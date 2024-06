Vecinos y oposición frenan los encierros taurinos infantiles simulados en València propuestos por Vox

“Lo veo difícil, pero vamos, creo que va a quedar sometido a la decisión de junta de distrito”. La alcaldesa de València del PP, María José Catalá, se pronunció así el pasado 24 de abril preguntada sobre la propuesta que el vicepresidente del Gobierno valenciano de Vox, Vicente Barrera, llevó a la junta de distrito de Ciutat Vella, consistente en la realización de “un encierro simulado taurino infantil con una merienda para los asistentes”. Catalá dejó entrever de esta forma que no comulgaba con la iniciativa, pero preguntada por la cuestión que se iba a someter a votación este lunes en la junta de distrito de Ciutat Vella, ha dado un giro a su posición inicial y la ha avalado: “A mí no me parece mal, yo creo que al final es una simulación, no hay toros, solo hay una carretilla, no hay ningún peligro para la población infantil ni mucho menos. Sí que es verdad que se difunde la cultura taurina, es una evidencia, y yo no estoy en contra de difundir la cultura taurina”.

No es la primera vez que Barrera lleva esta idea a la junta de distrito de Ciutat Vella. El vicepresdiente y conseller de Cultura ya presentó en los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023 al grupo de trabajo de la junta una actividad para cerrar “un pequeño recorrido urbano para hacer un encierro simulado infantil, donde los padres lleven las carretillas con forma de toro y los niños corran ante ellos”, según decía la propuesta.

Sin embargo, finalmente no se ha sometido a votación. El presidente de la junta, el concejal del PP Santiago Ballester, la ha aplazado 10 días tras las quejas planteadas tanto por los vocales de Compromís y del PSPV como por los representantes de asociaciones vecinales como Amics del Carme, Amics de Velluters o la coordinadora de Ciutat Vella, ya que no se les habían remitido las diferentes propuestas de actividades aportadas por los grupos de trabajo, entre ellas la de los encierros infantiles simulados. De este modo, Ballester se ha comprometido a hacérselas llegar de forma desglosada para poder proceder a su votación en una sesión extraordinaria que se celebrará dentro de diez días.

El concejal del PSPV Borja Sanjuán ha criticado la propuesta: “No solo no ha generado consenso, ya que todas las asociaciones de vecinos se han posicionado en contra, sino que además, como desde el PSPV se entiende que está atentando contra la integridad de los menores e inculcando la cultura del maltrato, vamos a estudiar acciones legales ante el defensor del menor para parar este atropello”.

Por parte de Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha instado a la alcaldesa a rechazar el encierro infantil simulado planteado por Vicente Barrera en Ciutat Vella. “Supone una cuestión muy grave: el adoctrinamiento de los niños y niñas. Como madre no quisiera ver en el barrio de Ciutat Vella paseando con mis hijos una actividad de mi ayuntamiento en la que se está fomentando el maltrato animal. Me da vergüenza”.

Recientemente, el equipo de gobierno local del PP y Vox que lidera la alcaldesa María José Catalá también ha dado un paso más al aprobar el taller 'Aprén a embolar' en la pedanía de Benifaraig. Así lo recoge el acta del pasado 5 de marzo del consejo de distrito de la junta municipal de Pobles del Nord que estuvo presidida por la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda del PP, María José Ferrer San Segundo.

Por otra parte, la portavoz del grupo Compromís en la Diputación de València, Dolors Gimeno, presentó una moción para pedir la anulación del Palco Infantil que se habilitó en la plaza de Toros de València de cara a la Feria de Fallas.

Según el texto de la moción, “el Comité de Derechos de la Infancia ha instado al Estado español a aumentar la protección de niños o niñas frente a espectáculos que implican maltrato animal”. Añade que en su informe de conclusiones de 2018, “el Comité recomienda que el Estado [español] prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público de los espectáculos de tauromaquia”.