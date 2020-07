Compromís advierte de que los acuerdos europeos de reconstrucción implican la evaluación ambiental de la ampliación del Puerto de València

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha mostrado su satisfacción porque el acuerdo europeo establece que los planes de recuperación de los Estados miembros deben incluir medidas compatibles con los objetivos de transición ecológica, y deben comprometerse a no financiar gastos que tengan un impacto negativo sobre el clima, y que se alejan de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Por tanto, "el acuerdo europeo avala que infraestructuras de gran envergadura como la ampliación del puerto de València deban ser evaluadas ambientalmente de forma automática para poder garantizar su sostenibilidad".

Baldoví ha mostrado su preocupación ante las últimas declaraciones hechas por el presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, sobre la ampliación del puerto. "Nos inquieta saber que Martínez parece pretender querer adjudicar unas obras sin garantías jurídicas, sin haber contestado las alegaciones, sin haber entregado el proyecto para su evaluación, al igual que pretende adjudicar unas parcelas en la ZAL que no son suyas porque no cumplen los requisitos del PEC y por tanto no tienen licencia ".

"Desde Compromís queremos dejar claro que estas no son nuestras formas de gobernanza. Un representante público, que cobra un salario público, debería velar siempre por el cumplimiento de las leyes y los intereses generales de la ciudadanía. Desde Compromís presentamos las alegaciones al proyecto en diciembre y todavía no nos han contestado. También acordamos en el Congreso la democratización de los puertos y avanzar hacia la agenda 2030, en febrero, y estamos a la espera de que se aplique, aunque entendemos que el estado de alarma ha complicado las agendas".

"Igualmente, nuestra representante en el consejo de administración de VPI (Valencia Plataforma Intermodal y Logística) de junio reiteró las dudas respecto a la incertidumbre jurídica de avanzar la venta de las parcelas de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en el mismo sentido que el representante del SEPES, quedando así en solitario el posicionamiento del presidente".

"En estos momentos de reconstrucción, es necesario que el gobierno central haga un giro decidido para poner las personas y su salud en el centro de las políticas, y para hacer esto, se necesita una nueva mirada desde la sostenibilidad de los proyectos urbanísticos, y en especial, de las infraestructuras estratégicas para que el territorio valenciano tenga una oportunidad, y no se nos relegue de nuevo, también en cuestiones de competitividad económica", ha concluido Baldoví.