Valencia Digital Summit 2022 situará a la ciudad como capital mundial de la innovación tecnológica

Valencia Digital Summit (VDS2022) situará a Valencia como capital mundial de la innovación tecnológica. Así lo ha anunciado Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, durante la rueda de prensa de presentación del evento tecnológico internacional de referencia en la Comunidad Valenciana, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

En la presentación también han participado Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; el concejal de Emprendimiento y Desarrollo Económico, Borja Sanjuán, y el concejal de Agenda Digital y Administración Electrónica, Pere Fuset. Además, ha contado con la presencia de Teresa García, directora general de Emprendimiento y Cooperativismo, y del director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Antonio Torres.

Durante su intervención, el presidente de Startup Valencia, organización sin ánimo de lucro que organiza desde 2018 este evento tecnológico internacional, ha destacado la importancia de esta cita para consolidar la posición de Valencia como tercer ecosistema de España y situar a la región en el mapa del emprendimiento y la innovación. “Desde su primera edición, Valencia Digital Summit se ha hecho hueco en la agenda internacional y ya es un punto de encuentro anual imprescindible para emprendedores, startups, inversores, corporaciones e instituciones”, ha señalado.

En este sentido, es reseñable el peso del ecosistema emprendedor para la economía valenciana. Según los datos del Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana elaborado por Startup Valencia, el número de startups ha aumentado un 12 %, respecto a noviembre de 2021, y ha alcanzado una cifra de 1.133 startups en la Comunidad Valenciana. Los sectores en los que más crece este tipo de empresas son recursos humanos, contenidos y sportstech. En cuanto a tecnología, más del 50% de las startups valencianas desarrollan soluciones basadas en inteligencia artificial, big data, internet de las cosas y computación en la nube. Nanotecnología y blockchain son las tecnologías que más han crecido, un 20% respecto a 2021.

Por su parte, Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha explicado que “en la Comunitat Valenciana no sólo buscamos un emprendimiento basado en la innovación, sino también un emprendimiento que sea sostenible, de triple impacto, que trascienda el beneficio económico y que también genere beneficios positivos sobre la sociedad y el medio ambiente”. Climent ha manifestado que “debemos generar las condiciones adecuadas para que las personas emprendedoras tengan su oportunidad de emprender, desde la fase de ideación hasta la de financiación y consolidación”, y para ello, “también es clave que los distintos agentes y entidades que componen el ecosistema emprendedor, como instituciones, administraciones, universidades y organizaciones empresariales estén comprometidos y colaboren en la misma dirección”.

El concejal de Emprendimiento y Desarrollo Económico, Borja Sanjuán ha afirmado que “eventos tecnológicos como Valencia Digital Summit contribuyen a construir el modelo de ciudad que buscamos en VLC Tech City y es un elemento tractor para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía”.

Por último Pere Fuset, concejal de Agenda Digital y Administración Electrónica, ha manifestado la importancia “de apoyar y potenciar este tipo de eventos tecnológicos que ponen en valor el ecosistema emprendedor valenciano”. Asimismo, ha destacado que “la colaboración entre todos los agentes implicados es clave para consolidar Valencia como capital mundial de la innovación”.

Ponentes de reconocido prestigio internacional

Elias Veris, Head of Global Operations en Google for Startups; Sebastian Greiss, Head of Startup Partnering en Siemens Mobility y Mariano Amartino, ​​Americas Managing director en Microsoft for Startups, son algunos de los ponentes de reconocido prestigio internacional que ya han confirmado su participación en Valencia Digital Summit 2022.

El encuentro también contará con Ann Hiatt, estratega de liderazgo con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley como Executive Business Partner de Jeff Bezos (fundador y CEO de Amazon) y de Eric Schmidt (CEO/Executive Chairman de Google); que actualmente está afincada en la Comunidad Valenciana.

Asimismo, Valencia Digital Summit abordará los principales temas de actualidad que enfrenta la sociedad, desde el punto de vista de la innovación y el desarrollo sostenible. El evento tecnológico arrancará con un panel de inversores europeos que brindarán su perspectiva sobre el ecosistema valenciano. Se debatirá sobre computación cuántica de la mano de una de las estrellas españolas en este campo, Enrique Lisazo, Founder & CEO en Multiverse Computing. También habrá contenido destacado sobre tecnología Blockchain y se profundizará en la digitalización de puertos de la mano de Opentop, el hub de innovación abierta de Valenciaport.

Los cuatro pilares temáticos sobre los que se desarrollará el contenido de VDS2022 son la innovación, el crecimiento, la transformación y la sostenibilidad. Sobre cada uno de estos aspectos se expondrán retos, casos de éxito y experiencias personales que inspirarán a los asistentes.

En el área de innovación destaca la mesa redonda sobre construcción sostenible en el que participarán Iker Marcaide, founder and Executive Chairman en Zubi Group, Gonzalo Galindo, presidente de CEMEX Ventures y Tanja Kufner, head of Ventures en Nemetschek SE. Para ilustrar una experiencia de crecimiento Pep Gómez, fundador de Fever, startup convertida en unicornio en enero de este año, así como también fundador de Reby.

El alicantino Iñaki Berenguer, fundador de CoverWallet, Pixable y Contactive y cofundador de iPronics, que actualmente ha impulsado un fondo de 100 millones de dólares destinado al software y a la ciencia, hablará sobre la sostenibilidad en la inversión. En el ámbito de la transformación, cabe reseñar la sesión sobre la problemática de inversión en contenido para Realidad Virtual en la que participarán Orla Harris, COO & cofounder en SideQuet y Carmen Alfonso Rico, founder en Cocoa.

Más de 60 tecnológicas de sectores como FoodTech, Industry 4.0, Health, Mobility y FinTech, entre otros, participarán en ‘Meet the Startups’, un networking con formato de “cita rápida” en el que estas empresas podrán conectar y generar sinergias así como explorar nuevas oportunidades de negocio.

Además, ya han confirmado su participación como expositores Siemens Mobility, HP, Oracle Netsuite, Helloprint, Demium, Red Eléctrica Elewit, Banco Sabadell BStartup, La Caixa DayOne, Correos, Valenciaport y muchas otras grandes corporaciones, empresas tecnológicas y startups que desplegarán sus últimos avances en innovación abierta con startups en la zona expo del evento.

VDS2022 Startup Competition

La rueda de prensa celebrada hoy en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia también ha servido para dar a conocer a las startups finalistas de la VDS2022 Competition. Las startups valencianas Trebellar, Arkadia Space y Mojito360, la barcelonesa Exheus, la madrileña Reental, la eslovaca Proky, la británica Delivers.ai, la italiana BizAway y la francesa IDNow presentarán sus proyectos ante los más de 250 inversores que se esperan en esta edición con una cartera de más de 6.000 millones de euros para invertir en el próximo año. Con esta iniciativa, el encuentro busca impulsar a las empresas innovadoras del ecosistema valenciano para que sus proyectos se consoliden, escalen y contribuyan a inspirar un futuro mejor.

Un jurado internacional formado por profesionales de reconocido prestigio de Alemania, Francia y Estados Unidos serán los encargados de elegir a las ganadoras de la categoría Seed y Growth.

Más de 500 startups de 35 países distintos se han presentado como candidatas para participar en esta pitch competition, respaldada por Plug and Play e impulsada por Startup Valencia. Como ha explicado Juan Luis Hortelano, “el gran número de startups que se han presentado a esta competición, que ha aumentado en un 25% respecto a las candidaturas del año pasado, es una muestra del potencial de la Comunidad Valenciana para atraer talento e inversión”.

Grandes perspectivas

Bajo el lema ‘Inspiring the Good Future’, Valencia Digital Summit 2022 mostrará cómo la tecnología, la innovación y la digitalización están construyendo un futuro mejor y por qué son fundamentales para afrontar los principales retos sociales y económicos a los que se enfrenta la sociedad.

En esta quinta edición, los emprendedores tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos a las más de 10.000 personas que se esperan este año. La cita contará con más de 300 ponencias de líderes internacionales y nacionales de reconocido prestigio. Además, reunirá a más de 150 corporaciones y más 1.500 startups.

El acceso a Valencia Digital Summit es totalmente gratuito con previo registro a través de su página web. En este encuentro los asistentes podrán disfrutar de zonas expositivas en las que se presentarán las últimas novedades tecnológicas, tendencias y productos disruptivos a través de experiencias interactivas. Todo ello con el objetivo de poner en valor el talento existente en la Comunidad Valenciana, atraer inversión a la región y generar oportunidades de negocio entre corporaciones y startups. Como novedad de esta quinta edición, el evento tecnológico contará con un foro B2B de pago con contenido premium y actividades exclusivas para profesionales, Summit Pro.

Evento tecnológico internacional

Desde su primera edición en 2018, Valencia Digital Summit ha registrado un crecimiento exponencial que lo ha llevado a convertirse en un evento tecnológico de referencia a nivel global. La última edición, celebrada el 15 y 16 de diciembre de 2021, generó un impacto económico de más de 4,8 millones de euros. El encuentro, en el que participaron líderes de compañías de prestigio mundial como Airbus, Google o Amazon, y startups consolidadas como Jeff, Jobandtalent o Gorillas entre otras, reunió presencialmente a más de 5.500 personas y más de 5.000 asistieron online. El 20% de los asistentes tenía procedencia internacional y se dieron cita personas de hasta 25 países distintos.

Sobre Startup Valencia

Startup Valencia es una organización privada sin ánimo de lucro que, desde 2017, representa a las startups de la Comunidad Valenciana y es referente del ecosistema de empresas innovadoras y tecnológicas.

La entidad cuenta actualmente con más de 300 asociados y con la colaboración de Jeff, GoHub (Global Omnium), BStartup (Banco Sabadell) y Google for Startups como Global Partners; Dekalabs, Wayra (Telefónica), Elewit (Red Eléctrica), Zeus Smart Vision Data, Plug and Play, BigTranslation (BigBuy), Opentop Valenciaport Innovation Hub (Puerto de Valencia), HP y Helloprint como Corporate Partners; y Transparent Edge Services, Sales Layer, DWF-RCD, Damm, Aktion Legal, Fresh People, Voicemod, Sesame, Glovo, Zubi Group, GeeksHubs, Itera y OVHcloud como Partners.