Vox tria el director provisional de l’Agència Antifrau després de bloquejar la renovació en les Corts Valencianes

Vox, el partit que vol tancar l’Agència Valenciana Antifrau, tria ara el seu director provisional. Ho fa una setmana després de bloquejar la renovació de l’organisme i en ple procés de modificació de la llei que el regula, que rebaixarà les majories necessàries per a abordar canvis en l’ens. La presidenta de les Corts Valencianes, la ultradretana Llanos Massó, va signar dimarts una resolució per a nomenar de manera interina el director de l’ens, després que l’actual, Joan Llinares, dimitira per haver complit el seu mandat.

La presidenta de les Corts, en qui recau la potestat per al nomenament en funcions, se salta el criteri de Llinares i nomena Anselm Bodoque, responsable de Formació de l’Agència, fins que s’aborde una altra votació parlamentària. Bodoque és professor de la Universitat de València, analista polític, va ser assessor de Joan Lerma en la Generalitat Valenciana i ha estat al costat d’altres dirigents del PSPV. En l’actualitat exerceix com a responsable de Formació de l’Agència Antifrau i serà director fins que les Corts en trien a un altre.

L’exdirector de l’organisme anticorrupció va proposar que, en absència seua i arran del bloqueig de l’elecció en la cambra, el substituïra Teresa Clemente, directora d’Assumptes Jurídics, cosa que Vox ha rebutjat. Llinares també va avalar Gustavo Segura, director d’Anàlisi de l’Agència, com a successor seu en l’ens, després que les entitats anticorrupció el proposaren en el parlament, però el PP i Vox el van tombar, malgrat ser l’únic candidat. La ultradreta, que no va qüestionar el seu perfil, el va considerar “continuista” i va criticar que estiguera avalat per tres entitats que lluiten contra la corrupció, que en el seu moment van proposar Llinares, a qui tenen entre cella i cella.

La decisió es pren en ple procés de tramitació de la nova llei que regularà l’organisme. Proposta pel PP, rebaixa la majoria qualificada a l’absoluta, per la qual cosa no es necessitarà l’oposició per a abordar canvis en l’ens. La norma supera dijous el debat a la totalitat i es preveu que s’aprove abans de l’estiu. S és així, el nou director serà triat amb els paràmetres aprovats per la dreta.

Vox mai ha ocultat el seu desig de tancar l’organisme o minimitzar la seua capacitat de maniobra. Al gener, el grup parlamentari va manifestar al PP que volia “parlar de la seua reubicació, reconversió, desaparició o el que siga”. Dimarts, preguntat pel balanç del primer any de govern, el portaveu del grup en les Corts Valencianes, José María Llanos, va reiterar la seua voluntat de tancar aquest organisme com el seu partit ha fet a les Balears. És, segons ell, un dels compromisos electorals que li hauria agradat dur a terme.