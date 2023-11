Catalá amplía los permisos para acceder en coche al centro de València y los horarios para carga y descarga en calles peatonales

Más cambios en la movilidad del centro histórico de València. A los ya anunciados en la calle de Colón y su entorno que implicarán una remodelación de varias líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que volverán a llevar de autobuses el eje de las calles de la Pau, Sant Vicent y la plaza del Ajuntament, se unen modificaciones en el funcionamiento del área de prioridad residencial (APR) de Ciutat Vella, la zona del casco antiguo controlada por cámaras para evitar el tráfico oportunista.

El concejal del ramo, Jesús Carbonell, anunció este lunes las novedades en la Mesa de la Movilidad del Ayuntamiento, las cuales se irán poniendo en marcha de forma progresiva. Básicamente se trata de otorgar más permisos de acceso a las comisiones falleras ubicadas en el perímetro, que habían trasladado los problemas que generaba el sistema para la asistencia de los falleros y falleras a los actos y reuniones, así como a los comerciantes. Además, se modifica el sentido de algunas calles, como Derechos donde se instalará una nueva cámara ya que será de entrada a la zona restringida, y se habilita más horario de carga y descarga en vías peatonales.

Fuentes municipales informaron este lunes de que los cambios se han pactado con vecinos, comerciantes y fallas del centro histórico. Carbonell, tras la reunión de la Mesa General de Movilidad, anunció los cambios: “Llevamos trabajando desde el mes de agosto con entidades, comerciantes y asociaciones de vecinos para alcanzar consensos en torno a la APR. Se han recibido gran cantidad de solicitudes relacionadas con el aumento de la flexibilidad y el límite de autorizaciones, en particular por parte de las agrupaciones falleras, comerciantes y colegios”.

Así, el edil comentó que las autorizaciones permanentes de las fallas pasan de dos a cuatro y además se les autorizan 10 accesos puntuales adicionales al mes. Además, en el periodo fallero, excepcionalmente, podrán solicitar un aumento de los accesos puntuales. “De esta forma se pretende revertir el descenso del censo de las fallas que viene produciéndose desde la aplicación de la APR”, ha asegurado.

Por otro lado, en el caso de los comercios, se aumentarán los accesos puntuales de 10 a 15 al mes y, además, se introduce la Plaza de Brujas en el Anexo III como zona adyacente a la APR, “para que los vendedores del Mercado Central se puedan equiparar a comerciantes del centro histórico, con los mismos derechos de acceso”. Para garantizar flexibilidad en la gestión de las autorizaciones se podrá ceder a un representante la gestión de las mismas, quien además podrá gestionar una bolsa de autorizaciones y distribuirlas según las necesidades de sus representados.

Señalización y aparcamientos

En cuanto a la señalización, el Concejal explicó que “las peticiones iban encaminadas a mejorar la señalización de la zona restringida y de sus límites, así como reforzar la señalización de las vías de escape antes de entrar en la APR”. Por ello, se repintarán todas las alfombras rojas excepto donde no sea posible por un pavimento especial y también se reforzará la señalización de los mercados. En cuanto a los Kiss &Go se ha repintado el de Blanqueries y se estudiará la señalización de dos zonas adicionales para dar servicio al colegio Santa Teresa y Escolapios.

En cuanto al aparcamiento, para dar respuesta a las peticiones de las personas que acceden al APR, pero que no son propietarios de garaje como por ejemplo, asociaciones o personas con familiares mayores, se reconvierten 31 plazas de zona verde a zona naranja, de manera que no se pierde el carácter residencial de las mismas pero permite también el uso de rotación.

Además, está ajustando progresivamente las plazas existentes para personas con movilidad reducida a la normativa de accesibilidad del Ministerio. Tal y como explicó Carbonell, “se ha solicitado, de forma reiterada, un aumento de las plazas de carga y descarga y de los horarios permitidos para ello y por eso se habilitará una nueva plaza de carga en Doctor Chiarri 10”.

Además, se habilitarán franjas adicionales en las calles peatonales con el fin de organizar la distribución urbana de mercancías dentro de la APR y adaptarse a los diferentes horarios de los establecimientos. En concreto, en la calle de los Cambios y Numancia se ampliará el horario hasta las 12 h. Asimismo, se desplegará próximamente un proyecto piloto para el control de la carga y descarga mediante una app móvil.

Movilidad y accesos

Con el objetivo de favorecer la entrada y salida en la APR mediante itinerarios directos se van a eliminar bucles. En concreto, se permitirá atravesar la plaza del Tossal desde Calle Caballeros para luego acceder a Moro Zeit y salir hacia Guillem de Castro. Además, se eliminará el tramo peatonal entre calle de d'Alt y plaza de l'Arbre.

Además de lo anterior se habilitan nuevos giros: desde la avenida del Oest hacia calle de Sant Pau, en el entorno de la plaza Manises y en la calle Guillem Sorolla hacia plaza de Brujas solo para taxis

Además, se habilitará un nuevo acceso por la calle Derechos en la que se invertirá el sentido de circulación como alternativa al acceso por María Cristina y se instalará una cámara de control de acceso. En este aspecto también se actuará para prohibir el acceso ilegal que se estaba produciendo en el callejón entre el IVAM y el Museo de Etnología y se facilita el acceso por calle Salvador quitando uno de los hitos verdes del carril bus.

El PSPV acusa a Catalá de abrir el centro al tráfico

La concejala socialista María Pérez denunció que Catalá ha vuelto a abrir el centro histórico al vehículo privado “en una decisión que devuelve la contaminación y el ruido a sus calles y que pone a València en una dirección absolutamente contraria a la del resto de ciudades del mundo, que están apostando por restringir el tráfico privado para ampliar el espacio peatonal”.

“El PP, con los cambios que ha anunciado esta tarde en la Mesa de Movilidad, rompe con las políticas de pacificación del tráfico que se habían realizado durante los últimos ocho años y que habían acercado a València al resto de ciudades europeas en la recuperación de espacio para los peatones. En la práctica, las medidas de Catalá abren las calles del centro histórico al tráfico de paso, al conductor oportunista, que va a poder utilizarlas como un atajo perjudicando a los vecinos y vecinas de esta zona y a los viandantes”, dijo la edil

Compromís: los cambios en la EMT carecen de informes de Patrimonio

La portavoz de Compromís, Papi Robles, advirtió este lunes de que “ante la falta de informes de la Comisión de Patrimonio sobre la actuación global que pretende llevar a cabo la señora Catalá para aumentar el espacio del vehículo privado en el centro, no entenderíamos otra medida que no sea la paralización cautelar de estos planes por parte de la Comisión de Patrimonio”.

Así se pronunció también el concejal Giuseppe Grezzi, tras solicitar al concejal titular de Urbanismo Juan Giner y a la presidenta de la Comisión de Patrimonio, el pronunciamiento preceptivo de la última sobre la afección a todos los monumentos declarados BIC (desde el Palau de Justicia a la Iglesia Parroquial de Santa Caterina i Sant Agustí , pasando por el Monestir del Temple o las Torres de Quart) afectados por el aumento de tráfico en todas estas vías del centro derivadas de la remodelación de la calle Colón anunciada el pasado viernes por la alcaldesa María José Català.

“La Comisión de Patrimonio es el órgano encargado de velar por la protección del patrimonio de la ciudad y los cambios anunciados por Català, aumentando el tráfico en no menos de una decena de vías en las que se encuentran una decena de BIC, carecen del dictamen global evaluando su impacto. De hecho, a la vista de los únicos informes existentes en los expedientes de las actuaciones implicadas en la actuación, todo apunta a que el concejal Jesús Carbonell no ha informado a la comisión del alcance de la afección de su actuación, y sorprendentemente la Comisión parece no haberse dado cuenta de ello y no ha informado al respecto”, apunta el concejal Giuseppe Grezzi.