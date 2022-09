El Levante UD se compromete a atajar las coacciones de individuos de extrema derecha infiltrados en la grada de animación

Varios directivos del Levante UD se reunieron este lunes por la tarde con representantes de la treintena de socios que remitieron una carta al club firmada con nombres y apellidos en la que denunciaron que en los últimos partidos habían sido acosados e insultados por miembros de la grada de animación con simbología fascista. A la reunión también asistieron portavoces de otros colectivos y de una peña que se han adherido a la denuncia tras ser publicada por elDiario.es.

Según la misiva revelada por este diario, “la grada de animación denominada Levante Fans, que empezó como una grada para animar al equipo, donde estaba prohibida cualquier implicación política, símbolos, cánticos ideológicos, ha dejado de ser una grada apolítica, ya que se ha dejado entrar entre sus filas a conocidos personajes de la extrema derecha valenciana”.

Por este motivo, “muchos socios que pertenecían a la grada Levante Fans han abandonado sus filas por esta transformación política que está sufriendo esta grada, sufriendo acoso continuo por ello, sin que el club haga nada por controlar la situación”. “Tenemos que acompañar a nuestros hijos a los baños o al bar, porque no seatreven a ir solos ya que se han recibido insultos y acoso por miembros de esta grada”, afirman.

Según informaron varios de los asistentes a la reunión tras el encuentro el club se ha mostrado abierto a analizar la problemática y a tomar medidas: “Nos han dicho que no tenían constancia de que la situación fuera tan grave y se han comprometido a estudiar medidas. De momento nos han asegurado que van a mantener una reunión urgente con Levante Fans para conocer su versión de lo que está pasando”.

Las mismas fuentes han explicado que no se trata de un problema generalizado de toda la grada, “sino de un grupo que intimida al resto, especialmente a los más jóvenes, para llevárselos a su terreno y moldearlos a su imagen”.

Según explican, “el problema no es nuevo, estas personas ya formaban parte de la grada años atrás pero como estaba acotada en el corner y separada del resto de la afición, no había tanto problema”. Sin embargo, “esta temporada al ampliar la grada y ponerla en la parte central de uno de los fondos estos sindividuos se mezclan en las zonas comunes con el resto de la afición es cuando se dan las situaciones de acoso y amenazas porque no saben convivir”.

En este sentido, el club les trasladó en la reunión que estudiarán la posibilidad de realizar una separación física, aunque esta actuación requeriría la ejecución de obras.

Los asistentes de la reunión aportaron pruebas gráficas de las relaciones de los miembros ultras de Levante Fans con otros también de extrema derecha de la Curva Nord del Valencia CF y aseguraron que dos de los firmantes de la carta, miembros de Levante Fans, se han visto obligados a cambiar de ubicación por las presiones recibidas tras la publicación de la misma.

Este diario contactó con fuentes oficiales del Levante UD para conocer su valoración de la reunión, sin recibir por el momento respuesta por parte del club.