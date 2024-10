Urbanismo exige que se incluyan viales para tráfico en el corredor verde del sur de València

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner (PP), ha solicitado al Servicio de Planeamiento, “como continuación a los trabajos que se han venido realizando durante este año respecto de la solución ganadora del concurso” del corredor verde del sur de la ciudad que ganó el proyecto Green Leaf, que se establezcan “detalladamente qué aspectos de la solución ganadora son utilizables y cuáles deben ser rechazados o pospuestos, todo ello para replantearse la propuesta intentando mantener aquellas ideas que se consideran positivas para el desarrollo de esa zona estratégica de la ciudad”.

Así lo establece la moción a la que ha tenido acceso elDiario.es y según la cual se debe mantener “un eje verde, que se incluya en la Infraestructura Verde urbana de la ciudad, incrementando su resiliencia frente al cambio climático, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire y al mantenimiento de la biodiversidad, y que además, aporte nuevos espacios para el esparcimiento de la población”.

También se debe incorporar “la naturaleza al ámbito urbano en el Boulevard Federico García Lorca, formando un eje verde que se convierta en un espacio para la convivencia, el ocio, el ejercicio, contribuyendo a la naturalización de esta parte de la Ciudad como herramienta para favorecer la biodiversidad y la conectividad entre zonas de la ciudad dentro del entramado urbano” y al mismo tiempo se debe incluir la “previsión de una urbanización de bajo impacto, minimizando el sellado de suelo”.

Sin embargo, tal y como ha denunciado el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, la moción también incluye como requisitos imprescindibles que se deben incluir en el informe la previsión de viales para el tráfico motorizado, algo no estaba previsto en la propuesta ganadora del concurso de ideas, lo que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones vecinales de los barrios del sur.

Según la moción, se deben establecer “conexiones entre los barrios del sur de la ciudad (Malilla, San Marcelino, Camí Real y San Isidro) que superen la grieta histórica en la ciudad que suponía la infraestructura ferroviaria, garantizando la accesibilidad y conexión entre todas estas zonas mediante todas las opciones de movilidad disponibles en favor de los vecinos (peatonales, ciclistas y motorizadas)”.

Además, exigen que se mantenga “el acceso sur a la ciudad a través de la CV-400, eje de comunicación básico de la ciudad con los municipios situados al sur de la misma” y “no penalizar la funcionalidad viaria de ejes actuales de la ciudad como la Calle San Vicente Mártir o la Avenida Gaspar Aguilar, utilizando para ello el Boulevard Federico García Lorca como sustento del tráfico estrictamente necesario para poder conseguir una funcionalidad viaria adecuada y equilibrada tanto en la dirección norte-sur como en la dirección este-oeste para la conexión directa de los municipios del sur de la ciudad como entre los propios barrios de la ciudad –Malilla, Sant Marcelí, la Cruz Cubierta, el Hort de Senabre y la Raiosa”.

Por último, se establece también “la puesta en valor del patrimonio cultural existente en la zona, proponiendo la catalogación de aquellos edificios que dispongan de valor patrimonial de forma que se mantengan como vestigios del desarrollo urbano que dispuso esta zona (Nave Macosa, edificio Harinas Belenguer, edificios del enclave de la Calle Manuel Arnau…etc)”.

En su moción, Giner insiste en que “todas estas cuestiones se deben incorporar en el desarrollo de la zona sin perder de vista el complejo y extenso trámite urbanístico que se viene realizando”.

El PSPV despliega una pancarta contra el proyecto del PP

Los concejales socialistas han desplegado este martes una pancarta en el balcón del Grupo Municipal Socialista para denunciar la decisión de la alcaldesa María José Catalá de “robar el Corredor Verde a los barrios del sur de València”. “Queremos que los vecinos y vecinas que están recogiendo firmas contra la maniobra del PP de hacer una autovía con cuatro carriles en lugar de la gran zona verde que había proyectado el anterior gobierno progresista tenga todo el apoyo de las instituciones. En apenas cuatro días ya han conseguido recoger más de 16.000 firmas para salvar el que era el proyecto más ilusionante de transformación de València, que es conseguir un nuevo Jardín del Turia”, ha indicado el portavoz socialista, Borja Sanjuan, tras desplegar la pancarta.

El responsable socialista ha comparado esta movilización vecinal con la que se produjo hace décadas para conseguir el actual río verde frente a la propuesta de convertirlo en una autovía. “Hace décadas esta ciudad tuvo que elegir entre Jardín del Turia o autovía y ahora debe elegir entre Corredor Verde sur o autovía”, ha manifestado.

“Lamentablemente, tenemos un Ayuntamiento, de la mano de Catalá, que va 50 años por detrás de lo que quieren sus vecinos y vecinas. La gran movilización ciudadana que estamos viendo estos días está demostrando que València no se va a dejar robar el Corredor Verde. Y, aunque el PP te roba sea una frase que suele aplicarse bien y no es mentira casi nunca, hay veces que no solo te roban fondos públicos como estamos acostumbrados en València sino que muchas otras, como es el caso del Corredor Verde, le pueden robar el futuro a las ciudades”, ha continuado.

Ante esta situación, Sanjuan ha incidido que los socialistas no van a permitir que cuatro años de la derecha en el Ayuntamiento “signifiquen 40 años de autovía en los barrios del sur. Es el momento de frenarlos y contamos con el apoyo de los vecinos y vecinas como ellos cuentan con el del Partido Socialista”, ha dicho.