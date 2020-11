Un Viña Rock envoltat de polèmica desafia la COVID-19 i arranca diumenge en la Marina de València amb aforament limitat

La marina sud de la Marina de València acull diumenge 29 de novembre el primer concert de Viña Road, la versió reduïda de Viña Rock que passarà per diferents ciutats en un format inèdit que pretén mantindre viu el popular festival de música en un any de transició marcat per la pandèmia.

Des de les 11.00 fins a les 18.00 hores els viñarockers podran gaudir de les actuacions de Valira, Senyor Oca i Maluks complint totes les mesures sanitàries i amb un aforament de 400 persones, totes assegudes i respectant les distàncies de seguretat.

Una jornada en què molts viñarockers podran retrobar-se en un espai a l’aire lliure condicionat amb totes les mesures de seguretat de la normativa vigent per poder gaudir de manera segura.

Les entrades ja estan a la venda en www.vina-rock.com i en Wegow des de 14,99 euros + despeses. Així mateix, Viña Rock com a tal continuarà celebrant-se a Villarrobledo el 9, 10 i 11 d’octubre de 2021 tal com estava previst.

La Marina de València ve acollint actuacions en format reduït, tal com marquen les autoritats sanitàries des del mes de juliol passat.

Polèmica sobre el festival

Aquesta iniciativa no ha estat exempta de polèmica i ha sigut qualificada com un intent d’”usurpar” la marca Viña Rock, pel grup municipal Se Puede Villarrobledo que ha enviat un burofax a l’organització de l’esdeveniment, en què mostren la seua “disconformitat” amb la iniciativa, i recorden que la marca Viña Rock i els seus derivats, com l’ús de xarxes socials, la seua pàgina web i els seus seguidors, “tenen una única finalitat d’acord amb el contracte en vigor” entre l’empresa i el Consistori manxec, que és organitzar l’esdeveniment a la localitat de Villarrobledo i no en unes altres.

Mario de la Ossa, regidor de Se Puede Villarrobledo, ha recordat la problemàtica legal per la qual va passar el festival el 2007, quan l’empresa Matarile va intentar traslladar l’esdeveniment fins a Benicàssim, al·legant que l’Ajuntament no havia complit la seua part del contracte. El Tribunal Suprem va fallar llavors en favor de l’Ajuntament, i va declarar la marca propietat de les “veïnes i veïns de Villarrobledo”.

“Allò també va començar amb lleugeres concessions, amb un sembla que no passarà res”, va recordar de la Ossa. Per això, explica, “no s’entén com es permet” la celebració del Viña Road. “Estem molt d’acord que es duguen a terme els esdeveniments culturals, però creiem que l’empresa ha utilitzat això com a pretext utilitzant la marca de l’Ajuntament de Villarrobledo per a benefici propi”, va recalcar l’edil.