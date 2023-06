El PP designa de 1 por València a González Pons, contrario a la ampliación del Puerto: “Que la ciudad decida si quiere perder sus playas”

El Comité Electoral del PP aprobó este lunes la lista de los candidatos que encabezarán las candidaturas de la formación al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio. En la Comunitat Valenciana, será el eurodiputado Esteban González Pons quien lidere la lista de València.

Paradójicamente, Pons ha mostrado públicamente su discrepancia con la ampliación norte del Puerto de València, un proyecto cuya aprobación por parte del consejo de ministros es estratégica y prioritaria, como recordó este lunes la próxima alcaldesa de València, María José Catalá.

En concreto, Pons expresó su oposición a la nueva terminal de contenedores primero en octubre de 2019 en una columna en el diario Las Provincias en la que afirmó entonces que Ribó acertaba “al oponerse a la ampliación norte del puerto, o al exigir por lo menos garantías adicionales de protección de la playa”.

El popular aseguró además que si el Puerto sigue creciendo “a costa de la Malvarrosa por el norte o de El Saler por el sur, València dejará de ser una ciudad que tiene puerto para convertirse en un puerto que tiene una ciudad”, y sentenció: “Rotterdam no es el modelo en absoluto”. “Pagar el precio de sacrificar la Malvarrosa o El Saler para tener un puerto gigante es una decisión que nos encuadra junto a las ciudades contaminantes, una decisión impropia de la edad digital y de la economía verde”, sostuvo.

El puerto de Rotterdam crea trabajos (ni tantos ni desde luego de alta cualificación), pero por su causa kilómetros y kilómetros de costa son sacrificados. Yo no quiero eso para Valencia y reclamo un debate público y libre para que la ciudad decida si quiere perder sus playas. — González Pons (@gonzalezpons) 13 de abril de 2021

Dos años más tarde, en abril de 2021, el entonces vicepresidente del Grupo Popular Europeo afirmó en su perfil de Twitter : “El puerto de Rotterdam crea trabajos (ni tantos ni desde luego de alta cualificación), pero por su causa kilómetros y kilómetros de costa son sacrificados. Yo no quiero eso para Valencia y reclamo un debate público y libre para que la ciudad decida si quiere perder sus playas”.

En un intercambio de tweets con elDiario.es al respecto de su cambio de posición, ya que no mostró oposición al proyecto como conseller de Territorio en el ejecutivo de Camps, Pons se justificó: “Eran otros tiempos. Otro momento histórico. Entonces cuando yo hablaba de cambio climático nadie me seguía. Le recuerdo que fui el conseller sandía [se definía ”verde por fuera y rojo por dentro“]. No he cambiado. Como con las plataformas petrolíferas, ¿se acuerda? Soy yo quien da bienvenidas. Y en todo caso, hay que reaccionar”. Además añadió que el proyecto se debe explicar a la sociedad valenciana.

“Es la ciudad quien debe decidir qué modelo quiere para el futuro. En mi opinión, descargar contenedores no es a lo que aspiran las mejores ciudades europeas. Es lo que nadie quiere hacer. Prefiero el mar y la playa”, aseguró.

Manifestación convocada por la Comissió Ciutat-Port

La Comissió Ciutat-Port que organiza una gran manifestación para este viernes a las 18.30 horas que partirá de la Alameda recordó además este lunes que el PP se opuso a la ampliación sur acordada en 1986 por suponer la pérdida de la playa de Natzaret y La Punta y por su afección a las playas de Pinedo y El Saler: “Que se lo hagan mirar”, dijo el presidente de la asociación vecinal de Natzaret, Julio Moltó, quien recordó que el entonces alcalde, el socialista Ricard Pérez Casado, reconoció años después el error que supuso la expansión portuaria.

La Comissió Ciutat-Port, después de reunir más de 10.000 personas el octubre de 2021, hizo un nuevo llamamiento a la movilización ciudadana con el apoyo de más de 170 organizaciones. Esta manifestación, con salida a la Alameda, junto al puente de Aragón, se prevé una multitudinaria demostración de fuerza del tejido asociativo y social valenciano en defensa del medio ambiente y de un modelo de ciudad más sostenible, contra la depredación del territorio y el derroche de recursos públicos en un proyecto caduco y altamente lesivo.

La manifestación recorrerá la Alameda hasta el puente de la Exposición, donde cruzará el río y avanzará dirección Puerta del Mar, calle Colón, calle Xàtiva y finalmente girará por el Avenida Marqués de Sotelo para acabar en la plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto y tres grupos de música, de renombre internacional, actuarán en un escenario instalado en la misma plaza.

Conocedoras de la fuerza de la ciudadanía para decidir el futuro de la ciudad, la plataforma vecinal y ecologista continúa con el mismo espíritu de lucha que en el pasado otros movimientos iniciaron para transformar València, parando la urbanización del Saler, la construcción de una autovía al antiguo lecho del río Turia o la destrucción del barrio del Cabanyal-Canyamelar. Esta manifestación, anunciada el pasado domingo 21 de mayo, recorrerá las calles de València un día antes de que la nueva alcaldesa, María José Català, tome posesión de su cargo. Catalá afirmó que la protesta tiene tintes electoralistas al producirse en vísperas de las próximas elecciones generales.

Julio Moltó, en representación de la Federació Veïnal de València, en declaraciones durante la rueda de prensa de este lunes, recordó “el sacrificio desde 1986 de la playa de Natzaret” y la posterior destrucción de la Punta para construir la ZAL. Desde la Federacion exigieron la reparación de los daños ocasionados durante tantos años por el Puerto de València, además de no repetir de nuevo los mismos errores con la ampliación Norte.

Por su parte, David Adrià Ibors, del grupo jurídico de la Comissió, expresó su satisfacción con la evolución de los procesos jurídicos iniciados desde esta plataforma y anunció la admisión, la semana pasada, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, del último recurso presentado, en esta ocasión, contra la aprobación del proyecto constructivo el pasado diciembre. Este representante reafirmóo el compromiso de la plataforma en continuar la lucha jurídica “hasta donde haga falta para poner fin a la política de tierra quemada de la Autoridad Portuaria de Valencia”.

Por último, Valeria Ruiz, integrante de la Comissió, expresó la necesidad de escuchar a los jóvenes, recordando el contexto de emergencia climática en que se encuentran y la evidente contradicción de plantear proyectos como éste, que amenazan de forma directa al medio ambiente, poniendo en peligro las playas del sur, el Parque Natural de la Albufera, la huerta o los arrozales: “Estos destrozos los pagaremos nosotros, no la Autoridad Portuaria ni la empresa concesionaria, MSC”. Finalizó recordando que “llevar adelante proyectos como éste retrasará de manera inaceptable la implantación de políticas efectivas de adaptación y mitigación frente al cambio climático”.