que els aficionats pogueren celebrar aquest títol amb els seus jugadors.

Els jugadors i directius del club van eixir des de l'Estadi de la Ceràmica a bord d'un autobús groc descapotable amb la llegenda: 'Europa és nostra Campions!'

La desfilada va estar acompanyada per milers de seguidors de Vila-real i de la província al llarg de tot el recorregut i que no va tindre cap parada entre els punts d'inici i final per a complir amb els protocols de seguretat per la COVID-19.

Els càntics es van succeir durant tot el recorregut a favor de l'equip i el seu president, Fernando Roig, un dels grans protagonistes al no poder acudir a presenciar en directe la final per decisió de la UEFA després del seu recent contagi de coronavirus.

L'autobús que transportava a l'equip va fer un recorregut circular pels carrers més amplis de la ciutat amb la idea d'intentar disminuir les aglomeracions. Des del club es va fer una crida a la prudència dins de la celebració i que es mantinguera la distància i les màscares en tot moment.

Un dels punts emblemàtics del recorregut va ser la Basílica de Sant Pasqual Baylón, on es concentrava una gran quantitat d'aficionats i les campanes dels quals van començar a repicar al pas de l'autobús davant l'eufòria dels presents.

Els jugadors. que van gravar des del seu telèfons mòbils tant els moments que es vivien en l'autobús com les celebracions dels aficionats, van gaudir de la festa i la música al llarg del recorregut, llançant regals als seguidors i després de prop d'una hora i mitja, l'equip va tornar a l'estadi per a sopar allí i tancar la festa amb la resta de components del club i els seus familiars.

El sopar va servir de comiat de la temporada, ja que l'equip comptarà en breu amb vacances.