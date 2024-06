Veïns i oposició frenen els correbous infantils simulats a València proposats per Vox

“Ho veig difícil, però vaja, crec que quedarà sotmès a la decisió de junta de districte”. L'alcaldessa de València del PP, María José Catalá, es va pronunciar així el 24 d'abril passat preguntada sobre la proposta que el vicepresident del Govern valencià de Vox, Vicente Barrera, va portar a la junta de districte de Ciutat Vella, consistent en la realització “d'un correbous simulat infantil amb un berenar per als assistents”. Català va deixar entreveure així que no combregava amb la iniciativa, però preguntada per la qüestió que se sotmetria a votació aquest dilluns en la junta de districte de Ciutat Vella, ha fet un gir a la seua posició inicial i l'ha avalat: “A mi no em sembla malament, jo crec que al final és una simulació, no hi ha bous, només hi ha un carretó, no hi ha cap perill per a la població infantil ni molt menys. Sí que és veritat que es difon la cultura taurina, és una evidència, i jo no estic en contra de difondre la cultura. taurina”.

No és la primera vegada que Barrera porta aquesta idea a la junta de districte de Ciutat Vella. El vicepresident i conseller de Cultura ja va presentar en els exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 al grup de treball de la junta una activitat per tancar “un curt recorregut urbà per fer un correbous simulat infantil, on els pares porten els carretons amb forma de bou i els xiquets correguen davant”, segons deia la proposta.

Tot i això, finalment no s'ha sotmès a votació. El president de la junta, el regidor del PP Santiago Ballester, l'ha ajornat 10 dies després de les queixes plantejades tant pels vocals de Compromís i del PSPV com pels representants d'associacions veïnals com Amics del Carme, Amics de Velluters o la coordinadora de Ciutat Vella, ja que no se'ls havien remès les diferents propostes d'activitats aportades pels grups de treball, entre elles la dels correbous infantils simulats. D'aquesta manera, Ballester s'ha compromès a fer-les arribar de manera desglossada per poder procedir a votar-les en una sessió extraordinària que se celebrarà d'aquí a deu dies.

El regidor del PSPV Borja Sanjuán ha criticat la proposta: “No només no ha generat consens, ja que totes les associacions de veïns s'han posicionat en contra, sinó que, a més, com des del PSPV s'entén que està atemptant contra la integritat dels menors i inculcant la cultura del maltractament, estudiarem accions legals davant del defensor del menor per aturar aquest atropellament”.

Per part de Compromís, la seua portaveu a l'Ajuntament de València, Papi Robles, ha instat l'alcaldessa a rebutjar el correbou infantil simulat plantejat per Vicente Barrera a Ciutat Vella. “Suposa una qüestió molt greu: l'adoctrinament dels nens i nenes. Com a mare no voldria veure al barri de Ciutat Vella passejant amb els meus fills una activitat del meu ajuntament en què s'està fomentant el maltractament animal. Em fa vergonya”.

Recentment, l'equip de govern local del PP i Vox que lidera l'alcaldessa María José Catalá també ha fet un pas més en aprovar el taller 'Aprén a embolar' a la pedania de Benifaraig. Així ho recull l'acta del 5 de març passat del consell de districte de la junta municipal de Pobles del Nord que va estar presidida per la primera tinent d'alcalde i regidora d'Hisenda del PP, María José Ferrer San Segundo.

D'altra banda, la portaveu del grup Compromís a la Diputació de València, Dolors Gimeno, va presentar una moció per demanar l'anul·lació de la Llotja Infantil que es va habilitar a la plaça de Bous de València de cara a la Fira de Falles.

Segons el text de la moció, “el Comitè de Drets de la Infància ha instat l'Estat espanyol a augmentar la protecció de nens o nenes davant d'espectacles que impliquen maltractament animal”. Afegeix que en el seu informe de conclusions de 2018, “el Comitè recomana que l'Estat [espanyol] prohibisca la participació de xiquets menors de 18 anys com a toreros i com a públic dels espectacles de tauromàquia”.