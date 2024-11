Xiva, l’altra zona zero de la DANA: “Visc en un baix i em vaig salvar de miracle amb els meus cinc fills, ningú ens va avisar”

Xiva és un dels punts crítics de la catàstrofe de la DANA. El barranc del Poio, també denominat de Xiva, travessa el seu centre històric i el seu cabal va experimentar una crescuda llampec a conseqüència de les pluges torrencials aigües amunt: “L’aigua va començar a desbordar-se a les 13.30 i a les 15.00 això ja va ser un caos. Ningú ens va avisar de res fins que va arribar el missatge als mòbils passades les 20.00”.

José Ángel Pérez, de 45 anys, vivia en una casa de planta baixa en un carrer que voreja el barranc i descriu així la ràpida crescuda de l’aigua. Segons explica, estava amb els seus cinc fills i, quan va començar a entrar l’aigua, van poder escapar per “una porta d’emergència que dona a l’escala de l’edifici”, per la qual cosa van poder pujar a casa d’un veí. Afirma que ho han perdut “tot” i que de moment estan allotjats en un hotel costejat per l’Ajuntament. Sobre el paper de les seues necessitats i el paper dels polítics, el missatge és clar: “Són tots uns pocavergonyes, fan falta mitjans, més efectius de l’exèrcit, amb 500 no n’hi ha ni per a començar. No paren de traure gent amb excavadores, en el polígon hi deu haver 2.000 cotxes i no saben encara la gent que hi ha”.

Segons ha comprovat in situ elDiario.es, la situació del municipi està una mica més controlada que en les zones afectades de l’Horta Sud. L’Ajuntament organitza els voluntaris en la plaça de la casa de la vila i reparteix aliments, aigua, màscares o botes d’aigua. També els veïns i les associacions, com la penya del Torico de Xiva, fan menjars populars en diferents punts per a veïns, forces de seguretat o voluntaris.

No obstant això, el rastre de la devastació és evident en els encontorns del barranc, al voltant de l’església i el polígon industrial La Pahílla, on se centren les faenes de neteja, desenrunament i retirada de vehicles completament destrossats.

La mare d’Isabel Mora, de 42 anys, vivia en una casa que donava al carrer contigu al barranc. Donava, perquè la part del carrer que donava a sa casa ha desaparegut i part de la casa també: “No hi ha casa, hi ha mitja casa, la façana, però no hi ha casa. Va començar a ploure molt, ma mare estava molt preocupada, perquè tenia goteres. Vaig baixar a ajudar-la cap a les 16.00 i al cap de poc temps el barranc estava desbordat. Vaig dir a ma mare, que té 79 anys, que ens n’anàrem o ens ofegaríem. Ma mare no volia anar-se’n, però la vaig agafar del braç, la vaig dir al cotxe i vaig eixir com un llamp que no sé ni com vam poder eixir, l’aigua ens arribava. Vam anar ma casa amb els meus fills, que vivim en una urbanització que està més alta. No sé ni com estem vives”.

La Unitat Militar d’Emergències (UME) va iniciar divendres les tasques de rastreig de supervivents i neteja, des de la zona del polígon industrial La Pahílla i barranc avall. És una zona on van ser arrossegats nombrosos cotxes des de l’autovia A-3. El panorama en l’accés al parc empresarial és dantesc. Carrers plens de fang i cotxes i camions bolcats als marges. Diverses unitats de l’exèrcit s’afanyaven netejant amb maquinària pesant els carrers i les naus més perjudicades.

El subministrament elèctric i d’aigua s’ha restablit en el nucli urbà des d’anit, encara que continua havent-hi talls puntuals del servei. Miguel Ángel Bolinches i Alicia Orozco són els propietaris de Mosquistop. Tenen 25 treballadors i una enorme nau repleta de fang, de maquinària i de material que ha quedat inservible: “Es va desprendre una part de la muntanya damunt la nau que ens va fer un forat enorme pel qual va entrar tota l’aigua i el fang, fins i tot un arbre sencer. Ací tenim més de 60 voluntaris de tot arreu ajudant a netejar. Necessitem mitjans, una excavadora i maquinària per a retirar tots els rebutjos”.

L’Ajuntament de Xiva insistia que continua necessitant gasoil i estris per a la neteja com ara graneres, pales o rascles. Entre les prioritats en l’ajuda, urgeixen a restablir el subministrament elèctric a la urbanització Olimar. També el pou de la Solana necessita reparació, perquè continua avariat i funciona gràcies a grups electrògens que fallen puntualment.

El Consistori va manifestar el seu enorme agraïment a tots els efectius, tant voluntaris com de l'exèrcit i de les forces de seguretat, que s'estan acostant en massa a ajudar.

Voluntaris intoxicats

Un total de 19 voluntaris van resultar intoxicats per monòxid de carboni, dos dels quals greus, en un garatge de la localitat valenciana de Xiva mentre feien tasques de neteja pels efectes causats per la DANA.

Fonts de la Guàrdia Civil van informar que el succés va passar al voltant de les 14.30 en un garatge situat al carrer de Ramón y Cajal de la localitat, pel que sembla per la mala combustió d’un motor de la bomba de desguàs. Alguns dels afectats han hagut de ser atesos en el centre de salut de Xiva.