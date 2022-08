Choque entre Compromís y PSPV en València por la tasa turística y la posibilidad de facilitar el alquiler turístico 60 días al año

Las discrepancias entre Compromís y PSPV, los socios de Gobierno del Ayuntamiento de València, aumentan a medida que se acercan las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2023.

A los últimos choques en relación a la gestión de la Marina de València o del plan urbanístico de Benimaclet, por poner dos ejemplos recientes, se suman ahora dos temas relacionados con el modelo turístico.

El primero de ellos tiene que ver con la aplicación de la tasa turística en la ciudad de València. Tal y como informó elDiario.es, ambos partidos acordaron en un pleno la aplicación del gravamen una vez se recuperaran los datos de turismo en términos interanuales, lo que ya se ha cumplido hasta el mes de abril, por lo que el gravamen se podría poner en marcha si se mantiene la tendencia una vez entre en vigor la regulación autonómica, lo que está previsto para finales de 2023, al incorporar una moratoria de un año.

Sin embargo, la vicealcaldesa de València y portavoz municipal del PSPV viene afirmando en las últimas semanas que son partidarios de una tasa turística tan solo para los apartamentos turísticos y los cruceristas, excluyendo al sector hotelero.

Gómez justifica su posición en que estos dos sectores, el de los apartamentos y los cruceros, no generan impacto económico en este destino, no crean empleo y conllevan “externalidades negativas como la contaminación”.

Al respecto, el también vicealcalde de Compromís, Sergi Campillo, se mostró este jueves rotundamente en contra de este planteamiento: “Una vez se hayan recuperado los niveles prepandemia de turismo, lo que vamos a hacer es aplicar la tasa turística una vez aprobada la proposición de ley en las Corts Valencianas y desde luego la vamos a aplicar a todos los alojamientos turísticos de nuestra ciudad, porque nadie va a dejar de venir a nuestra ciudad por pagar 1, 2 ó 2,5 euros por noche, como no ha pasado en ninguna ciudad de Europa, donde se aplica esa tasa desde hace muchísimos años. Como no ha pasado tampoco en Cataluña y en las Islas Baleares, donde tienen tasa turística desde hace muchos años también, y al contrario, no ha habido una disminución, sino que ha habido un aumento de visitantes. Desde luego, es una tasa que prestigia nuestro destino, prestigia a nuestra ciudad, porque nos iguala a la inmensa mayoría de sitios europeos que ya la tienen”.

También existe discrepancia entre los socios con respecto a la posibilidad de que cualquier propietario de una vivienda pueda ponerla en alquiler turístico durante 60 días al año, tal y como prevé el borrador de la Ordenanza Reguladora del Control de Vivienda de Uso Turístico encargada por la delegación de Turismo que dirige el socialista Emiliano García.

La Federació d'Associacions Veïnals de València ya manifestó su oposición a esta modalidad recogida como “alquiler ocasional” en el proyecto de normativa. Una cuestión que Campillo también cuestionó este jueves.

El vicealcalde comentó: “Desde Compromís pensamos que hay que hacer una reflexión calmada, tranquila, sobre el impacto que puede tener en los barrios la posibilidad de abrir el alquiler turístico ocasional de las residencias habituales, tal como se ha planteado”.

Además, añadió que son “sensibles a esta inquietud” y que quieren hacer “una reflexión calmada, sincera, de cuáles son los pros y los contras de esta medida y, por lo tanto, no correr sino discutirlo y además debatirlo con las entidades vecinales también para poder discutir los beneficios y los posibles perjuicios que puede haber para los barrios”.