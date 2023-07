González Pons negociará con Compromís una iniciativa para frenar la ampliación del Puerto de València hasta que haya una nueva DIA

El candidato del PP al Congreso por la provincia de València, Esteban González Pons, se ha mostrado abierto a negociar una propuesta junto a la también candidata por València de Compromís-Sumar, Àgueda Micó, para que se paralice la ampliación norte del puerto de València (ver vídeo enlazado) hasta que haya una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).

Catalá obvia una sentencia, a la Abogacía del Estado y a los expertos y afirma que los informes avalan la ampliación del Puerto de València

En este sentido se han pronunciado ambos candidatos en el debate electoral organizado por la SER y El País, en el que Pons ha apostado por “conciliar los intereses económicos” de la ciudad con el medio ambiente y ha destacado que no le “dolería nada” firmar con Compromís-Sumar una declaración “a favor de València”.

En concreto, Micó le ha recordado a González Pons un artículo que publicó él mismo en 2019 titulado 'Joan Ribó tiene razón' respecto a su oposición a esta infraestructura, motivo por el que le ha propuesto negociar una iniciativa conjunta: “Águeda, gracias por permitirme decir que estoy de acuerdo conmigo mismo en un ejercicio sanchista que no suelo poner en práctica, pero sí, estoy de acuerdo conmigo mismo y confío en que María José Catalá como alcaldesa de València va a saber conciliar los intereses económicos de la ciudad con los intereses ecológicos de la ciudad”.

Ante la insistencia de Micó sobre si entonces estaría dispuesto a pactar una propuesta para que se paralicen las obras hasta que haya nueva DIA, Pons ha respondido: “Si los dos somos diputados pásame la redacción, la negociamos y no me dolería nada poder firmar una propuesta contigo en favor de València”.

En sus diferentes intervenciones relativas a la ampliación del Puerto de València la alcaldesa de València, María José Catalá, ha descartado la necesidad de una nueva DIA para el proyecto al afirmar que está “avalado” por técnicos del Ministerio y de Puertos del Estado, algo que no es del todo cierto, puesto que hay diversos informes y hasta una sentencia judicial que ponen en cuestión la mencionada DIA de hace 16 años.

Contrariamente, González Pons expresó su oposición a la nueva terminal de contenedores primero en octubre de 2019 en una columna en el diario Las Provincias en la que afirmó entonces que Ribó acertaba “al oponerse a la ampliación norte del puerto, o al exigir por lo menos garantías adicionales de protección de la playa”. El popular aseguró además que si el Puerto sigue creciendo “a costa de la Malvarrosa por el norte o de El Saler por el sur, València dejará de ser una ciudad que tiene puerto para convertirse en un puerto que tiene una ciudad”, y sentenció: “Rotterdam no es el modelo en absoluto”. “Pagar el precio de sacrificar la Malvarrosa o El Saler para tener un puerto gigante es una decisión que nos encuadra junto a las ciudades contaminantes, una decisión impropia de la edad digital y de la economía verde”, sostuvo.

El puerto de Rotterdam crea trabajos (ni tantos ni desde luego de alta cualificación), pero por su causa kilómetros y kilómetros de costa son sacrificados. Yo no quiero eso para Valencia y reclamo un debate público y libre para que la ciudad decida si quiere perder sus playas. — González Pons (@gonzalezpons) 13 de abril de 2021

Dos años más tarde, en abril de 2021, el entonces vicepresidente del Grupo Popular Europeo afirmó en su perfil de Twitter : “El puerto de Rotterdam crea trabajos (ni tantos ni desde luego de alta cualificación), pero por su causa kilómetros y kilómetros de costa son sacrificados. Yo no quiero eso para Valencia y reclamo un debate público y libre para que la ciudad decida si quiere perder sus playas”.

En un intercambio de tweets con elDiario.es al respecto de su cambio de posición, ya que no mostró oposición al proyecto como conseller de Territorio en el ejecutivo de Camps, Pons se justificó: “Eran otros tiempos. Otro momento histórico. Entonces cuando yo hablaba de cambio climático nadie me seguía. Le recuerdo que fui el conseller sandía [se definía ”verde por fuera y rojo por dentro“]. No he cambiado. Como con las plataformas petrolíferas, ¿se acuerda? Soy yo quien da bienvenidas. Y en todo caso, hay que reaccionar”. Además añadió que el proyecto se debe explicar a la sociedad valenciana.

“Es la ciudad quien debe decidir qué modelo quiere para el futuro. En mi opinión, descargar contenedores no es a lo que aspiran las mejores ciudades europeas. Es lo que nadie quiere hacer. Prefiero el mar y la playa”, aseguró.