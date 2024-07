La alcaldesa de València recula y el PP aprueba los encierros infantiles con toros simulados propuestos por Vox

A la quinta va la vencida. Ciutat Vella tendrá encierros simulados para niños por medio de carretillas con forma de toro, una propuesta que el ahora vicepresente del Gobierno valenciano de Vox, Vicente Barrera, ya había llevado a la junta de distrito hasta en cuatro ocasiones en los anteriores mandatos en los que gobernaba la izquierda.

Sin embargo, en esta ocasión, tras el aplazamiento que se acordó en la pasada sesión por la falta de información denunciada por las entidades vecinales, la propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP y de Vox, mientras que Compromís y el PSPV se han opuesto.

El cambio de postura de la alcaldesa de València, María José Catalá, ha sido una de las claves que ha posibilitado sacar adelante esta iniciativa. El pasado 24 de abril preguntada al respecto mostró sus dudas: “Lo veo difícil”, aseguró dejando entrever que no comulgaba con la iniciativa. El pasado 3 de junio dio un giro a su posición inicial y la avaló: “A mí no me parece mal, yo creo que al final es una simulación, no hay toros, solo hay una carretilla, no hay ningún peligro para la población infantil ni mucho menos. Sí que es verdad que se difunde la cultura taurina, es una evidencia, y yo no estoy en contra de difundir la cultura taurina”, dijo. Este lunes, preguntada por su postura antes de la votación, ha evitado pronunciarse: “Yo de esto ya hablé”, se ha limitado a decir.

Tras la aprobación de los encierros simulados, el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha comentado que “finalmente se ha confirmado lo que preveíamos; Catalá ha faltado a la palabra que dio a los vecinos y finalmente, en contra de lo que les prometió, el PP ha dado a Vox los votos necesarios para que la propuesta de hacer un acto de adoctrinamiento infantil en la tortura animal en Ciutat Vella salga adelante”.

Según Grezzi, “tan solo un día después de que la ciudadanía francesa diera un ejemplo de compromiso político con la democracia, los valencianos tenemos que lamentar de nuevo que Catalá coloque a València en el extremo político diametralmente opuesto y haga de la ciudad una de aquellas en las que la ultraderecha gobierna con más desvergüenza”.

Según Grezzi, “aún nos quedan tres años de soportar esto, pero estamos seguros de que, por autoestima y responsabilidad democrática, las vecinas y vecinos de la ciudad no permitiremos que después de las próximas elecciones la extrema derecha vuelva a manchar el nombre de València con sus políticas y ocurrencias arcaicas y trasnochadas nunca más”.

La vocal de Compromís en la junta de distrito ha advertido de que “esta actividad contraviene la ley 26/2018 de derechos y garantías de la infancia y adolescencia que en su artículo 67 refleja que se evitarán los mensajes violentos en los juegos destinados a la población infantil y adolescente y en su artículo 72 la prohibición de espectáculos violentos; no solo esto, sino que la ONU ya dictaminó que los niños y niñas merecen ser protegidos de la violencia que genera la tauromaquia”.

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha calificado de “vergüenza” lo que ha sucedido en la junta de distrito de Ciutat Vella: “El PP de María José Catalá ha votado a favor de que haya encierros taurinos infantiles, es decir, de hacer cultura de la tortura y además para los niños y niñas. Es un despropósito que el Ayuntamiento vaya a pagar para realizar esto y nosotros como PSPV vamos a llevar esta actividad al Defensor del Menor y vamos a tratar de que la València casposa que está proyectando María José Catalá dure lo menos posible. Esta ciudad está mucho más avanzada de lo que Catalá tiene en la cabeza”.

Barrera, también conseller de Cultura, presentó en los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 al grupo de trabajo de la junta una actividad para cerrar “un pequeño recorrido urbano para hacer un encierro simulado infantil, donde los padres lleven las carretillas con forma de toro y los niños corran ante ellos”, según decía la propuesta.

Recientemente, el equipo de gobierno local del PP y Vox que lidera la alcaldesa María José Catalá también ha dado un paso más al aprobar el taller 'Aprén a embolar' en la pedanía de Benifaraig. Así lo recoge el acta del pasado 5 de marzo del consejo de distrito de la junta municipal de Pobles del Nord que estuvo presidida por la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda del PP, María José Ferrer San Segundo.