La alcaldesa de Paiporta, sobre el mando de la Guardia Civil que la amenazó: "Esta persona no puede seguir llevando pistola"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, se ha reunido este lunes por la mañana cona la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín, tras la situación suscitada por los audios hechos públicos por elDiario.es en los que el comandante de la Guardia Civil en la localidad valenciana, Eduardo Aranda, propone "partirle las piernas" a la primera edil.

Nada más conocerse las grabaciones, la dirección general de la Guardia Civil trasladó de manera forzosa al comandante Aranda de Paiporta a la comandancia de Patraix, en València. La propia directora general del instituto armado, María Gámez, ordenó la apertura de una información reservada sobre el mando en medio del malestar generado tras la revelación de sus afirmaciones durante una reunión, en las que también habla de "reventar el Ayuntamiento".

Calero se ha mostrado "confiada" en que las investigaciones que se han abierto "van a ir rápido". Preguntada por una posible suspensión temporal de las funciones del comandante, Calero ha señalado que la dirección general de la Guardia Civil "está estudiando el caso y será quien decida lo que puede hacer" y ha explicado que "hay que esperar a que todos los procedimientos vayan adelante, no es una situación buena ni para la Guardia Civil, ni para el Ayuntamiento, ni para nadie".

Por su parte, Martín ha agradecido la "rápida" respuesta de la dirección general de la Guardia Civil al trasladar al comandante de Paiporta a València y ha afirmado que es "un buen principio para que podamos seguir trabajando".

Sin embargo, ha advertido que la cuestión "no puede quedar ahí" y ha pedido que "todo el trámite administrativo que se tiene que seguir a partir de ahora se agilice lo máximo posible porque esta persona no puede seguir llevando pistola ni puede seguir ejerciendo un cargo como el que tenía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben estar para protegernos y no para amenazarnos ni hacer otro tipo de manifestaciones machistas y degradantes".

La alcaldesa de Paiporta ha insistido en que "una persona así no es merecedora de llevar el uniforme que viste" y ha destacado que con la Guardia Civil de la localidad siempre ha habido un trato "muy cordial, exquisito, con el anterior capitán que se hizo cargo del puesto hubo una relación muy buena hasta que llegó este señor y se rompieron las relaciones por completo".

Además, ha asegurado que les consta que ha habido "muchos subordinados que han estado padeciendo durante todo este tiempo los ataques y el asedio de este comandante".

Martín ha solicitado amparo a la Fiscalía porque considera que "debe actuar de oficio" ante "la gravedad de estas manifestaciones". "La Fiscalía, cuando se hace un ataque directo a una institución, debería actuar sin esperar a que se pusiera ninguna denuncia", ha defendido. En este sentido, ha señalado que por el momento el consistorio "no ha recibido respuesta".