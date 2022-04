Joan Ribó expresa su “apoyo total” a Oltra y denuncia un “proceso de caza y captura por parte de la extrema derecha”

El alcalde de València, Joan Ribó, ha expresado su “apoyo total” a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y ha denunciado que la petición al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de imputarla por el caso de encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a un menor tutelada se enmarca en “un proceso de caza y captura por parte de la extrema derecha contra un personaje tan significativo como es Oltra”.

“Todos los demócratas en València saben quién es Valencia 2000, saben quién es su jefe y saben que esta persona se corresponde directamente con el abogado que ha llevado” el caso de los abusos sexuales a la menor, ha criticado, antes de insistir en que se trata de “un proceso de caza” contra la vicepresidenta que, ha asegurado, no está impulsado por la derecha, “sino por la derecha más extrema que en València se conoce muy bien quién es”.

De este modo se ha manifestado el alcalde este sábado en declaraciones a los medios antes del acto de encuentro de Compromís con los vecinos del barrio de Benicalap, en València, acompañado del concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y la concejala Pueblos de València, Lucía Beamud.

Preguntado por si el partido tomará medidas internas ante la petición de investigación de Oltra, Ribó ha señalado que “se estudiará concretamente” a nivel del partido, pero no cree que la vicepresidenta deba dimitir, y ha apuntado que, si finalmente resultara imputada y posteriormente condenada, “se tendría que analizar en su momento en el interior de Compromís”. No obstante, ha destacado que no se plantea este supuesto, porque cree que “no va a llegar”.

Ante la posibilidad de que la imputación de Oltra pueda afectar a su incorporación en las listas electorales de Compromís, ha indicado que “es un tema que en este momento aún no se plantea”. “El tema electoral no es un tema. No es el tema importante, aunque en su momento lo será”, ha declarado.

Joan Ribó ha subrayado que “no todo son elecciones” y que falta un año para los comicios. “Cada día la gente tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que disfrutar de unos derechos y nosotros tenemos que trabajar para eso. Lo otro es un tema que en su momento abordaremos”, ha agregado.

En esta misma línea, no ha querido confirmar si presentará su candidatura a la alcaldía de València: “En su momento lo hablaremos y lo decidiremos”, ha contestado y ha aseverado que el acto de este sábado “no es un acto de precamapaña, sino un acto normal que se hubiese hecho si no se hubieran tenido los problemas de la pandemia”.

“No lo entendáis como un acto de precampaña, entendedlo como un acto de vuelta a la normalidad de nuestra forma habitual de trabajar como Compromís en los barrios y los pueblos”, ha concluido.