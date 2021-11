Solo un 21% de los apartamentos turísticos de València están validados por Urbanismo

Este viernes se reunió la comisión especial de viviendas de uso turístico del Consell Municipal de Turisme de València para debatir un borrador de ordenanza para legalizar que viviendas residenciales situadas en áticos o en entreplantas puedan funcionar como apartamentos turísticos un máximo de 60 días al año.

Una posibilidad que la Federació d'Associacions Veïnals (FAAVV) de la ciudad, que ha participado en la reunión, ha rechazado "mientras el Ayuntamiento se muestre incapaz de informar sobre cuántas viviendas de uso turístico hay realmente en funcionamiento en la ciudad, mientras no sea capaz de resolver las denuncias vecinales por molestias o controlar el impacto sobre la vivienda de alquiler". La Federación consideró que es una grave irresponsabilidad crear nuevas figuras "que ni siquiera están previstas en la Ley de Turismo de la Comunitat".

Según informaron desde la entidad vecinal, las licencias o certificados de compatibilidad urbanística concedidas por el Ayuntamiento, una acreditación que necesita cualquier apartamento turístico para operar, apenas llegan en estos momentos al millar en la ciudad de València (se han concedido 64 en 2021): "Sin embargo, según las cifras facilitadas hoy por Visit Valencia que se muestran en su página web hay 4.710 en funcionamiento", lo que implica que solo un 21% estarían en regla.

"Solo con esta cifra podemos afirmar que la mayor parte de la oferta de apartamentos se encuentra sin cobertura legal. Pero este número es a todas luces incierto pues solo en la página de Inside AirBnB ya se dice que hay 5.545 anuncios vigentes o según los estudios realizados por la Universitat de València en 2018 serían mas de 7.000, o en el último informe de Castro Consulting de 2019 serían 9.463", explicaron.

En suma, "en estos momentos la mayor parte de oferta de viviendas de uso turístico en la ciudad se realiza al margen de la legalidad, no se sabe a ciencia cierta cuántas viviendas hay en el mercado, pero sí se sabe que la mayoría no podrán obtener nunca la acreditación de compatibilidad urbanística por no cumplir los requisitos del Plan General de Ordenación Urbana (encontrarse en edificios de uso exclusivo, en bajos o en primeros)".

Por otra parte, comentaron que "las quejas y denuncias por molestias se acumulan sin que el Ayuntamiento pueda confirmar el cese efectivo de la actividad" y lamentaron que "se sabe de apartamentos denunciados desde hace más de dos años, con actas de policía local que acreditan graves molestias a los residentes, que continúan en funcionamiento". El Ayuntamiento carece "de procedimientos sancionadores eficaces y no habilita los recursos necesarios para hacer frente a las denuncias".

Y por último, denunciaron que el impacto en la subida de los precios del alquiler es más que evidente: "Las viviendas de uso turístico están detrás de las subidas de más del 40% de las rentas del alquiler desde 2017, y detrás también de muchas no renovaciones de contrato que plantean subidas de precios abusivas, cuando no directamente desahucios por la venta de edificios enteros como ha ocurrido recientemente".

Por todas estas razones la FAAVV de València pedió la retirada del borrador de ordenanza y exigió más medios para regular un sector que está degradando barrios enteros como el del Mercat, "donde ya es mayor el número de camas turísticas que vecinos empadronados".

Las mismas fuentes vecinales aseguraron que sesde la Concejalía de Turismo se trató de minimizar el problema señalando que no se ha llegado a los graves problemas que hay en ciudades como Barcelona, Paris o Amsterdam, a lo que se le contestó desde la Federación que "precisamente por ello, porque no se quiere llegar a esos extremos es por lo que se exige más rigor y tutela en la vigilancia de una actividad que tiene un alto coste social".