Los informes desaconsejan la idea de Catalá de volver a llenar las plazas de la Reina y del Ayuntamiento de buses de la EMT

“Con estas magnitudes de intensidades, a nuestro entender, no es compatible mantener el nivel de servicio de las seis líneas concurrentes en un solo carril bus. Al menos será necesario disponer un carril adicional por el que puedan circular el resto de vehículos y rebasarse los buses en caso necesario”.

Esta es una de las conclusiones del informe técnico de la sección de Proyectos de Transportes y Circulación del Ayuntamiento de València, al que ha tenido acceso elDiario.es, sobre la remodelación de itinerarios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) anunciada recientemente por la alcaldesa, María José Catalá, por la cual volverán a entrar cinco líneas (4, 11, 31, 32 y 70) al eje de la plaza de la calle de la Paz (tramo final), de San Vicente y de la plaza del Ayuntamiento, por donde hasta ahora solo pasaba la línea C1. Unos cambios motivados por la eliminación de uno de los dos carriles bus de la calle de Colón, que será ganado de nuevo para el vehículo privado.

Según añade el informe, “el objetivo de llevar las seis líneas de bus por la calle de la Paz pasa por habilitar un carril adicional en el tramo referido. Esto sin perjuicio de un estudio y posible ajuste de líneas, paradas y frecuencias de EMT y demás medidas orientadas a evitar obstaculizaciones del flujo circulatorio”.

Otra de las cuestiones que pone de manifiesto es que se podría perder la ayuda europea con la que se sufragó esa actuación al infringir los objetivos medioambientales que se plantearon.

El documento incluye también un estudio del despacho Tomás Llavador Arquitectos que concluye que “no resulta conveniente el incremento del paso de autobuses propuesto en el tramo de la calle la Paz comprendido entre la calle del Marqués de Dos Aguas y la plaza la Reina, así como la consiguiente habilitación de dos carriles en dicho tramo y la regulación semafórica en la intersección de la calle de San Vicente y la plaza de la Reina”.

Además, en la misma línea que el técnico municipal, añade: “En caso de que por parte municipal se adopte la medida de ampliar la calzada a dos carriles en el referido tramo de la calle de la Paz, es importante destacar que resultará necesario realizar las actuaciones expuestas de reposición del firme estructural y del pavimento, así como de refuerzo de canalizaciones de servicios y de modificación de arquetas y tapas de registro, para garantizar la estabilidad de los elementos de la infraestructura viaria al incremento de tráfico de autobuses planteado; siendo totalmente desaconsejable no realizar dichas actuaciones y disponer, sobre el estado actual, un carril adicional destinado a tráfico rodado, pues, de esta manera, en un período de tiempo menor a dos meses las aceras afectadas por el tráfico de autobuses quedarían enormemente deterioradas, propiciando graves problemas de funcionalidad y de seguridad de los usuarios”.

El concejal de Circulación, Jesús Carbonell, comentó al respecto que la solución que se adoptará pasará por reducir las aceras del tramo de la calle de la Paz entre Poeta Querol y plaza de la Reina para habilitar un nuevo carril de circulación para acceder al aparcamiento.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, denunció este martes que el gobierno de Catalá se ha llevado el “primer varapalo” en movilidad por su “sectarismo” con la modificación de las líneas de la EMT. “Hemos tenido una primera prueba del sectarismo del gobierno del PP y Vox mediante un informe del servicio de Movilidad donde se explica negro sobre blanco que la remodelación de las líneas que ha planteado la señora Catalá por la calle de la Paz no es viable y que solo atiende a sus objetivos ideológicos y sectarios. Y no lo dice el Partido Socialista sino que lo afirma directamente un informe del servicio de Movilidad”, aseguró.

“El informe sobre la modificación de líneas al que hemos tenido acceso en el Grupo Municipal Socialista sostiene que no es viable desviar todas las líneas de la EMT por San Vicente si queremos que San Vicente siga siendo la calle que es hoy, de prioridad peatonal, y sin destrozar el pavimento. Para poder ejecutar el proyecto de Catalá, advierte el documento, se deben reducir las aceras y abrir un nuevo carril. Por eso, los técnicos lo desaconsejan contundentemente en un varapalo sin precedentes a la política sectaria del PP y Vox en el Ayuntamiento de València”, dijo.

La líder de los socialistas incidió en que el informe es un “varapalo doble para el Gobierno de Catalá, puesto que, además de tumbar su propuesta, destapa la mentira de que iban a adoptar todas sus decisiones en base a informes técnicos” puesto que “el concejal de Movilidad y supuesto concejal de Protección Ciudadana nos intentó engañar diciendo que siempre iba a seguir los informes técnicos y el criterio de los que realmente saben de gestionar, remodelar y planificar la movilidad de nuestra ciudad y hoy se demuestra que era mentira porque han tomado una medida sin atender los criterios técnicos”.

La propuesta del concejal de Compromís Giuseppe Grezzi de peatonalizar definitivamente la calle de San Vicente, dando continuidad e interconectando peatonalmente toda la recuperación de espacio público realizada en el centro histórico la pasada legislatura no ha salido adelante al contar solo con los votos a favor de Compromís y votar el bipartito PP-Vox en contra.

“Sinceremante, ante la evidencia de que el concejal Carbonell está realizando toda esta operación solo con la complicidad de la dirección política en la EMT y sin contar con informes de los técnicos municipales que no sean contrarios a la misma, por pura dignidad creíamos que el PP plantearía una alternativa paralizando la actuación hasta obtener esos informes favorables de los que ahora carece, y ganar tiempo hasta poder llevar a cabo la actuación como una cosa propia. Sin embargo Català ha decidido arropar a Carbonell, que se está erigiendo por ahora como el peor concejal del PP con diferencia, y tirar por la vía de en medio como elefante en cacharrería. En lugar de participar de la mejora de la ciudad, Català será la responsable absoluta de su destrozo. Y no será porque no se lo hemos advertido”, dijo Grezzi.