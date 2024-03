Ximo Puig s'acomiada de la direcció del PSPV: “Obrim un cicle d'esperança combativa”

L'expresident de la Generalitat i durant 12 anys secretari general del PSPV, Ximo Puig, s'acomiada com a líder dels socialistes valencians apel·lant a la unitat entre les seues files i a la identitat valencianista de la formació. El que ha estat president autonòmic durant dos legislatures i ara ambaixador d'Espanya davant l'OCDE a París, cedeix el testimoni a la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, en un conclave en el qual el partit ha evitat tant com ha sigut possible les disputes internes i intenta arrencar la maquinària per recuperar la Generalitat Valenciana.

Ha estat el seu darrer discurs al capdavant del partit. L'últim darrere de diverses setmanes d'homenatges i actes amb la militància i dirigents històrics. Acompanyat per la nova direcció, ha emfatitzat: “Obrim un cicle d'esperança combativa” que representa Morant, la seua aposta des del començament: “És la primera dona secretària general del partit, que era una anomalia, com ho és que no tinguem una presidenta de la Generalitat”. “És moment per actualitzar el projecte, renovar equips i triar un lideratge sòlid i imparable”, ha insistit.

I en aquesta idea s'ha mogut en la seua intervenció. Lluny del derrotisme, considera que aquest cicle electoral en què la dreta i la ultradreta han aconseguit el govern autonòmic pot ser un breu parèntesi. “Si aprenem dels errors i fem les coses diferents, els resultats seran diferents. Hi ha possibilitats reals que sigui el cicle més curt. Ja només ens queden 3 anys, ja han gastat el 25%”, ha emfatitzat. Així, “és el moment per impulsar l'alternativa, renovar projectes, fer equip” perquè els blocs ideològics al parlament “només estan a 38.000 vots de diferència”.

“2024 no és 1995”. La idea d‟unitat ha planejat en totes les intervencions dels socialistes valencians. Puig, que va viure l'etapa en la qual després de perdre el Govern autonòmic als noranta el partit va iniciar una etapa fratricida, ha elogiat que en aquest conclave els danys col·laterals siguen mínims. “És un congrés cap a fora, [a la recerca de] un nou pacte per a la societat valenciana, que allibere les institucions del sectarisme, la paràlisi” en la qual s'ha instal·lat, al seu criteri, des del canvi al Consell.

Puig creu que la societat valenciana encara dos desafiaments: el populisme i el nihilisme. La idea que no hi ha cap altra política possible, ni cap altre rumb. “L'extrema dreta està instal·lada i dirigeix les polítiques del govern [autonòmic]. A través de la guerra cultural volen posar fi a la cultura. És l'enèsima mutació neoliberal”, ha denunciat, sobre el pacte de PP i Vox. Per combatre el populisme, ha dit, “hem d'anar a les causes del malestar. El futur depèn que donem amb la resposta”.

Puig, que “no entén la seva vida sense aquest partit”, a partir d'ara serà “un militant més”, ha recordat Joan Pastor, primer secretari general del partit; Ernest Lluch, assassinat per ETA i ferm defensor de la via federalista, que demana al partit potenciar. Citant Raimon, ha recordat: “Qui perd els orígens perd la identitat”. “La nostra identitat com a socialistes valencians és social i cultural. Hem de defensar sempre la justícia social i la lleialtat al País Valencià”. “Vos deixe en bones mans”, ha conclòs.