Los siete puntos fuertes por los que València se mantiene entre las favoritas para albergar la fábrica de Tesla

València no ha perdido ni mucho menos la opción de albergar una factoría de Tesla en una inversión que podría rondar los 4.500 millones de euros, tal y como avanzó en exclusiva elDiario.es la noche del 7 de junio. Así lo aseguran diversas fuentes consultadas por este diario, que afirman que, a pesar del monumental enfado de los representantes americanos de la multinacional al ver que la noticia se extendió por los medios de todo el mundo, las condiciones que ofrece el entorno de la capital valenciana les siguen resultando más que interesantes y ventajosas.

El pasado 20 de junio, el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Ximo Puig, y el futuro jefe del Consell, Carlos Mazón, mantuvieron un encuentro en el que trataron el estado de las inversiones extranjeras en la Comunitat Valenciana que el Gobierno valenciano venía trabajando en los últimos meses, en total 10 multinacionales con una posible inversión de 24.000 millones, con el objetivo dar “certeza y apoyo” durante el cambio del ejecutivo.

Desde entonces, han sido varias las informaciones que han advertido de que Puig habría dado por perdida de forma definitiva la llegada de Tesla a la Comunitat Valenciana.

Al respecto, fuentes socialistas de la Generalitat Valenciana han desmentido rotundamente que cualquier multinacional con las que se venía negociando haya descartado la posibilidad de asentarse en València y acusan al PP de “desleales con la Comunitat Valenciana por filtrar estas noticias”. Además, sin citar marcas o compañías concretas por el compromiso de confidencialidad, añaden: “La situación no ha cambiado, siguen las conversaciones como hasta ahora, pero es impresentable que el PP esté intentando sacar réditos dando a entender que si finalmente no llega una inversión será culpa de Ximo Puig y si sí que sale, será gracias a ellos. No es así, si València está bien posicionada es por el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno del Botánico”.

Sobre la ausencia de reuniones con Pedro Sánchez, contrariamente de lo que ha sucedido en Francia o Italia donde los presidentes Emmanuel Macron y Giorgia Meloni recibieron el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk Elon Musk, han explicado que estas negociaciones se están llevando directamente desde la Generalitat Valenciana de forma discreta y recordaron que en el caso de Volkswagen, Pedro Sánchez hizo acto de presencia una vez se firmó el acuerdo definitivo.

En la misma línea, el ministro de Industria, Héctor Gómez, restó recientemente trascendencia a las entrevistas de Musk y al hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se haya reunido con el dueño de Tesla, ya que España sigue “su hoja de ruta”.

“Nuestro Gobierno es muy discreto en ese ámbito. Nosotros llevamos a cabo contactos con grandes empresas y no televisamos esas negociaciones o los avances”, dijo.

Por qué València interesa a Tesla

La realidad es que València cuenta con numerosas ventajas que la hacen un destino atractivo para este tipo de inversiones, en realidad las mismas que ya atrajeron a Volkswagen para implantar su gigafactoría en Sagunt.

Por un lado, el secretario general de UGT en el País Valencià, Ismael Sáez, destaca que los costes salariales son menores en España que en Francia e Italia, además de que es el segundo fabricante de coches a nivel europeo y el noveno del mundo, con lo que ello conllevo a nivel de industria y mano de obra especializada gracias una potente formación de la mano de la Universidad Politécnica y a un sector del metal fuerte.

En la misma línea, el secretario general de CCOO Industria, Juan José Picazo, pone de relieve la capacidad de los trabajadores así como una situación geográfica ideal, por su conexión internacional tanto marítima como a través del Corredor Mediterráneo. Además, asegura que tanto España como València son punteros en el sector de los componentes nutriendo a todo el mercado europeo con una alta productividad.

Desde de AVIA, clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana, enumeran las principales ventajas de la Comunitat Valenciana para instalar grandes inversiones en relación con automoción y movilidad:

La Comunitat Valenciana es un territorio con experiencia de más de 40 años en el sector de automoción. Tiene empresas consolidadas a lo largo de toda la cadena de valor y están preparadas para responder a los nuevos retos. Las empresas valencianas del sector están apostando por la digitalización y la innovación, lo que les ha permitido diversificar sus actividades, especialmente en los últimos años, e involucrarse en proyectos y actividades de smart cities, industria 4.0, robótica, 5G, sensorización o vehículos autónomos, entre otros. Otras multinacionales ya han apostado por este territorio, lo que lo está convirtiendo en un centro neurálgico de la automoción y movilidad, tanto a nivel nacional como internacional. El establecimiento de empresas tecnológicas en el territorio está posibilitando la creación de un ecosistema relacionado con la movilidad inteligente y sostenible, en el que están surgiendo múltiples proyectos de innovación, que van mucho más allá de los vehículos eléctricos. La Comunitat Valenciana dispone de perfiles para responder a la necesidad de personal cualificado, en relación con automoción y movilidad. Sus universidades ofrecen técnicos altamente cualificados en distintas disciplinas y están reconocidas entre las mejores de Europa. El territorio cuenta con una completa red de agentes de innovación, formada por sus Centros Tecnológicos y grupos de investigación, que posibilitan del desarrollo de las empresas en materia de investigación e innovación y la mejora de su competitividad. Las infraestructuras de la Comunitat Valenciana, así como red de comunicación y su ubicación, la convierten en un enclave estratégico para facilitar la logística, por tierra, mar o aire, de cualquier empresa que se establezca en su territorio. Frente a otros territorios, los costes de instalación y funcionamiento de las empresas son muy competitivos. El tejido emprendedor de la Comunitat Valenciana es de los más activos en Europa y son muchas las startups que se encuentran en el territorio desarrollando proyectos de movilidad y que se convierten en socios tecnológicos de empresas más grandes, para llevar a cabo proyectos innovadores. La Comunitat Valenciana dispone de un potente clúster de automoción y movilidad, con más de 20 años de trayectoria, que vertebra el sector y facilita la interlocución para encontrar a los mejores proveedores y proyectos. El clúster reúne no solo a empresas, sino a múltiples agentes que trabajan en el ámbito de la movilidad inteligentes y sostenible, tales como startups, universidades, municipios, centros tecnológicos o distintas entidades de la administración. En los cuatro últimos años el clúster, impulsado por el interés de sus empresas y colaboradores, ha puesto en marcha un área específica de innovación, denominada Mobility Innovation Valencia, cuyo fin es el fomento de proyectos colaborativos de movilidad inteligente y sostenible.

Rifirrafe entre Mazón y Torró

El próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pidió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, que, “ya que no se quieren ir y quieren seguir el máximo tiempo posible aferrados al sillón”, sean “consecuentes” y “luchen” por la llegada de Tesla a la Comunitat Valenciana.

Mazón insistió en que sería “muy lamentable” que por una “supuesta filtración” Tesla estuviera “abandonando la idea de venir a la Comunitat” y por ello ha esperado que tanto Gobierno como Generalitat “luchen por que se quede” Tesla y que esa “gran posibilidad no se vaya a ningún otro lado”.

La dirigente del PSPV-PSOE Rebeca Torró acusó al líder del PPCV, Carlos Mazón, de “poner en grave peligro inversiones multimillonarias que podrían marcar el futuro económico y social de la Comunitat Valenciana”. Así se manifestó tras las últimas declaraciones de Mazón, que Torró ha calificado de “imprudentes y absolutamente irresponsables”.En la misma línea, la dirigente socialista recordó que “en las diferentes reuniones mantenidas tras las elecciones del 28 de mayo, PP y PSPV acordamos no utilizar proyectos inversores con fines políticos”: “Mazón se ha saltado todas las líneas y no ha cumplido con su palabra una vez más”.

Asimismo, Torró señaló que el líder de los populares “tendrá que dar muchas explicaciones a los valencianos y valencianas si hace fracasar proyectos que todavía no están cerrados”. “El Gobierno de Ximo Puig ha demostrado su solvencia en la gestión y en la atracción de inversiones”, subrayó la dirigente del PSPV-PSOE, que también insistió en que “nos avalan proyectos del calibre de la gigafactoría de Volkswagen y otras importantes inversiones de multinacionales”.