Vox vincula l’assassinat d’un sensesostre a València amb l’efecte crida de Sánchez “de persones de no sap quina procedència”

Un home presumptament va matar un indigent a pedrades en el llit vell del riu Túria de València la matinada de dimecres i en va deixar en estat crític un altre, segons va confirmar la Policia Nacional. El presumpte autor del crim es va entregar en dependències policials, en concret en la comissaria de Ciutat de Vella de la Policia Local, on hauria confessat la mort de dues persones.

El portaveu municipal de Vox i segon tinent d’alcalde, Juan Manuel Badenas, va aprofitar el crim per a reivindicar la seua idea de construir estanys davall dels ponts del jardí esmentat amb l’objectiu d’impedir acampades de sensellar i va vincular aquest fet amb la immigració il·legal per l’efecte crida de Pedro Sánchez “de persones de no sap quina procedència”.

Així doncs, Badenas, que ja va anunciar una inversió de 700.000 euros en la construcció d’un estany davall del pont de l’Àngel Custodi, a què en seguiria un altre davall del pont del Regne, va plantejar dimecres la possibilitat de construir un tercer estany davall del pont del Real, on es va produir el tràgic succés.

Badenas va lamentar “molt” el crim registrat a l’altura del pont del Real i que una altra persona estiga “ferida greument”, al mateix temps que va assenyalar que “l’obligació” de “tots els poders públics i, en primer lloc, de l’Ajuntament de València és vetlar per la seguretat dels ciutadans”.

L’edil va insistir que aquesta agressió “demostra” que “hi ha inseguretat als jardins del riu Túria” i va dir que “entre totes les regidories” s’han d’adoptar “les mesures necessàries per a evitar que situacions com aquesta tornen a produir-se”. Així doncs, va anunciar una reunió “molt pròximament, extraordinària i d’urgència, amb els representants de la Policia Local per a estudiar més a fons encara” aquest assumpte i va abundar en la idea de “dotar de més mesures de seguretat” el llit vell.

El segon tinent d’alcalde va comentar que “no és digne per a les persones viure davall d’un pont” i que això s’hauria d’evitar. “Cal trobar solucions perquè aquestes persones tinguen un recer digne”, va destacar. A continuació, va censurar l’“efecte crida” que entre els immigrants “produeix –el president del Govern, Pedro– Sánchez”. “Ens porta persones de no se sap quina procedència a la nostra ciutat que causen presumptament delictes tan greus com el que ha esdevingut aquesta nit al jardí del riu Túria”, va exposar.

Preguntada sobre aquest tema l’alcaldessa de València, María José Catalá, que ja va comentar que no s’havia de vincular la construcció d’estanys amb la situació dels sensellar, va insistir que “la problemàtica dels sensesostre no es resolga amb estanys ni amb mesures puntuals”. Catalá va afegir que “es resol amb una atenció integral, amb un itinerari d’atenció de serves socials d’aquestes persones i amb un pla de mesures que facen de la intervenció social l’eix prioritari”. “Insistisc, desvincule totalment qualsevol bon projecte que pot ser-ho en l’antic llit del riu del tema del sensellarisme, perquè” aquest “es dona en els ponts i en altres punts de la ciutat”, va dir la primera edil, que va assegurar que aquest assumpte és “prioritari” per a ella i que el treballa “des de diferents àrees”.

“Requereix una atenció integral de serveis socials”, va assegurar la responsable municipal, que va al·ludir al treball en aquest sentit amb aquesta delegació i amb entitats, “analitzant perfils, casuístiques, necessitats i la situació personal i familiar” d’aquestes persones. Catalá va dir que observen “percentatges molt elevats de problemes que van més enllà de les mancances materials”.

Crítiques de Compromís i el PSPV

Des de l’oposició, la portaveu de Compromís, Papi Robles, va considerar que Badenas “demostra un racisme nauseabund” i va dir que “la persona amb menys papers de València és ell mateix, perquè els ha perdut del tot”. “Si la nova manera de lluitar contra la delinqüència a València serà posar piscines allà on hi haja un cas, acabaran convertint la ciutat en Venècia”, va afirmar.

Robles va afegir que “és ridícul que el govern d’una ciutat com València –PP i Vox– resolga els problemes amb piscines” i va dir que aquesta “sembla ser la resposta que donaria un xiquet de 10 anys”. “El que haurien de fer per a lluitar contra la pobresa i els casos de delinqüència és invertir els 2,5 milions que gastaran en piscines en més policia i serveis socials. Si Badenas vol construir piscines on hi ha delinqüents, li recomane que comencen per la seu del seu partit”.

Per part del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán va afirmar que “el que ha de fer Badenas si li queda un mínim de decència és dimitir” o Catalá, “si li queda un mínim d’ètica, cessar-lo”. Sanjuán va declarar que el segon tinent d’alcalde fa assetjament i és “una persona indigna” per a “ocupar un espai de govern”.

“Lamentablement, sempre que passa una desgràcia l’extrema dreta acostuma a demostrar que no sols és oportunista, sinó que, a més, és xenòfoba i racista”, va dir Sanjuán, que va assenyalar que “el govern de Catalá persegueix els sensellar, les persones més desfavorides” i va lamentar que es tracte d’“unir migració i pobresa amb criminalitat”, cosa que considera “delicte d’odi” i que li fa “entre pena i ois”.