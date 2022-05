València aplicará un recargo del 30% en el IBI a los grandes tenedores de viviendas vacías en 2023

El Ayuntamiento de València podrá empezar a aplicar el año que viene un recargo del 30% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los grandes tenedores de viviendas que posean más de 10 inmuebles vacíos, un punto que recoge expresamente el acuerdo de Gobierno alcanzado entre Compromís y el PSPV, el llamado pacto de la Nau, con el objetivo de que estas casas salgan al mercado y evitar así la especulación.

Así lo ha confirmado a elDiario.es el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, quien ha explicado que “el objetivo no es recaudar sino que no haya grandes propietarios que tengan viviendas vacías para especular mientras hay personas que no pueden emanciparse y otros pagan demasiado por sus alquileres”.

Según el edil, “València debe crecer mejor de lo que lo hizo con el PP y por eso hay que aprovechar y mejorar la ciudad que ya existe, la vivienda vacía degrada los barrios genera problemas y queremos que se llene de jóvenes que empiecen su proyecto de vida y den vida a los barrios” al tiempo que ha insistido en que “lo que hacemos es penalizar la especulación para favorecer un derecho”.

Este recargo será faftible de cara al año que viene gracias a la aprobación por parte de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática del Decreto 130/2021 del Consell para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas, una normativa que tan solo afecta a los grandes tenedores. Según esta norma, los grandes tenedores tienen que comunicar a la Administración autonómica las viviendas vacías de manera semestral.

Así, el departamento que dirige el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Héctor Illueca, ha iniciado las primeras declaraciones de viviendas deshabitadas, un procedimiento que afecta a un total de 466 viviendas en toda la Comunitat Valenciana, las primeras que pasan a incorporarse al Registro autonómico de viviendas deshabitadas.

Al respecto, Sanjuán ha explicado que cuando se actualice este listado a final de año será cuando el Ayuntamiento aplicará el recargo a los propietarios de los inmuebles ubicados en València.

Un estudio reciente realizado por el Consistorio constata que de los 830 grandes tenedores existentes en la ciudad, 406 son personas físicas y 424 son personas jurídicas. Por lo que respecta a las personas jurídicas (que engloba a empresas, instituciones, organismos, etc.), el documento con el que trabaja el Ayuntamiento sostiene que hay 164 con entre 10 y 14 viviendas; 76 con entre 15 y 19; 119 con entre 20 y 49; 33 con entre 50 y 99; 26 con entre 100 y 299; y 6 con más de 300 repartidas por toda la ciudad.

El Estudio del Número de Viviendas por Tenedor en el que se ha basado el Consistorio para realizar los cálculos establece que en la ciudad de València hay un total de 420.298 viviendas pero sólo 324.329 propietarios entre personas físicas y personas jurídicas. El 99,74% de estos propietarios (323.499) dispone de menos de 10 inmuebles mientras que el 0,26% restante (830) tiene en su poder más de 10 viviendas.