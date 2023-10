Yolanda Díaz: “Aquesta ha de ser la legislatura en què es reduïsca la jornada laboral”

Sumar col·loca l’agenda laboral al centre de les seues reivindicacions polítiques. La vicepresidenta del Govern i líder de la plataforma d’esquerres, Yolanda Díaz, ha assegurat que situen aquesta preocupació en l’acord amb el PSOE per a reeditar l’executiu de coalició, amb les negociacions encallades. Juntament amb aquesta reivindicació, està la pujada del salari mínim interprofessional, la regulació dels lloguers o una revisió de les condicions d’acomiadament.

“La gent no pot esperar més”, ha assegurat Díaz en un acte de Compromís-Sumar a València. La representant de la plataforma d’esquerres ha fet menció a la prova pilot de la jornada laboral de quatre dies feta a la ciutat, les conclusions de la qual apunten a una millora en la percepció de la salut dels participants. “Ha arribat l’hora d’avançar. Ha de ser la legislatura en què es reduïsca la jornada laboral”, ha asseverat, alhora que ha titllat de “vergonyós” que en un segle no s’haja revisat el temps dedicat al treball a Espanya.

En companyia dels diputats electes per la circumscripció de València, Díaz ha assegurat que l’agenda valenciana forma part dels compromisos de govern. Això apel·la a la reforma del sistema de finançament autonòmic o la garantia d’unes inversions concordes al pes poblacional, entre altres qüestions. “Ha de ser la legislatura del finançament autonòmic per a València. Per justícia, per democràcia, i perquè és el que han votat les valencianes i valencians”, ha insistit la vicepresidenta en funcions, que recull la reivindicació de més recursos per als serveis públics a la comunitat autònoma, la pitjor finançada de l’Estat.

La dirigent ha promés “lluitar” perquè l’acord de govern progressista incloga l’augment del salari mínim i de les pensions, millorar la sanitat, posar fi a “la precarietat de l’Administració pública” i, quant a fiscalitat i impostos, que “els que més tenen, més paguen”. “Està produint-se de manera profundament injusta la transferència de rendes més gran de la ciutadania a les entitats financeres a conseqüència de l’excessiva pujada dels tipus d’interés. Estan forrant-se”, ha denunciat la líder de Sumar. Díaz s’ha referit amb especial recalcament a l’impost als beneficis extraordinaris de les empreses, criticat especialment per la banca, i ha retret al PSOE la seua actitud tèbia sobre aquest tema.