València aprova el projecte urbanístic que acabarà amb l’enderrocament del Bloc dels Portuaris del Cabanyal

El pròxim consell de Pla Cabanyal que se celebrarà el divendres 23 de desembre aprovarà els plecs i les bases per a licitar la redacció del projecte dels nous edificis del Bloc de les Drassanes en què es reallotjarà els propietaris que tinguen interés a adquirir un dels nous immobles.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va anunciar dilluns la iniciativa, que “suposa un pas més perquè el veïnat puga tindre un habitatge digne”. Es preveu tirar avant la convocatòria de manera immediata, davant l’aprovació prevista del Pla Especial del Cabanyal-el Canyamelar (PAC) per al primer semestre de l’any que ve, després del vistiplau de la Conselleria de Cultura, de manera que els habitatges puguen estar a punt abans de l’enderrocament del Bloc dels Portuaris que preveu el pla especial.

“Hui volem presentar una de les iniciatives que més ganes tenia d’anunciar, perquè és un compromís que vam adquirir amb els veïns i veïnes que ja fa dècades que pateixen, i que han vist com tot el seu entorn ha anat degradant-se fins a arribar al punt que a vegades la convivència es fa impossible”. “Ens vam comprometre en el Pla Especial el Cabanyal-el Canyamelar a aconseguir una solució alternativa, i per fi licitarem ja la redacció del projecte del nou Bloc de les Drassanes, que serà l’alternativa residencial per a tots els propietaris del Bloc dels Portuaris”, va explicar.

El nou bloc de cases se situarà en una parcel·la de més de 2.100 metres quadrats de superfície, situada als carrers de les Drassanes, Vicent Guillot i Eugènia Viñes, a uns 350 metres de l’actual Bloc dels Portuaris. En aquest espai es preveu construir dos edificis de quatre altures (planta baixa més tres), paral·lels al carrer d’Eugènia Viñes, que es disposaran separats per un espai lliure d’ús públic, i que estaran unides per un aparcament subterrani.

Tal com ha avançat Gómez, es calcula que es construiran al voltant de 70 o 80 habitatges d’1, 2 o 3 dormitoris. En paraules de la vicealcaldessa i regidora, “es tracta d’un espai ideal, perquè permetrà donar una solució a totes les persones propietàries que vulhurn anar-hi, ja que és prou gran per a acollir la realitat actual del Bloc dels Portuaris”.

El Bloc dels Portuaris té 168 habitatges, dels quals en l’actualitat 91 són de propietaris particulars i la resta són de titularitat pública (set de l’Ajuntament, 34 de Pla Cabanyal i 36 de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl). Un dels portaveus dels residents, Diego Linares, va celebrar que per fi s’iniciaren els tràmits i va demanar més celeritat en l’aprovació del PAC. A més, va recordar que encara no està resolt el finançament de l’operació ni saben les ajudes amb què comptaran.

Com es recordarà, el PAC preveu una solució residencial per a les persones propietàries o que resideixen en lloguer en els anomenats Blocs dels Portuaris. Gómez ha assenyalat que la major part dels veïns i veïnes volien una alternativa de localització amb l’objectiu, el mateix que l’Ajuntament, de poder abandonar els seus habitatges, i una localització pròxima dins de l’àmbit, tal com estableix el Pla.

Habitatges en harmonia amb l’entorn

Els nous habitatges del Bloc de les Drassanes seran similars a les edificacions de l’entorn. Es preveu seguir el disseny urbà de la zona i, per fer-ho, s’ha previst disposar de blocs confrontats en alineació com a cases de poble amb pati integrat. Es preveu habilitar habitatges d’un dormitori (de 50-60 m² útils), de dos dormitoris dobles (65-75 m² útils), i de tres dormitoris dobles (75-90 m² útils). La majoria seran els de dos dormitoris (entre el 55 i el 64% del total), seguits pels de tres (25-34%), i únicament l’1 o el 2% seran d’un dormitori. Entre els habitatges previstos en el Bloc de les Drassanes i els que s’edificaran en l’actual Bloc dels Portuaris, una vegada buidats i derruïts, es preveu aconseguir-ne, aproximadament.

Gómez va assegurar que els nous habitatges seran prompte una realitat. “Tot just es licite la redacció del projecte, es posarà en marxa la iniciativa, i calculem un termini d’execució d’uns 18 mesos”, ha explicat. “Quan els propietaris tinguen les claus a la mà –ha afegit– començarem amb els enderrocaments del Bloc dels Portuaris una vegada construït el nou edifici al carrer de les Drassanes, ja que després de l’estudi i l’anàlisi d’aquest, la rehabilitació resultava inviable”. “Avancem així en la solució que permetrà als veïns i veïnes disposar d’un habitatge digne”, va afegir.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà va recordar l’origen del Bloc dels Portuaris, que es va construir en els anys 50 com a habitatge social per als treballadors del Port. “Amb el pas del temps, i després dels plans del PP de prolongar l’avinguda de Blasco Ibáñez, que en preveia l’enderrocament, s’ha arribat a una situació de degradació irreversible”, va lamentar Gómez, que ha explicat que l’Ajuntament està en aquests moments encara en negociació amb les propietats de part dels habitatges i, així mateix, treballant en les alternatives d’assistència per a les persones que n’ocupen de manera irregular altres.

Així mateix, Gómez va donar a conéixer els criteris a valorar amb vista a la licitació de la redacció del projecte. En primer lloc, s’han establit criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat, és a dir, que els nous edificis siguen de consum quasi nul, i que tinguen en compte, a més, qüestions com l’orientació d’espais, materials i aïllament tèrmic o proteccions solars en la façana. Un altre dels criteris serà la integració arquitectònica dels nous immobles en el context urbà (amb atenció a aspectes com l’elecció de materials o la composició de la façana); i, finalment, es posa l’atenció en el màxim aprofitament de l’edificabilitat i del nombre d’habitatges a obtindre, la seua qualitat funcional i la flexibilitat dels espais.

Podran presentar-se a la licitació equips formats per arquitectes, valorant que s’acompanyen a més d’experts en metodologia BIM, sostenibilitat, eficiència energètica o construcció bioclimàtica. La redacció del projecte es preveu en dues fases: 2,5 mesos per a la redacció del projecte bàsic i tres mesos més per a la redacció del projecte d’execució. Els honoraris previstos per a la redacció i la direcció d’obra són de 718.945,50 € (IVA inclòs), mentre que per a l’execució del projecte en si, la construcció dels nous blocs, es preveu un pressupost de 9 milions d’euros.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va acabar la presentació del projecte manifestant la seua satisfacció perquè “avancem en la solució que permetrà als veïns i veïnes del Bloc dels Portuaris disposar d’un habitatge digne, al mateix temps que acabem amb un problema urbanístic i social conseqüència de l’abandó de l’anterior govern, i a més aconseguim millorar la qualitat de vida del barri i incrementar l’habitatge públic”.