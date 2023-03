Ximo Puig avança en un bo de supermercat “fàcil” però no “estigmatitzant” per a famílies vulnerables

Presidència de la Generalitat Valenciana ultima amb les associacions i les empreses de distribució un bo que ajude a sufragar la compra bàsica a famílies vulnerables. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha indicat dimarts que les empreses i el Consell preveuen presentar la setmana vinent el resultat de mesos de negociació, sota una fórmula que no siga ni “universalitzada” ni “estigmatitzant”.

En un desdejuni organitzat per l’Agència Efe en el Col·legi d’Advocats de València, el president ha avançat que es tracta d’un “instrument fàcil” que resulte accessible per a la ciutadania que el necessita i que el seu equip treballa en “un ancoratge per a ajudar les famílies amb més dificultats a abordar la situació de la cistella de la compra”, que s’ha disparat un 17% en l’últim any. Les negociacions abasten els representants de supermercats i la distribució, una qüestió que ha fet bambolles en associacions del petit comerç com les d’Alacant. La qüestió de la competència és un factor a tindre en compte, ha assumit Ximo Puig, que ha posat l’accent que l’ajuda ha de ser molt meticulosa en el desenvolupament. L’executiu autonòmic preveu una inversió de 15 milions d’euros per a aquesta ajuda, que es finançarà majoritàriament amb fons públics.

L’equip de Presidència és especialment discret amb les negociacions, el resultat de les quals es presentarà d’ací a poc. Fins hui no es coneix quines empreses hi participaran, encara que un dels interlocutors és l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (Asucova), que agrupa a Mercadona, Consum, Más y más o Dialprix, que sumen més de mil establiments al territori valencià.

Les fórmules per a encaixar el bo són diverses i, Presidència busca la que resulte més directa i menys burocràtica. A la Comunitat Valenciana hi ha precedents en gestió d’ajudes d’aquest tipus des de fa almenys tres anys. Per exemple, durant els primers mesos de la pandèmia, es va establir un reforç d’ajudes a través de les prestacions que gestionen els serveis socials municipals, sota el mecanisme de les prestacions econòmiques individualitzades d’emergència, en què es van injectar 11 milions d’euros. D’aquesta manera, el beneficiari decideix on gasta l’ajuda –des de grans superfícies a comerços menuts–-. Una altra possibilitat és la col·laboració amb el tercer sector, que també es fa en procediments d’emergència. L’ajuda es transfereix a entitats socials i les persones que la sol·liciten acudeixen directament a les seues seus, amb personal que ja coneix les famílies en situació de vulnerabilitat.

Una tercera opció seria imitar la fórmula del bo del comerç local, com ha fet l’Ajuntament de València diverses vegades. En la capital valenciana es va preparar un bo en col·laboració amb entitats bancàries per a finançar el 50% de les compres en establiments associats. El beneficiari pagava la meitat de l’import i al cap de pocs dies anava al banc a recollir una targeta en què el consistori carregava l’altra meitat, però això requereix la col·laboració de les entitats bancàries, que fins hui no s’ha confirmat.

Compromís i Unides Podem reclamen limitació de preus

Els socis de Puig en el Govern del Botànic, Compromís i Unides Podem, reclamen que les ajudes vagen directes al consumidor, una limitació de preus dels aliments bàsics i que les empreses que han tingut beneficis extraordinaris assumisquen part del cost. Ho va indicar la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, en l’última roda de premsa, en què va recalcar: “És important que puguem regular ajudes de manera que el màxim de la subvenció vaja a parar a les famílies i no a aquestes empreses, que no isquen més beneficiades”. La dirigent de Compromís reclama al Govern central mesures contundents davant el desequilibri entre preus dels aliments, beneficis de les distribuïdores i el poder adquisitiu dels ciutadans.

També la portaveu d’Unides Podem, Pilar Lima, s’ha manifestat en la mateixa línia. La representant considera que la proposta de Puig “pot pal·liar el problema de manera temporal, però és insuficient per a afrontar la situació dramàtica en què estem immersos”. En qualsevol cas, ha garantit: “Qualsevol mesura que ajude les famílies en situació de vulnerabilitat a accedir a productes i aliments bàsics comptarà amb el nostre suport”.