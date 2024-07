Vox farà costat al candidat del PP a l’Agència Valenciana Antifrau malgrat la ruptura

La primera votació en les Corts Valencianes després de la crisi de govern se saldarà de la mateixa manera que si no haguera existit. Vox i el PP votaran junts pel nou director de l’Agència Valenciana Antifrau, Eduardo Beut, proposat pels populars. Els representants parlamentaris han votat divendres la idoneïtat del candidat, després de sotmetre’s a l’examen en la Comissió d’Hisenda, i el seu nomenament passarà pel ple de les Corts de dilluns, previsiblement l’últim del període de sessions.

El portaveu de Vox, José María Llanos, confirmava el vot com una qüestió d’honorabilitat. Era “un pacte de cavallers”, fet abans de la separació, malgrat la insistència de Vox a posar fi a aquesta entitat. Beut, proposat pel PP, va ser delegat de l’Agència Tributària en el govern d’Eduardo Zaplana i l’oposició recalca els seus vincles amb el partit. El PSPV i Compromís advoquen per l’actual número dos de l’ens, Gustavo Segura, que no va tindre suports suficients ni en la primera sessió parlamentària ni en la segona.

Entre totes dues cites, PP i Vox van modificar la llei per la qual es regeix l’organisme antifrau. Amb la norma ja en vigor, n’hi ha prou amb una majoria absoluta en segona volta si no prospera la de tres cinquens en una primera ronda. Així doncs, dilluns se celebraran dues sessions seguides per a ratificar Beut.

Eduardo Beut, que va comparéixer divendres en la Comissió d’Economia i Pressupostos, és inspector d’Hisenda i va ser secretari general i president de Fecoval (Federació d’Empreses de la Comunitat Valenciana Contractistes d’Obra de l’Administració). La seua candidatura va ser tombada en primera instància pels lletrats de les Corts, que van considerar que l’entitat que l’havia proposat no tenia prou aval. El PP va tornar a presentar-lo dilluns.