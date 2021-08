A falta de un impulso decidido por parte de los organismos oficiales, están siendo las propias comisiones falleras desde las bases las que se están adaptando a los nuevos tiempos en materia de igualdad.

Y es que, en lo que llevamos de año han sido nada más y nada menos que tres las fallas que han nombrado como máximo representante de su comisión a un hombre, como alternativa a la tradicional figura de la Fallera Mayor.

El caso más reciente es el de Vicente Llàcer, de 24 años (25 el 9 de agosto), nombrado el pasado viernes 30 de julio Fallero Mayor de su comisión Barri d'Onda de Burriana, convirtiéndose así en el primero de la historia del municipio castellonense, el cual cuenta con 19 fallas y una amplia tradición fallera.

"Llevaba varios años picando a los presidentes con esta posibilidad porque me hacía mucha ilusión, pero la verdad que nunca me pude imaginar que este sueño se hiciera realidad el pasado viernes cuando me nombraron: no tenía ni idea y solo puedo dar las gracias por todo el apoyo de mi familia y de toda mi falla, así como de los tres presidentes que lo han hecho posible", comenta Llácer a elDiario.es.

Sobre el apoyo de los organismos oficiales al nombramiento, afirma que "de momento ni la junta local y ni la Federación se han pronunciado, pero me gustaría que también lo apoyaran con total normalidad".

En cuanto a las posibles críticas por parte de los sectores más tradicionales de la fiesta, el jóven fallero comenta que "todas las opiniones son respetables, pero gracias a la cultura se puede avanzar mucho en temas de igualdad y en ese sentido no hay mejor expresión cultural y con más visibilidad que las Fallas, unas fiestas en las que todo el mundo tiene cabida".

Llàcer añade que "en ningún momento se pretende sustituir la figura de la Fallera Mayor, sino que todas las personas tengan la oportunidad de representar a su comisión de forma igualitaria" y en ese sentido asegura que le encantaría estar "en la Corte de Honor de la Fallera Mayor de la comisión".

Además de este joven de Burriana, también se ha nombrado fallero mayor de la falla La Marina del Port de Sagunt a Víctor Belinchón, y a Erik Lozano, de la comisión fallera Plaça de la Regió de Catarroja.

En València, en el año 2018 la presidenta de la falla Blanquerías, Gloria Martínez Amigó, quien además fue Fallera Mayor de València en 2008, anunció en las redes sociales de la comisión el nombramiento de Guillermo del Mar como primer Fallero Mayor de la historia de la comisión, aunque fue de una formaun simbólica para algunos actos internos de la comisión.

En octubre del mismo año, la comisión Borrull-Socors de València aprobó una modificación de sus estatutos para permitir que los hombres puedan presentarse junto a las mujeres para ejercer como representantes de sus falleros y falleras.

Sin embargo, en una primera instancia, Junta Central Fallera (JCF) los ha rechazado alegando que el reglamento fallero, el cual no se actualiza desde el año 2002, solo otorga a las mujeres la representatividad oficial de las comisiones.

En concreto, el artículo 29 del título preliminar afirma que "la Fallera Mayor será la única mujer que ejercerá la representación honorífica de la comisión de falla en los actos propios y oficiales".

En 2017, se convocó una asamblea extraordinaria de presidentes para debatir y votar la posibilidad de convocar un congreso fallero con el objetivo de volver a actualizar diversos aspectos del mencionado reglamento.

Sin embargo, la votación concluyó con 195 votos en contra de la convocatoria del congreso fallero, por tan solo 21 a favor y 11 abstenciones. Por tanto, un 85% de los asistentes se opusieron.

En aquel momento, la mayoría de presidentes consultados coincidieron en comentar que no era ese el mejor momento para plantear cambios drásticos, tras los episodios de tensión y polémicos vividos, que llevaron al entonces concejal de Cultura Festiva y presidente de JCF, Pere Fuset, a abandonar temporalmente la dirección de los plenos y las asambleas, al haberse convertido en blanco de críticas de carácter político.