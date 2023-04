Un concejal de Vox en València denuncia la “ausencia habitual” de los asesores del grupo municipal porque se dedican al partido

“Como los asesores estaban realizando funciones para el partido o funciones que desconocíamos los integrantes del grupo municipal, al menos en mi caso, podían llegar tranquilamente a las 10.00 o a las 11.00 de la mañana o directamente un buen día no aparecer. Por eso no parecía muy normal que, en la España que madruga, a las 10.00 horas no hubiera nadie en el grupo municipal. Y esto era algo habitual”.

El concejal de Vox en València, Vicente Montañez, denuncia la situación que ha vivido el grupo municipal de la formación de extrema derecha a lo largo del mandato, de forma que los asesores que ha pagado el Ayuntamiento han estado realizando más labores para el partido o para otras instituciones que para el buen funcionamiento del propio grupo municipal, que tiene derecho a tres asesores. Actualmente, el secretario de grupo es Jerome Garris y cuenta con una remuneración de 73.906 euros brutos al año, mientras los otros dos asesores, Francisco José Egea y Javier Marí, tienen un sueldo de 64.266 euros brutos al año.

Egea estuvo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Massamagrell (València) por un supuesto delito de revelación de secretos, en concreto, por revelar presuntamente antecedentes policiales de otro militante, aunque finalmente el caso quedó archivado.

Ante la gravedad de los hechos, el concejal asegura que han sido “innumerables” los vídeos que ha mandado “a la organización poniendo de manifiesto lo anormal de esta situación sin haber obtenido nunca respuesta”. De uno de ellos ha autorizado la publicación en este medio.

Asegura Montañez: “A lo largo de todo el mandato han sido muchas las ocasiones en las que a los concejales se nos ha achacado que no trabajábamos como consecuencia de que en el grupo municipal no había gente o estaban muy pocas horas al día”. Y añade: “Ha llegado a haber casos en los que un asesor, concretamente Fran Egea, ni tan siquiera ha estado pendiente del pleno el mismo día del pleno, dejando desatendidos a los concejales”. Aunque en este punto matiza: “Como asesor que me daba soporte, Javier Marí sí que ha estado siempre que le he requerido, a diferencia de los otros dos”.

El edil critica que ninguno de los concejales participa en la elección de sus propios asesores, ya que es la dirección provincial la que propone los nombres y la dirección nacional la que los autoriza: “Los asesores estaban puestos para dar soporte al partido y de paso, e insisto, de paso, al grupo municipal, quedando la finalidad por la que percibían sus ingresos como una tarea secundaria”.

Montañez advierte de que “si un trabajador está prestando otra actividad distinta a la que está contratada y por la que recibe un emolumento del Ayuntamiento de València lo que estaríamos desde el propio partido potenciando es una presunta cesión ilegal de trabajadores”. Eso le advirtió el secretario municipal de personal, con quien consultó esta situación: “Me dijo que en principio era personal de nuestra confianza, que debíamos comunicar al partido que no era una buena praxis y que podríamos estar incurriendo en una posible cesión ilegal de trabajadores, especialmente en el caso de los dos asesores de comunicación que tuvimos al principio del mandato en el grupo municipal, pese a que la mayor parte de su actividad la desempeñaban en las Corts”.

El integrante de la formación que dirige Santiago Abascal se pregunta, a modo de resumen: “¿Qué sentido tiene que los valencianos paguen para que tengamos un asesor y que los propios concejales no podamos decidir quién es la persona, no podamos participar en el proceso de selección, no podamos controlar cuáles son sus actividades y su trabajo, no tengamos control de lo que hacen en el resto de su horario, que sepamos que están prestando servicios para otras instituciones o para otras personas dentro del partido, y lo que es más grave, que consintamos que se esté utilizando el dinero de los valencianos para cosas que nada tienen que ver?”.

El edil advierte que se han dado situaciones parecidas en otros ámbitos y que las instituciones se han convertido en agencias de colocación de familiares y amigos de los dirigentes: “La hijastra de José María Llanos que estaba de asesora en el Ayuntamiento de Paterna presionó para ser diputada cuando invitaron a marcharse a Vicente Rotgla y Ximo Díaz estuvo de asesor en la Diputación y solo la pisó una vez, además de que siguió cobrando tres meses después de dimitir de todos sus cargos”.

Montañez se ha erigido como una de las voces más críticas dentro de Vox en València ante las últimas decisiones que ha adoptado la dirección provincial del partido ultra.

Sin ir más lejos, en declaraciones a este diario, cuestionó abiertamente el nombramiento de Carlos Flores como candidato a presidir la Generalitat Valenciana: “Creo que en Vox València se debería haber cuidado los activos internos antes de traer talento de fuera. El señor Flores, además, tiene una sentencia por malos tratos y tengo que decir que es algo que no me gusta. Me pregunto si realmente era el mejor candidato, si no había nadie sin estos episodios en su pasado”.

Además, denunció que el partido trató de repercutir al grupo municipal un pago de 8.000 euros por trabajos como “uso de sedes que nada tienen que ver con el grupo municipal y que no se han realizado”.

El edil también se ha mostrado crítico con algunas acciones de la campaña electoral de la formación, hasta el punto de que la cuenta de Twitter de Vox le ha bloqueado.