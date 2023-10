El informe del secretario municipal no entra en el caso concreto de las negociaciones de Olano con el Valencia CF

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, reveló el pasado martes 24 de octubre durante el pleno municipal que un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento concluye que “no constan documentalmente” conflictos de intereses en el ejercicio de su cargo.

Olano, quien cuenta con una dedicación parcial del 25% al Ayuntamiento y de un 75% a la consultora KPMG, esgrimió el documento en el transcurso del debate que se produjo como consecuencia de la moción presentada por el PSPV y del pleno extraordinario celebrado después a propuesta de Compromís para dilucidar si ha existido un conflicto de intereses en las conversaciones que ha tenido el edil con el secretario del consejo del Valencia CF y abogado de Peter Lim en España, Germán Cabrera, para desatascar el reinicio de las obras del nuevo estadio. La polémica por la presunta incompatibilidad se debe a que KPMG, consultora de la que es socio Olano en España, habría asesorado a nivel internacional a otras empresas de Lim, máximo accionista del club.

Sin embargo, el informe del secretario general del Ayuntamiento al que ha tenido acceso elDiario.es, no entra en el concreto de esta cuestión, ya que se limita a responder a dos preguntas genéricas planteadas desde alcaldía sobre si el edil de Grandes Proyectos hizo declaración de bienes y actividades, algo a lo que está obligado por ley, y sobre si tiene alguna causa de incompatibilidad para ejercer su cargo de concejal. Además, es importante el detalle sobre la ausencia de documentos sobre los que hacer un análisis más concreto.

A la primera pregunta, el secretario se remite a los enlaces de los documentos presentados por el edil y que figuran en el portal de transparencia la web municipal en los que queda reflejada su vinculación con KPMG.

A la segunda cuestión, es decir, si le constan a esta Secretaría algún supuesto de conflicto de intereses en el ejercicio del cargo de concejal Marí Olano, hace un repaso jurídico sobre lo que se entiende legalmente por incompatibilidad o conflicto de intereses en términos jurídicos y sobre la legislación local, autonómica estatal que regula estos supuestos.

“Se ha de indicar que no existe una ley específica que regule el conflicto de intereses en el ámbito local, salvo supuestos de determinadas materias previstos en la legislación sectorial (Ley Orgánica de Régimen Electoral General, Ley de Contratos del Sector Público…), a diferencia del ámbito estatal o autonómico en los que existe sendas leyes que regulan estas cuestiones: la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y la Ley 8/2016, de 28 de 3 octubre, de la Generalitat Valenciana de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, en cuyo ámbito subjetivo de aplicación no se incluyen a los miembros de las entidades locales”, dice el documento.

Al respecto, aunque no sería de aplicación en entidades locales, la ley estatal es la que más se acercaría al supuesto en cuestión de Olano, KPMG y el Valencia CF. En su artículo 112 dice: “Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos” y añade que se consideran intereses personales, entre otros, “los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento”.

Además, la legislación de transparencia estatal y autonómica, estas sí de aplicación a las entidades locales, se refieren también a estas cuestiones. Por ejemplo, el artículo 26 de la Ley estatal (Principios de buen gobierno) enumera los principios generales de buen gobierno y los principios de actuación y dispone que “las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título”, entre otros puntos, “no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad”.

Por lo tanto, con arreglo a toda esta legislación y en respuesta a la pregunta genérica planteada que no se refiere en ningún caso a la controversia emanada de las negociaciones con representantes del Valencia CF, el jurista concluye: “no le constan documentalmente a esta Secretaría circunstancias que afecten desde el punto de vista de incompatibilidades o conflicto de intereses del Sr. Marí Olano en el ejercicio de su cargo como concejal”.

Como avanzó este diario, desde KPMG España recordaron que “los estándares éticos de KPMG obligan a que José Marí Olano se abstenga de intervenir en cualquier tema que pudiese plantear algún conflicto de intereses”. Antes ya afirmaron que “nada tiene que ver su firma en el Estado español con la de los otros 139 países en los que están presentes” y que en España no están trabajando en la actualidad ni para el Valencia CF ni para Peter Lim.

Durante el debate de la moción defendida por la portavoz socialista, Sandra Gómez, Olano justificó su intervención en los últimos meses en que ha actuado como interlocutor del Ayuntamiento para conocer la intención del Valencia CF con el nuevo estadio sin llegar a negociar el convenio y sin aprobar ningún tipo de expediente ni resolución al respecto, ya que, como ha repetido varias veces, no tiene competencias en la materia: “Me he limitado a sentarme con los diferentes actores y en base a eso a presentar diferentes alternativas de acción a la alcaldesa María José Catalá, que ha sido la que finalmente ha tomado la decisión que ya se ha hecho pública”.

Compromís sostiene que hay incompatibilidad

Desde Compromís mantienen que hay “una clara incompatibilidad del señor Marí Olano para ser concejal del gobierno de Catalá”. El informe elaborado por la secretaria del Ayuntamiento “deja claro que hay un buen número de artículos de la ley que incumple, ya que está trabajando al mismo tiempo para la consultora KPMG que lleva asuntos de Peter Lim y negociando como concejal de gobierno con él”. Y todo ello, añaden desde la coalición valencianista, “a pesar de que las preguntas a las que se responden en el informe están redactadas expresamente desde Alcaldía, es decir, por Maria José Catalá, y tienen un interés clarísimo, que es exculpar al señor Marí Olano”.

“Nosotros siempre vamos a velar porque todas las condiciones que tiene que cumplir Meriton en la construcción del nuevo Mestalla se cumplan escrupulosamente y vamos a exigir la máxima transparencia”, afirman.

Las mismas fuentes aseguran que “los conflictos de intereses y las reuniones en Madrid en despachos privados no son una buena señal y por ello vamos a hacer todo lo que haga falta para que el valencianismo y la ciudad no salgan perjudicados de este conflicto de intereses”.