El grupo socialista de Valéncia reorganiza sus competencias tras la salida de Bernabé a Delegación del Gobierno y la entrada de Mateo

La vicealcaldesa de València y secretaria general de los socialistas en la ciudad, Sandra Gómez, anunció este martes la incorporación de Javier Mateo como concejal del Grupo Municipal Socialista tras la salida de Pilar Bernabé debido a su nombramiento como delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana. Mateo entra como concejal tras la renuncia de Mar Marín, quien estaba un puesto por delante en las listas socialistas.

Gómez valoró el trabajo realizado por Bernabé al frente de las áreas de Desarrollo Económico, Envejecimiento Activo y Deportes. Una labor, dijo, que ha permitido que València “sea hoy una de las ciudades que más está creciendo en empleo”.

La vicealcaldesa, además, adelantó la reestructuración de las áreas que ocupaba hasta ahora Pilar Bernabé: Mateo, hasta ahora subdirector de emprendimiento en València Activa, una entidad dependiente de Desarrollo Económico, asumirá las competencias de Deportes mientras que Borja Sanjuán sumará el área de Desarrollo Económico a las competencias de Hacienda que ya tenía. Finalmente, Gómez se quedará con la delegación de Envejecimiento Activo, un área de la no se había desvinculado.

“Es un área con la que me siento muy vinculada política y personalmente. Nunca me he desvinculado y, de hecho, soy una habitual en todos los actos de mayores. A los mayores les gusta la estabilidad y tener referencias claras. Por eso es importante que tengan una referencia y una cara amiga en la que confiar”, afirmó.

Respecto a Sanjuán, la vicealcaldesa destacó su trayectoria política: “Es una de las personas con mayor validez en el mundo de la política. Es un gran referente y un gran apoyo. Quiero que sea el nuevo teniente de alcalde del área de Desarrollo Económico para que con su impulso y su bagaje pueda continuar el trabajo iniciado por Bernabé y fomentarlo, dijo Gómez, quien resaltó que esta es ”una apuesta por seguir potenciando y visibilizando el grupo municipal socialista“.

Sobre Mateo, Gómez valoró su experiencia en València Activa como responsable del área de emprendimiento y de desarrollo económico y su trabajo en favor de todo el ecosistema startup. La vicealcaldesa ha manifestado que Mateo será “una magnífica referencia política para poder dinamizar y continuar las políticas emprendidas en el ámbito deportivo”.

“Es un mensaje muy claro de que la gran prioridad para los socialistas en esta recta final de legislatura es priorizar la reactivación económica y fomentar la actividad local, de las familias autónomas y comerciantes, para que tengan referentes y políticas claras que les ayuden”, finalizó.