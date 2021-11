El Ayuntamiento no pedirá la nulidad del plan del nuevo estadio si el Valencia CF presenta garantías económicas para su finalización

El Ayuntamiento de València no solicitará expresamente al Gobierno valenciano la nulidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo estadio del Valencia CF si el club presenta los avales económicos que garanticen la finalización del coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas. La entidad, en uno de los escritos remitidos al Gobierno valenciano, se comprometió a detallar el destino de los 118 millones que recibirá del fondo CVC en diciembre.

Así lo afirmó este lunes la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, quien valoró positivamente que el club haya remitido al Consistorio por fin el proyecto definitivo del polideportivo de Benicalap, una vez solventados los defectos detectados los técnicos municipales.

Gómez destacó que el Valencia CF ha presentado la documentación relativa al pabellón deportivo gracias al trabajo realizado desde las administraciones y recordó que ha sido la presión que han ejercido algunos dirigentes políticos sobre los propietarios del club la que ha provocado que finalmente el Valencia cumpliera con su compromiso con la ciudad y con el barrio.

“Hay que decirlo claramente: la postura que hemos mantenido algunos dirigentes políticos sobre el Valencia CF para que cumpliera con esta ciudad está dando resultados. Llevábamos 12 años sin saber nada del pabellón y de repente este último año se han puesto las pilas y van haciendo avances como el de presentar el proyecto del nuevo pabellón, cosa que celebramos”, ha manifestado la vicealcaldesa.

Una vez presentado el proyecto, el Ayuntamiento lo tramitará para que el club pueda iniciar las obras a partir del próximo mes de enero si lo estima oportuno.

Gómez, en cualquier caso, desvinculó el proyecto del nuevo polideportivo de Benicalap de la ATE: “Quiero recordar que el pabellón es una deuda que tiene el Valencia con Benicalap a cambio de perder la mayor parcela pública del barrio, que se vendió al club en su día y que es donde está hoy radicado el futuro estadio. Esto no tiene nada que ver con la ATE, aunque haya gente que lo esté intentando mezclar. La obligación de construir un polideportivo está recogida en un convenio bilateral entre el Ayuntamiento y el Valencia CF y ese convenio sigue vigente, por lo que no tiene nada que ver con la ATE. El pabellón no es un cheque en blanco, deben acabar el estadio”, ha defendido.

La vicealcaldesa ha comparado esta situación con la del hotel pendiente de construir en el entorno del actual Mestalla. “Como ocurre con el pabellón, el hotel continuará pese a que se anule la ATE porque no tiene nada que ver”.

Finalmente, Gómez ha exigido a la propiedad del club un compromiso de que se completarán las obras del nuevo estadio para mantener la vigencia de la ATE: “El Ayuntamiento condiciona la vigencia de la ATE a que el club presente la fianza necesaria para acabar las obras. No puedo fiarme con un documento de ocho hojas. No puedo fiarlo a la palabra de la propiedad que es Meriton. Lo siento mucho, pero yo no. Habrá otros políticos que sí y tendrán que explicar por qué”, ha finalizado.

La ATE se encuentra pediente de que la Conselleria de Economía responda al último recurso del Valencia CF sobre la prórroga solicitada el pasado mes de abril. Economía en un primer momento denegó la ampliación de plazos solicitada por la entidad para llevar adelante todo el plan urbanístico por falta de garantias, pero mantenía la ATE vigente hasta 2025. El club, sin embargo, recurrió e insistió en su solicitud.

En su escrito, el presidente, Anil Murthy, recuerda que "el 31 de agosto de 2021, el Club puso en conocimiento de esa Administración que se recibirá una importante inyección de financiación procedente del fondo CVC Capital Partners (CVC), tras la firma del correspondiente acuerdo entre ese fondo y La Liga Nacional de Fútbol Profesional".

En este sentido, añade que "esa financiación permitirá al Club ejecutar con mayor celeridad las actuaciones pendientes de la ATE, superando así las dificultades económicas ocasionadas por el COVID-19 en el mercado inmobiliario y en el sector del fútbol. No obstante, será necesario que se concedan las correspondientes licencias por parte de las Administraciones correspondientes. Sin esas licencias el Club no podrá iniciar obra alguna a pesar de haber solventado los obstáculos económicos derivados del COVID-19 con la financiación de CVC".

Por otra parte, un informe no vinculante de la Abogacía de la Generalitat Valenciana considera que la ATE se debe anular de forma anticipada, aunque hasta ahora se ha dado la administración ningún paso oficial en esa dirección.