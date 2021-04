Ximo Puig diu que l'ampliació del Port de València "no es pot fer a qualsevol preu", però la deixa en mans "de l'Estat, no dels politics"

Trobar un punt entre desenvolupament econòmic i sostenibilitat ambiental, entre la creació de llocs de treball i el compliment de les lleis i declaracions sobre canvi climàtic que el seu propi Govern planteja és el principal joc d'equilibi que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha d'afrontar cada vegada que li pregunten per l'ampliació del Port de València.

En la sessió de control d'aquest dijous, els socis de Puig en el Govern i en les Corts Valencianes han interpel·lat el president per una qüestió incòmoda, la polèmica i milionària ampliació nord de Port de València, que implica una disputa entre l'autoritat portuària i la ciutat, però també entre els partits, els departaments de l'Executiu autonòmic i alguns ministeris. "L'ampliació no es pot fer a qualsevol preu", expressava el president en resposta a la pregunta del portaveu de Compromís, Fran Ferri, per a reclamar "rigor" i la fugida de "maniqueismes" en el debat. Ha evitat pronunciar-se sobre lla declaració d'impacte ambiental, que data de 2007 i es basa en una normativa dels anys 80, tot i que Puig reclama complir-la "estrictament", encara que correspon "a l'Estat, no als polítics", avaluar la vigència de l'informe.

El responsable del Consell defensa l'activitat econòmica lligada al port: "40.000 famílies viuen de la seua activitat, milers de pimes i grans empreses l´utilitzen com a eixida dels seus productes, el 70% de les exportacions de Ford passen pel port, és el primer d'Espanya en trànsit de mercaderies (...) els sectors claus utilitzen aquesta infraestructura, que no és una fi en ella mateixa", ha expressat.

Compromís ha interpel·lat el president per "una decisió que marcarà el destí de la ciutat i els seus ciutadans", que és comparable al que van representar la lluita per lantic lila del Túria o per la protecció del Saler. "Si els partidaris de l'expansió estan segurs que no tindrà cap impacte, per què utilitzen totes les seues armes per a evitar l'informe?", plantejava el portaveu valencianista, Fran Ferri, que preguntava quantes ocupacions ha destruït MSC en el port de Castelló per a justificar l'ampliació de València, una infraestructura de transport de contenidors buits o en trànsit.

La portaveu d'Unides Podem, Pilar Lima, també ha interpel·lat el president per la coherència entre declarar l'emergència climàtica i permetre una ampliació per a convertir la infraestructura en un magatzem de contenidors que afavoreix a una multinacional, al mateix temps que plantejava si "veu normal" que el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez "s'estiga burlant" per l'exigència d'una nova DIA.

Puig ha anunciat un "pla extraordinari de defensa del litoral i d'adaptació al canvi climàtic" i ha recordat que l'Executiu autonòmic tramita una llei de canvi climàtic per a reduir les emissions d'efecte d'hivernacle en un 40%.