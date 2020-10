Ximo Puig reivindica la via valenciana el 9 d'Octubre: "Més cogobernança, més igualtat financera, més connexió emocional"

Una aliança entre generacions, entre territoris i entre l'Estat de Benestar i els sectors productius. És la fórmula que planteja el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per a superar la pandèmia de manera col·lectiva. "No és l'acció dels governs si no l'actitud de la ciutadania allò que determinarà l'evolució de la pandèmia", ha expressat en el seu discurs del 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana.

Puig ha pronunciat el seu discurs amb les limitacions d'aforament i instruccions sanitàries que imperen des de primavera davant els membres del Consell, els alcaldes de València i Alacant, els presidents de les diputacions provincials i els expresidents de la Generalitat Joan Lerma i Alberto Fabra. Els ministres José Luis Ábalos i José Manuel González Uribes han hagut de cancel·lar la seua visita pel consell de ministres extraordinari d'aquest divendres, de la mateixa manera que Pablo Casado, president del PP, per la situació sanitària a Madrid.

El president apel·la a "la via valenciana" en un context en què la tensió territorial i entre administracions és creixent. Espanya necessita diàleg, creu Ximo Puig, que ofereix la via valenciana com una fórmula de "més cogobernanza, més igualtat financera i més connexió emocional entre les parts i el tot". Per a aconseguir aqueix diàleg i aqueix esforç comú, planteja una aliança entre les minúscules, les persones que fan possible construir la història amb majúscules. Una aliança entre les persones majors que "van construir el món de llibertats que avui tenim" i els joves "atrapats entre dues crisis" que els asfixien i que requereixen d'intervenció urgent. "No podem perdre la generació més preparada de la història", ha afegit.

La segona, una aliança entre l'Estat de Benestar i els sectors productius, una mena de "keynesianisme intel·ligent". "L'Estat de Benestar és la pedra angular de l'educació que forma, la sanitat que protegeix, la dependència que dignifica i les pensions que sostenen. És el marc general que dóna a tots les mateixes oportunitats, les millors oportunitats", expressava el president.

En tercer lloc, una aliança entre territoris. "Enfront dels territoris de la confrontació, la Comunitat Valenciana és avui sinònim d'unitat, estabilitat i serenitat. Gràcies al treball de tota la societat, avui som reconeguts per l'acord, la gestió i el sentit comú", amb un marc europeu que advoca pel rescat ciutadà enfront de l'austericidi' de la crisi passada.

Abans que el president ha intervingut el poeta Marc Granell, guardonat amb el Premi dels Lletres Valencianes. L'escriptor, conegut pel seu compromís polític, ha criticat el comportament d'alguns dirigents, que ha titllat de "cainita", amb l'enfrontament com a bandera, en un temps en el qual "la mort ens visita". Els ciutadans veuen "perplexos el comportament de polítics obsessionats en les seues batalles", considera Granell. “Desgraciadament, la història ha obligat moltes vegades al poble valencià a avançar en la defensa de la seua cultura contra vents i marees ben potents, però ho ha sabut fer, com ara davant aquesta marea tràgica i inusitada que assola el món. Hem sabut mantindre'ns drets i plantar cara per a salvaguardar la nostra existència mateixa”, valorava el guardonat. “És un any tràgic”, ha lamentat, “però és un honor rebre aquest premi al costat de guardonats que ho són per haver treballat tant durant aquesta pandèmia”.

El poble valencià, en el seu conjunt, per la seua resposta a la pandèmia i diversos sectors socials, com el sanitari, el del transport, el dels cossos de protecció civil, els treballadors del comerç o la cultura i els mitjans de comunicació, han sigut reconeguts enguany amb les distincions de la Generalitat Valenciana