L'alcaldessa de València recula i el PP aprova els correbous infantils simulats proposats per Vox

A la cinquena va la vençuda. Ciutat Vella tindrà correbous simulats per a xiquets per mitjà de carretons amb forma de bou, una proposta que l'ara vicepresent del Govern valencià de Vox, Vicente Barrera, ja havia portat a la junta de districte fins a quatre vegades en els anteriors mandats en què governava l'esquerra.

No obstant, en aquesta ocasió, després de l'ajornament que es va acordar a la sessió passada per la manca d'informació denunciada per les entitats veïnals, la proposta ha tirat endavant amb els vots a favor del PP i de Vox, mentre que Compromís i el PSPV s'hi han oposat.

El canvi de postura de l'alcaldessa de València, María José Catalá, ha estat una de les claus que ha possibilitat tirar endavant aquesta iniciativa. El 24 d'abril passat preguntada sobre això va mostrar els seus dubtes. “Ho veig difícil”, va assegurar, deixant entreveure que no combregava amb la iniciativa. El passat 3 de juny va fer un gir a la seua posició inicial i la va avalar: “A mi no em pareix malament, jo crec que al final és una simulació, no hi ha bous, només hi ha un carretó, no hi ha cap perill per a la població infantil ni de bon tros. Sí que és veritat que es difon la cultura taurina, és una evidència, i jo no estic en contra de difondre la cultura taurina”, va dir. Aquest dilluns, preguntada per la seua postura abans de la votació, ha evitat pronunciar-se: “Jo d'això ja en vaig parlar”, s'ha limitat a dir.

Després de l'aprovació dels correblous simulats, el regidor de Compromís Giuseppe Grezzi ha comentat que “finalment s'ha confirmat el que preveiem; Català ha faltat a la paraula que va donar als veïns i finalment, en contra del que els va prometre, el PP ha donat a Vox els vots necessaris perquè la proposta de fer un acte d'adoctrinament infantil en la tortura animal a Ciutat Vella tiri endavant”.

Segons Grezzi, “tan sols un dia després que la ciutadania francesa donara un exemple de compromís polític amb la democràcia, els valencians hem de lamentar de nou que Català col·loque València a l'extrem polític diametralment oposat i faça de la ciutat una d'aquelles en què la ultradreta governa amb més desvergonya”.

Segons Grezzi, “encara ens queden tres anys de suportar això, però estem segurs que, per autoestima i responsabilitat democràtica, les veïnes i veïns de la ciutat no permetrem que després de les properes eleccions l'extrema dreta torne a tacar el nom de València amb les seues polítiques i ocurrències arcaiques i passades de moda mai més”.

La vocal de Compromís en la junta de districte ha advertit que “aquesta activitat contravé la llei 26/2018 de drets i garanties de la infància i adolescència que en l'article 67 reflecteix que s'evitaran els missatges violents en els jocs destinats a la població infantil i adolescent i en l'article 72 la prohibició d'espectacles violents; no només això, sinó que l'ONU ja va dictaminar que els xiquets i les xiquetes mereixen ser protegits de la violència que genera la tauromàquia”.

El portaveu del PSPV, Borja Sanjuán, ha qualificat de “vergonya” el que ha succeït en la junta de districte de Ciutat Vella: “El PP de María José Catalá ha votat a favor que hi haja correbous infantils, és a dir, de fer cultura de la tortura i a més per als nens i nenes. És un despropòsit que l'Ajuntament vaja a pagar per a realitzar això i nosaltres com a PSPV portarem aquesta activitat al Defensor del Menor i tractarem que la València casposa que està projectant MaríaJosé Catalá dure tan poc com siga possible.

Barrera, també conseller de Cultura, va presentar en els exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 al grup de treball de la junta una activitat per tancar “un xicotet recorregut urbà per a fer un correbou simulat infantil, on els pares porten els carretons amb forma de bou i els xiquets correguen davant seu”, segons deia la proposta.

Recentment, l'equip de govern local del PP i Vox que lidera l'alcaldessa María José Catalá també ha fet un pas més en aprovar el taller 'Aprén a embolar' a la pedania de Benifaraig. Així ho recull l'acta del 5 de març passat del consell de districte de la junta municipal de Pobles del Nord que va estar presidida per la primera tinent d'alcaldessa i regidora d'Hisenda del PP, María José Ferrer San Segundo.