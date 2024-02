¿Menores en las corridas de toros?: la Diputación de València ofrece un palco infantil gratis en la plaza para la feria de Fallas

Organismos internacionales como el Comité de Derechos de la Infancia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido a España información sobre los pasos que ha adoptado para prohibir la participación de menores de 18 años de edad como toreros y como espectadores en los festejos taurinos, al considerar un informe del PACMA que asegura que España no solo no ha avanzado en ese sentido, sino que está fomentando la cultura taurina con medidas como campamentos para niños o encierros infantiles. Es una de las 55 cuestiones por las que la ONU interpela a España en relación con el informe de conclusiones emitido por este organismo de Naciones Unidas para la protección de la infancia en 2018. No parece que se haya avanzado mucho.

“Los niños y niñas de hasta 16 años podrán vivir de forma gratuita los festejos taurinos, acompañados de un profesional, torero o subalterno, un veterinario y un delegado gubernativo, que profundizarán junto a ellos en los distintos aspectos de la lidia”. Es uno de los aspectos que promociona la Diputación de València, a través de Espacios Nautalia 360, la empresa gestora de la plaza de Toros desde 2021, en el llamado Palco Infantil, una iniciativa que, paradójicamente, se implantó por iniciativa de la Federació de Bous al Carrer en el año 2018, con la colaboración de la corporación provincial, cuando estaba gobernada por la izquierda, y que ahora prolonga la derecha.

Según han informado fuentes de Nautalia, “además de presenciar el festejo, esta iniciativa permitirá a los jóvenes conocer todos los rincones de la Plaza de Toros de Valencia” y de esta forma, por ejemplo, “visitarán los toriles, la enfermería, la capilla, el matadero o el patio de arrastre”. Cada tarde, tras el festejo taurino, “la actividad se prolongará con un encuentro con el ganadero o el mayoral”.

Las mismas fuentes han explicado a elDiario.es que el palco tiene cabida para unos 30 niños y niñas que se pueden apuntar en lista de forma gratuita y han recordado que actualmente, no solo en València, sino en la práctica totalidad de España salvo en Baleares, los menores pueden acceder a las plazas de toros acompañados por un mayor de edad.

Como informó este diario, la Diputació de València, incrementará casi un 30% el presupuesto destinado a los toros en 2024, tal y como anunció el presidente de la corporación provincial, Vicente Mompó (PP) durante la gala de entrega de los Premios Taurinos del año.

Así la Diputación, administradora de la plaza de toros de la ciudad de València, pasará de tener un gasto directo de 810.000 euros, a un total de 1.110.000 euros, “en apoyo a los festejos taurinos y a todas las entidades que contribuyen a su grandeza”, afirmó Mompó.

El presidente de la institución gobernada por PP y Ens Uneix -con Vox como socio en las votaciones- defendió que “este incremento es un testimonio tangible de la firme determinación que tiene este equipo de gobierno con el respaldo a un arte que forma parte integral de nuestra identidad. Porque la Diputación de València no reconoce la tauromaquia únicamente como una tradición, sino también como un motor cultural, un motor social y un motor económico que impulsa el progreso de nuestra tierra”.

En Balears, el PP ha anunciado el mes pasado que votará a favor de una enmienda de Vox, incluida en el Decreto de Vivienda de Balears, para permitir la asistencia de menores de edad a las corridas de toros en las Islas.

La enmienda de Vox va en línea de otras Comunidades Autónomas en las que ambos partidos quieren revivir la tauromaquia con dinero público, como Castilla y León o Extremadura. En el nuevo documento presentado por Vox, la extrema derecha pide incluir una disposición adicional al más conocido como decreto de emergencia habitacional, que pasaría por la modificación del artículo 12 de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears.

En València, el palco infantil dará acceso gratis a menores de edad en las corridas de toros de las fiestas de Fallas un año más.