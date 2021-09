Ximo Puig encara un debat de política general amb canvis de portaveus en tres grups parlamentaris i sis diputats no adscrits

Les Corts Valencianes celebren aquesta setmana el segon debat de política general de la legislatura, que comptarà amb tres portaveus diferents als de l'any passat, ja que en aquest temps han canviat els del PP (María José Català va substituir Isabel Bonig), Ciutadans (Ruth Merino per Toni Cantó) i Unides Podem (Pilar Lima per Naiara Davó), i amb una bancada de sis diputats no adscrits que no existia fa un any (cinc procedents de Ciutadans i una de Vox).

A aquest ple, que dóna inici al nou període de sessions, podran assistir per primera vegada des que va començar la pandèmia de coronavirus els 99 diputats autonòmics, gràcies a l'actualització de les mesures sanitàries, i també serà la primera ocasió en què s'asseurà en els bancs blaus de l'hemicicle el nou vicepresident segon del Consell, Héctor Illueca, que va substituir Rubén Martínez Dalmau.

El president Ximo Puig, afrontarà entre el dilluns i el dimecres el debat en una setmana clau per a la reobertura de les restriccions en la Comunitat Valenciana davant les bones dades epidemiològiques, després d'any i mig de pandèmia i a costa de la recuperació econòmica i social.

Precisament, la recuperació és una de les paraules que més s'escoltaran en la tribuna de les Corts Valencianes en les dues sessions que obrin el curs político. Es tracta del segon debat de política general de la legislatura després d'un 2019 electoral. El de l'any passat va estar copat per la pandèmia i va arrancar amb unes paraules de record a totes les víctimes, llavors 1.584 morts, en un moment que "ningú haguera desitjat".

En aquesta ocasió, el socialista Puig ressaltarà en el seu discurs inicial el sacrifici de la societat valenciana i la seua resposta a la vacunació com a claus per a arribar a una "normalitat millorada". La sostenibilitat, l'Estat del Benestar, els fons europeus i les reformes que necessita Espanya, especialment el finançament autonòmic, són alguns dels temes que no deixarà passar.

El 'president' exposarà d'aquesta manera les "grans línies estratègiques de futur" en les quals se centrarà l'acció del Consell del Pacte del Botànic, que formen el PSPV, Compromís i Unides Podem, per a consolidar la recuperació econòmica i la creació d'ocupació i enfortir l'estat de benestar valencià. Així mateix, defensarà també la necessitat "d'abordar un conjunt de reformes estructurals a Espanya, particularment, l'aprovació d'un nou model de finançament, amb la finalitat d'aprofundir en la cohesió territorial", tot això "des de bases d'equitat, eficiència i justícia".