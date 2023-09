Catalá busca un pacto con el PSPV y con Compromís para desatascar el convenio del nuevo estadio del Valencia CF

El equipo de la alcaldesa de València del PP, María José Catalá, inicia este miércoles una ronda de reuniones con los partidos de la oposición para poner en común el contenido de las reuniones que se han mantenido en las últimas semanas con el Valencia CF para tratar de alcanzar un acuerdo en base al convenio urbanístico que dejó redactado el anterior equipo de Gobierno de izquierdas encabezado por Joan Ribó y Sandra Gómez.

De esta forma, los populares tratan de buscar el apoyo de Compromís y del PSPV para sacar adelante el convenio que permita desbloquear el reinicio de las obras que llevan 14 años paralizadas, puesto que Vox ya anunció que votará en contra de cualquier acuerdo con el club mientras Peter Lim sea su máximo accionista. Las reuniones arrancarán este miércoles con Compromís y seguirán el jueves con el PSPV.

Al respecto, el portavoz del Grupo municipal de Compromís per València Joan Ribó comentó este martes la postura inicial de la coalición valencianista: “Ya está bien de bromas y de esta tomadura de pelo. El València CF debe cumplir con los compromisos con la ciudad. El estadio inacabado es el peor monumento que puede tener València de derroche de recursos. Por eso se debe acabar en las condiciones establecidas y que se haga de una vez por todas el polideportivo de Benicalap”. Preguntado sobre la opción de remodelar el viejo Mestalla y renunciar al nuevo estadio, Ribó comentó que si se plantea eso se tendrá que pensar “con el nuevo Mestalla qué hacemos”. No obstante, ha expuesto que “parece razonable” que si hay “unas obras pendientes de acabar con un estadio más grande, que se acaben”.A pesar de ello, ha agregado que no tiene “una postura predeterminada” y ha insistido en la necesidad de que el Valencia acometa obras como “el polideportivo de Benicalap” y acciones para “acabar el estadio”.

“Si no se va a acabar, si no se puede acabar o si se va a quedar allí, que se terminen las condiciones de una manera muy clara. En principio, nosotros pensamos que se ha de acabar en las condiciones que estaban pactadas”, ha subrayado finalmente el exalcalde.

Gómez denuncia bandazos del PP

La portavoz del PSPV, Sandra Gómez, comentó que “ni reuniones secretas, ni mentiras. Queremos saber la verdad y queremos saber qué plan tiene hoy Catalá para el Mestalla y para el nuevo Mestalla. Lo queremos saber sin liar, sin que nos líen, sin que nos cuenten mentiras y sin que nos oculten nada”.

“En eso vamos a estar como Partido Socialista. Nosotros queremos que este tema se resuelva”, dijo Sandra Gómez, que recordó que su trabajo como titular de urbanismo con ese objetivo y destacó que la resolución debe darse “siempre manteniendo las condiciones del Ayuntamiento”.

Gómez ha aludido así al convenio que han de suscribir el consistorio y el Valencia CF y rechazó que este sea el que “quería imponer Meriton (firma propietaria del club de fútbol) al Ayuntamiento”. “Si se mantiene lo que nosotros hemos dicho, bienvenida sea esa solución”, apostilló la edil, a la vez que rechazó “las condiciones que nos querían imponer”.

La representante del grupo socialista comentó que está “a la espera” de que el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, le diga si el Ayuntamiento va a usar el convenio que planteó al club de fútbol el anterior ejecutivo municipal “o si está esperando otra posibilidad”.

Sobre la opción de mantenerse en el viejo Mestalla remodelándolo se preguntó “a quién del gobierno tenemos que escuchar”, en alusión a la “contradicción absoluta”, la “improvisación, la falta de modelo” y “la falta de dirección” del actual ejecutivo de la ciudad y lamentó que eso “está generando mucha inseguridad” y que se estén “dando muchos bandazos”.

“Hay incertidumbre, hay inseguridad, hay improvisación porque no se tiene claro qué se va a hacer. Y también mucha mentira. Se dijo que no se iban a ver con el Valencia CF y a finales de verano, Catalá dijo que se estaban viendo en secreto. Dijo que se estaban viendo fuera de agenda pública y sin hacerlo público”, manifestó Gómez.